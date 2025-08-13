Миранчук не играл в последних матчах из‑за предложения «Динамо»

Антон Миранчук перешел в «Сьон» в сентябре 2024 года. За швейцарскую команду россиянин провел 25 матчей, забил два мяча и отдал три голевые передачи. Его контракт со «Сьоном» рассчитан до лета 2026 года. Ранее президент «Сьона» Кристиан Константин заявил, что клуб не собирается расставаться с Миранчуком, однако продажа игрока возможна в случае получения достойного предложения.