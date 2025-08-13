Ричмонд
Губерниев: «Спартаку» надо как можно быстрее выгонять Станковича

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев нашел идеального кандидата на пост главного тренера «Спартака».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Эрик Романенко/ТАСС

«Тренера Станковича нужно выгонять как можно быстрее! И приглашать Талалаева! Но Андрей занят в “Балтике”, и тренировать “Спартак” вновь будет Иероним Абаскаль…» — написал Губерниев в телеграм-канале.

Деян Станкович возглавил красно-белых летом 2024 года. Ранее клуб продлил контракт с сербским специалистом до 2027-го. В минувшем сезоне чемпионата страны «Спартак» под руководством сербского специалиста занял 4-е место. После старта нового сезона Российской Премьер-лиги подопечные Станковича набрали 4 очка и занимают 11-е место в турнирной таблице.

16 августа в рамках 5-го тура Российской Премьер-лиги «Спартак» на домашней арене примет футболистов петербургского «Зенита». Начало встречи — в 17:30 по московскому времени.

Андрей Талалаев занимает пост главного тренера калининградской «Балтики» с сентября 2024 года. Команда стала победителем минувшего сезона Первой лиги и завоевала право участия в РПЛ. На старте нового сезона калининградцы показывают зрелищный футбол с обилием голевых моментов. После 4 туров «Балтика» занимает 5-е место в чемпионате России.