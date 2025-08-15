Валерий Карпин объяснил неудачи «Динамо» на старте сезона

«Приходится многое менять, начиная с быта и заканчивая требованиями. Ребята реагируют. Кто-то лучше, кто-то хуже, кто-то быстрее, кто-то медленнее. Ну, в принципе, сдвиги есть позитивные в этом направлении, особенно что касается обороны. И оценивать пока совсем ещё рано из-за многих факторов. Ни одной игры мы не сыграли даже одним составом. С этой точки зрения говорить про какие-то там взаимопонимания или налаженные связи не приходится совсем.



Не хочу искать какие-то оправдания или отмазки, но это факт медицинский, к сожалению. Медицинский именно с точки зрения, что, помимо тех там футболистов, про которых знали, что их не будет, начиная там Тюкавин, Артур, Майсторович, ещё добавился на сборах Чавес, ну и плюс все остальные. Я уже не помню, кого не хватает, начиная от Маухуба, Фернандеса. У Гладышева, у Осипенко, ну, в общем, абсолютно разные недомогания, назовём их так. Не могу сказать, что это там прям тяжёлые травмы, как у того же там Чавеса или Артура. Факт остаётся фактом, то есть они не могут принимать участия ни в тренировочном процессе, ни в играх. Так что говорить глобально пока совсем ещё рано и не о чем практически. Но ребята стараются, пытаются перестроиться», — сказал Карпин.