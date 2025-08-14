Глава РПЛ предложил пока не обсуждать «новаторскую» идею потолка зарплат

Президент российской Премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев назвал идею потолка зарплат для клубов лиги новаторской и предложил детальнее с ней ознакомиться. Он также дал понять, что нет смысла сравнивать РПЛ и КХЛ, в которой эта система уже введена, потому что футбольная лига имеет более открытый принцип работы.
«Это масштабная идея, во многом новаторская для футбола, поэтому мне неправильно комментировать ее на текущем этапе. Нужно детальнее ознакомиться с предложениями.
Применительно к КХЛ скажу, что важно учитывать закрытость хоккейной лиги, которая позволяет выстраивать работу и бизнес-модель клубов и лиги по иным принципам. Открытый принцип футбольной пирамиды сильно влияет на бюджетирование клубов — и это не сугубо российская специфика, а международная дискуссия. Соответственно, важно учитывать множество факторов.
В европейском футболе долго обсуждалась возможность внедрения потолка зарплат. Например, в УЕФА, видя рост трат клубов на футболистов, долго разрабатывали новый механизм финансового регулирования. С 2022 года в еврокубках принята новая система финансового контроля, оценивающая в том числе долю трат клуба на основную команду.
Фактически внедрен потолок в 70% бюджета, которые можно направить на игроков. Мы, хоть в данный момент и не участвуем в еврокубках, но нацелены на полное соответствие выбранным в международной индустрии пропорциям и считаем это важным элементом развития», — приводит слова Алаева «РИА Новости Спорт».
Ранее о возможном введении в недалеком будущем потолка зарплат в российском футболе заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.