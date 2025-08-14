Глава РПЛ предложил пока не обсуждать «новаторскую» идею потолка зарплат

«Это масштабная идея, во многом новаторская для футбола, поэтому мне неправильно комментировать ее на текущем этапе. Нужно детальнее ознакомиться с предложениями.



Применительно к КХЛ скажу, что важно учитывать закрытость хоккейной лиги, которая позволяет выстраивать работу и бизнес-модель клубов и лиги по иным принципам. Открытый принцип футбольной пирамиды сильно влияет на бюджетирование клубов — и это не сугубо российская специфика, а международная дискуссия. Соответственно, важно учитывать множество факторов.



В европейском футболе долго обсуждалась возможность внедрения потолка зарплат. Например, в УЕФА, видя рост трат клубов на футболистов, долго разрабатывали новый механизм финансового регулирования. С 2022 года в еврокубках принята новая система финансового контроля, оценивающая в том числе долю трат клуба на основную команду.



Фактически внедрен потолок в 70% бюджета, которые можно направить на игроков. Мы, хоть в данный момент и не участвуем в еврокубках, но нацелены на полное соответствие выбранным в международной индустрии пропорциям и считаем это важным элементом развития», — приводит слова Алаева «РИА Новости Спорт».