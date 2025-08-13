Ричмонд
Миранчук не играл в последних матчах из‑за предложения «Динамо»

Спортивный директор «Сьона» Бартелеми Константин заявил, что Антон Миранчук не выходил на поле в двух последних матчах команды из‑за предложений по трансферу.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"/ТАСС

— Почему Миранчук в последних двух матчах оставался на скамейке запасных?

— Мы получили предложение от «Динамо», поэтому решили не рисковать из‑за возможного перехода. На данный момент изучаем предложения. И не только от «Динамо», — сказал Константин «Матч ТВ».

29‑летний Антон Миранчук провел матчи чемпионата Швейцарии против «Лугано» и «Янг Бойз» на скамейке запасных. Ранее агент футболиста Владимир Кузьмичев рассказал СМИ о переговорах Миранчука с «Динамо».

Антон Миранчук перешел в «Сьон» в сентябре 2024 года. За швейцарскую команду россиянин провел 25 матчей, забил два мяча и отдал три голевые передачи. Его контракт со «Сьоном» рассчитан до лета 2026 года. Ранее президент «Сьона» Кристиан Константин заявил, что клуб не собирается расставаться с Миранчуком, однако продажа игрока возможна в случае получения достойного предложения.