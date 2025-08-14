Бубнов поставил двойку «Локомотиву» за победный матч со «Спартаком»

Напомним, «Локомотив» на домашнем поле обыграл «Спартак» со счетом 4:2. В составе железноорожников хет-трик оформил полузащитник Алексей Батраков (18, 80 и 86-я минуты). Также гол на счету форварда Дмитрия Воробьевя (49). У проигравших отличились Кристофер Мартинс (26) и Эсекьэль Барко (78, с пенальти).
Бубнов разобрал игру «Локомотива» в выпуске «Коммент. Шоу». Команда Михаила Галактионова получила оценку «два». По подсчетом эксперта, футболисты московского клуба за игру набрали 557 технико-тактических действий при 34% брака.
В текущем сезоне «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 12 очками. Батраков с 6 голами возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата России. В следующем туре железнодорожники на выезде сыграют с калининградской «Балтикой».
Михаил Галактионов
Деян Станкович
Алексей Батраков
18′
Дмитрий Воробьев
(Евгений Морозов)
49′
Алексей Батраков
(Зелимхан Бакаев)
79′
Алексей Батраков
(Зелимхан Бакаев)
86′
Кристофер Мартинс
(Маркиньос)
26′
Эсекиэль Барко
78′
1
Антон Митрюшкин
24
Максим Ненахов
45
Александр Сильянов
83
Алексей Батраков
85
Евгений Морозов
23
Сесар Монтес
29′
6
Дмитрий Баринов
93
Артем Карпукас
7
Зелимхан Бакаев
82′
88′
90
Данила Годяев
19
Александр Руденко
65′
2
Кристиан Рамирес
10
Дмитрий Воробьев
13′
79′
27
Николай Комличенко
98
Александр Максименко
68
Руслан Литвинов
4
Алексис Дуарте
6
Срджан Бабич
18
Наиль Умяров
83
Жедсон Фернандеш
5
Эсекиэль Барко
7
Пабло Солари
90′
24
Никита Массалыга
10
Маркиньос
57′
27
Игорь Дмитриев
35
Кристофер Мартинс
70′
11
Ливай Гарсия
70′
9
Манфред Угальде
71′
91
Антон Заболотный
71′
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти