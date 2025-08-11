Ричмонд
«Балтика» показала самый атакующий футбол на старте сезона РПЛ

Как сообщает Opta, команда под началом Андрея Талалаева лидирует в текущем сезоне по ожидаемым голам.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Калининградская «Балтика» в первых четырех турах выиграла у «Оренбурга» (3:2) и «Спартака» (3:0), а также сыграла вничью с «Крыльями Советом» (1:1) и московским «Динамо» (1:1). Клуб прошел без поражений первый месяц сезона-2025/26 чемпионата России.

Показатель общей опасности голевых моментов «Балтики» составляет 8,7 xG, что значительно выше входящих в топ-3 «Локомотива» (7,2) и «Акрона» (6,9).

После четырех туров «Балтика» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 8 очками. В ближайшее время «Балтика» дважды сыграет с московским «Локомотивом». 13 августа клубы встретятся в матче Кубка России, а в субботу, 16 августа, калининградцы примут «железнодорожников» в рамках 5-го тура Российской Премьер-лиги.

Крылья Советов
1:1
Первый тайм: 1:0
Балтика
Футбол, Премьер-лига, Тур 4
9.08.2025, 13:30 (МСК UTC+3)
Самара Арена, 11664 зрителя
Главные тренеры
Магомед Адиев
Андрей Талалаев
Голы
Крылья Советов
Амар Рахманович
17′
Балтика
Брайан Александр Хиль
(Владислав Саусь)
62′
Составы команд
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
5
Доминик Ороз
85′
47
Сергей Божин
4
Александр Солдатенков
2
Кирилл Печенин
6
Сергей Бабкин
62′
90+1′
15
Николай Рассказов
83′
9
Алексей Сутормин
11
Амар Рахманович
83′
91
Владимир Игнатенко
7
Вадим Раков
64′
8
Максим Витюгов
26
Джимми Марин
46′
19
Иван Олейников
22
Фернандо Костанца
29′
64′
14
Михайло Баньяц
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
81′
16
Кевин Андраде
17
Владислав Саусь
10
Илья Петров
23
Мингиян Бевеев
68′
96
Амир Мохаммад
91
Брайан Александр Хиль
68′
90
Чиносо Оффор
22
Николай Титков
46′
15
Тентон Йенне
73
Максим Петров
90′
47
Даниил Уткин
8
Андрей Мендель
49′
81′
5
Айман Мурид
Статистика
Крылья Советов
Балтика
Желтые карточки
5
2
Удары (всего)
9
15
Удары в створ
3
5
Угловые
4
7
Фолы
10
17
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Узнать больше по теме
ФК «Акрон»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
ФК «Акрон» является дебютантом РПЛ. Несмотря на скромный статус в своем первом же сезоне команда смогла удивить не только своих болельщиков, но и экспертов. Как это получилось у Тольяттинского клуба, расскажем в нашем материале.
Читать дальше