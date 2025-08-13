Радимов: со «Спартаком» все понятно, бить лежачего не хочется

Накануне «красно-белые» на своем поле проиграли махачкалинскому «Динамо» (1:1, пен. 3:4) в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
«Со “Спартаком” все понятно. С игрой все понятно, с трансферами — тоже. Бить лежачего искренне не хочется. И все-таки есть один вопрос: назовите имя человека, которому пришла идея продлить контракт Станковича аж до 2027 года?» — написал Радимов.
«Спартак» потерпел третье поражение на старте сезона. Ранее подопечные Деяна Станковича дома разгромно проиграли калининградской «Балтике» (0:3) и в гостях уступили московскому «Локомотиву» (2:4).
После четырех туров «Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков. В субботу, 16 августа, «красно-белые» дома сыграет с «Зенитом». Начало матча — в 17:30 по московскому времени.
Деян Станкович
Хасанби Биджиев
Руслан Литвинов
90+5′
Гамид Агаларов
87′
1
Илья Помазун
88
Егор Гузиев
90′
2
Олег Рябчук
27
Игорь Дмитриев
31′
28
Даниил Зорин
47
Роман Зобнин
97
Даниил Денисов
55′
66′
24
Никита Массалыга
82
Даниил Хлусевич
76′
68
Руслан Литвинов
25
Данил Пруцев
76′
18
Наиль Умяров
9
Манфред Угальде
66′
7
Пабло Солари
85′
91
Антон Заболотный
76′
35
Кристофер Мартинс
27
Давид Волк
70
Валентин Пальцев
22
Мохамед Аззи
90+4′
16
Уссем Мрезиг
5
Джемал Табидзе
77
Темиркан Сундуков
53
Шамиль Гаджиев
65′
9
Ражаб Магомедов
10
Джавад Хоссейннеджад
62′
47
Никита Глушков
28
Сердер Сердеров
62′
25
Гамид Агаларов
99
Муталип Алибеков
46′
19
Кирилл Зинович
78′
21
Абдулпаша Джабраилов
77′
6
Мехди Мубарик
Главный судья
Владислав Целовальников
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Ярослав Калиниченко
(Россия, Пермь)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти