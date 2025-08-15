Онопко объяснил уход Карпина из «Ростова» в «Динамо»

«Признаюсь, не ожидал, что Карпин возглавит “Динамо”. Хотя еще раньше в новостях прочитал, что в списках кандидатов, которых рассматривает “Динамо”, есть и Карпин. Но мало ли что пишут! Сам Георгич говорил, что собирается сосредоточиться только на сборной, поскольку очень устал и должен взять паузу. Но я был уверен, что долгого отдыха у него не будет — не в его характере.



Почему Карпин дал добро “Динамо”? Это клуб с возможностями решать большие задачи, который уже много лет топчется на месте. В позапрошлом сезоне был в полушаге от золота, но не хватило характера. У Карпина он есть. Как и стремление к большим победам. Да, в “Ростове” их не было. Но вместе с Георгичем мы делали все, что могли, — бились в Кубке России, готовили ребят для сборной. Но самое главное — играли в футбол, за который нас уважали. Словом, двигались вперед.



Нет ли обиды из-за того, что Карпин не взял нас в “Динамо”? Никакой обиды нет и быть не могло, поскольку никому из нас Карпин не обещал, что если он возглавит какой-то клуб, то мы обязательно будем работать вместе. Не исключаю, что он обсуждал с руководством “Динамо” этот момент. Но говорить на такую деликатную тему мне не очень удобно. Кроме того, у всех, кто остался в “Ростове”, хорошие отношения с президентом, которыми мы очень дорожим, и ценим его внимание к команде. Даже если бы появилась возможность, не факт, что все бы ушли. Особенно испанцы, которых в тренерском штабе, включая Альбу, семь человек. Что касается ухода Виталия Кафанова, то я не в курсе, почему он это сделал. Знаю, что у него действующий контракт с РФС. И сейчас как один из тренеров сборной он ездит по стране и просматривает кандидатов», — сказал Онопко.