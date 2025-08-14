Бубнов поставил двойку «Локомотиву» за победный матч со «Спартаком»

Напомним, «Локомотив» на домашнем поле обыграл «Спартак» со счетом 4:2. В составе железноорожников хет-трик оформил полузащитник Алексей Батраков (18, 80 и 86-я минуты). Также гол на счету форварда Дмитрия Воробьевя (49). У проигравших отличились Кристофер Мартинс (26) и Эсекьэль Барко (78, с пенальти).