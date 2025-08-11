«Балтика» показала самый атакующий футбол на старте сезона РПЛ

Калининградская «Балтика» в первых четырех турах выиграла у «Оренбурга» (3:2) и «Спартака» (3:0), а также сыграла вничью с «Крыльями Советом» (1:1) и московским «Динамо» (1:1). Клуб прошел без поражений первый месяц сезона-2025/26 чемпионата России.
Показатель общей опасности голевых моментов «Балтики» составляет 8,7 xG, что значительно выше входящих в топ-3 «Локомотива» (7,2) и «Акрона» (6,9).
После четырех туров «Балтика» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 8 очками. В ближайшее время «Балтика» дважды сыграет с московским «Локомотивом». 13 августа клубы встретятся в матче Кубка России, а в субботу, 16 августа, калининградцы примут «железнодорожников» в рамках 5-го тура Российской Премьер-лиги.
Магомед Адиев
Андрей Талалаев
Амар Рахманович
17′
Брайан Александр Хиль
(Владислав Саусь)
62′
30
Сергей Песьяков
5
Доминик Ороз
85′
47
Сергей Божин
4
Александр Солдатенков
2
Кирилл Печенин
6
Сергей Бабкин
62′
90+1′
15
Николай Рассказов
83′
9
Алексей Сутормин
11
Амар Рахманович
83′
91
Владимир Игнатенко
7
Вадим Раков
64′
8
Максим Витюгов
26
Джимми Марин
46′
19
Иван Олейников
22
Фернандо Костанца
29′
64′
14
Михайло Баньяц
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
81′
16
Кевин Андраде
17
Владислав Саусь
10
Илья Петров
23
Мингиян Бевеев
68′
96
Амир Мохаммад
91
Брайан Александр Хиль
68′
90
Чиносо Оффор
22
Николай Титков
46′
15
Тентон Йенне
73
Максим Петров
90′
47
Даниил Уткин
8
Андрей Мендель
49′
81′
5
Айман Мурид
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
