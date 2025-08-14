Бубнов поставил двойку «Локомотиву» за победный матч со «Спартаком»

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
17:00
Астана
:
Лозанна
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.90
П2
3.25
Футбол. Кубок России
17:30
Пари Нижний Новгород
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.45
П2
2.40
Футбол. Лига Европы
18:00
КуПС
:
РФШ
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
19:00
Мидтьюлланн
:
Фредрикстад
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.18
П2
6.70
Футбол. Лига конференций
19:00
Арарат-Армения
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.20
П2
1.75
Футбол. Лига конференций
19:00
Сабах
:
Левски
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.35
П2
3.00
Футбол. Лига конференций
19:30
Левадия
:
Дифферданж
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.80
П2
4.40
Футбол. Лига Европы
20:00
Ноа
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.31
X
5.60
П2
8.40
Футбол. Лига Европы
20:00
Вольфсбергер
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.30
П2
2.38
Футбол. Лига Европы
20:00
Бранн
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.30
П2
5.00
Футбол. Лига конференций
20:00
Шериф
:
Андерлехт
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.75
П2
1.95
Футбол. Лига конференций
20:00
Омония
:
Араз
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.08
П2
8.50
Футбол. Лига конференций
20:00
Дьер
:
АИК
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.30
П2
2.98
Футбол. Лига конференций
20:00
Пакш
:
Полесье
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.65
П2
3.31
Футбол. Лига конференций
20:00
Хаммарбю
:
Русенборг
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.67
П2
4.05
Футбол. Лига Европы
20:30
Брейдаблик
:
Зриньски
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.31
П2
3.20
Футбол. Лига конференций
20:30
Вадуц
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
7.40
X
6.30
П2
1.37
Футбол. Лига конференций
20:30
Бейтар И
:
Рига
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.10
П2
2.60
Футбол. Лига конференций
20:30
Брённбю
:
Викингур Р
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:30
Арда
:
Жальгирис К
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.30
П2
3.20
Футбол. Лига Европы
21:00
Маккаби
:
Хамрун Спартанс
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.24
П2
13.75
Футбол. Лига Европы
21:00
Дрита
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.64
П2
2.05
Футбол. Лига Европы
21:00
Утрехт
:
Серветт Ж
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.92
П2
5.86
Футбол. Лига Европы
21:00
Шахтер
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.88
П2
4.82
Футбол. Лига конференций
21:00
Целе
:
Лугано
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.80
П2
3.10
Футбол. Лига конференций
21:00
Неман
:
Клаксвик
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.41
П2
3.51
Футбол. Лига конференций
21:00
АЕК
:
Арис Л
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.61
П2
6.40
Футбол. Лига конференций
21:00
Маккаби Хайфа
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.50
П2
2.25
Футбол. Лига конференций
21:00
Бешикташ
:
Сент-Патрик'с Атлетик
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:15
Ягеллония
:
Силькеборг
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.50
П2
3.90
Футбол. Лига Европы
21:30
Брага
:
ЧФР
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.82
П2
9.00
Футбол. Лига конференций
21:30
Спартак Тр
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.80
П2
3.55
Футбол. Лига конференций
21:45
Линфилд
:
Викингур Л
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.63
П2
8.00
Футбол. Лига конференций
21:45
Данди Юнайтед
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.95
П2
1.79
Футбол. Лига конференций
21:45
Динамо Тр
:
Хайдук С
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.86
П2
1.81
Футбол. Лига Европы
22:00
Легия
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.40
П2
5.15
Футбол. Лига конференций
22:00
Эгнатия
:
Олимпия Л
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.38
П2
2.25
Футбол. Лига конференций
22:00
Виртус
:
Милсами
Все коэффициенты
П1
5.57
X
4.70
П2
1.58
Футбол. Лига конференций
22:00
Санта-Клара
:
Ларн
Все коэффициенты
П1
1.16
X
8.00
П2
28.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Шэмрок Роверс
:
Балкани
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Хайберниан
:
Партизан
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Аустрия
:
Баник О
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.34
П2
4.98

Бубнов поставил двойку «Локомотиву» за победный матч со «Спартаком»

Знаменитый футбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру футболистов «Локомотива» в матче 4-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (4:2).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Кадр из трансляции

Напомним, «Локомотив» на домашнем поле обыграл «Спартак» со счетом 4:2. В составе железноорожников хет-трик оформил полузащитник Алексей Батраков (18, 80 и 86-я минуты). Также гол на счету форварда Дмитрия Воробьевя (49). У проигравших отличились Кристофер Мартинс (26) и Эсекьэль Барко (78, с пенальти).

Бубнов разобрал игру «Локомотива» в выпуске «Коммент. Шоу». Команда Михаила Галактионова получила оценку «два». По подсчетом эксперта, футболисты московского клуба за игру набрали 557 технико-тактических действий при 34% брака.

Источник: Кадр из трансляции

В текущем сезоне «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 12 очками. Батраков с 6 голами возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата России. В следующем туре железнодорожники на выезде сыграют с калининградской «Балтикой».

Локомотив
4:2
Первый тайм: 1:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 4
9.08.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
РЖД Арена, 21808 зрителей
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Деян Станкович
Голы
Локомотив
Алексей Батраков
18′
Дмитрий Воробьев
(Евгений Морозов)
49′
Алексей Батраков
(Зелимхан Бакаев)
79′
Алексей Батраков
(Зелимхан Бакаев)
86′
Спартак
Кристофер Мартинс
(Маркиньос)
26′
Эсекиэль Барко
78′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
24
Максим Ненахов
45
Александр Сильянов
83
Алексей Батраков
85
Евгений Морозов
23
Сесар Монтес
29′
6
Дмитрий Баринов
93
Артем Карпукас
7
Зелимхан Бакаев
82′
88′
90
Данила Годяев
19
Александр Руденко
65′
2
Кристиан Рамирес
10
Дмитрий Воробьев
13′
79′
27
Николай Комличенко
Спартак
98
Александр Максименко
68
Руслан Литвинов
4
Алексис Дуарте
6
Срджан Бабич
18
Наиль Умяров
83
Жедсон Фернандеш
5
Эсекиэль Барко
7
Пабло Солари
90′
24
Никита Массалыга
10
Маркиньос
57′
27
Игорь Дмитриев
35
Кристофер Мартинс
70′
11
Ливай Гарсия
70′
9
Манфред Угальде
71′
91
Антон Заболотный
71′
Статистика
Локомотив
Спартак
Желтые карточки
3
0
Удары (всего)
11
8
Удары в створ
7
2
Угловые
0
6
Фолы
17
18
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти