Миранчук не играл в последних матчах из‑за предложения «Динамо»

— Почему Миранчук в последних двух матчах оставался на скамейке запасных?
— Мы получили предложение от «Динамо», поэтому решили не рисковать из‑за возможного перехода. На данный момент изучаем предложения. И не только от «Динамо», — сказал Константин «Матч ТВ».
29‑летний Антон Миранчук провел матчи чемпионата Швейцарии против «Лугано» и «Янг Бойз» на скамейке запасных. Ранее агент футболиста Владимир Кузьмичев рассказал СМИ о переговорах Миранчука с «Динамо».
Антон Миранчук перешел в «Сьон» в сентябре 2024 года. За швейцарскую команду россиянин провел 25 матчей, забил два мяча и отдал три голевые передачи. Его контракт со «Сьоном» рассчитан до лета 2026 года. Ранее президент «Сьона» Кристиан Константин заявил, что клуб не собирается расставаться с Миранчуком, однако продажа игрока возможна в случае получения достойного предложения.