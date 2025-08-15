Валерий Карпин объяснил неудачи «Динамо» на старте сезона

После четырех туров «бело-голубые» занимают девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе пять очков.
«Приходится многое менять, начиная с быта и заканчивая требованиями. Ребята реагируют. Кто-то лучше, кто-то хуже, кто-то быстрее, кто-то медленнее. Ну, в принципе, сдвиги есть позитивные в этом направлении, особенно что касается обороны. И оценивать пока совсем ещё рано из-за многих факторов. Ни одной игры мы не сыграли даже одним составом. С этой точки зрения говорить про какие-то там взаимопонимания или налаженные связи не приходится совсем.
Не хочу искать какие-то оправдания или отмазки, но это факт медицинский, к сожалению. Медицинский именно с точки зрения, что, помимо тех там футболистов, про которых знали, что их не будет, начиная там Тюкавин, Артур, Майсторович, ещё добавился на сборах Чавес, ну и плюс все остальные. Я уже не помню, кого не хватает, начиная от Маухуба, Фернандеса. У Гладышева, у Осипенко, ну, в общем, абсолютно разные недомогания, назовём их так. Не могу сказать, что это там прям тяжёлые травмы, как у того же там Чавеса или Артура. Факт остаётся фактом, то есть они не могут принимать участия ни в тренировочном процессе, ни в играх. Так что говорить глобально пока совсем ещё рано и не о чем практически. Но ребята стараются, пытаются перестроиться», — сказал Карпин.
Также наставник «Динамо» отметил, что улучшить физическую форму игроков и наладить командную сыгранность проще всего во время зимнего межсезонья, когда можно провести полноценные сборы.
«Не стоит говорить про то, что нельзя ничего делать сейчас, какие-то нагрузки давать в сезоне, потому что когда есть недельный цикл, то можно нагружать. Но есть игры на Кубок — и там ротация у нас будет и есть. Те ребята, которые не участвуют, могут получать нагрузку, естественно, либо те, которые не участвуют в матчах в чемпионате, тоже могут получать нагрузку, то есть, так скажем, добирать-набирать те, кому необходимо. Это не проблема. Проблема там больше не только в физических кондициях. Проблемы и в ментальности тоже, то есть менталитет надо менять», — добавил Карпин.
В воскресенье, 17 августа, «Динамо» дома сыграет с ЦСКА. Начало матча — в 18:00 по московскому времени.
Валерий Карпин
Мурад Мусаев
Казбек Мукаилов
19′
Густаво Фуртадо Сантос
34′
Казбек Мукаилов
44′
Эдуард Сперцян
88′
31
Игорь Лещук
50
Александр Кутицкий
7
Дмитрий Скопинцев
30
Дмитрий Александров
17
Ульви Бабаев
56
Леон Зайдензаль
52
Егор Смелов
46′
2
Николас Маричаль
10
Бителло
59′
77
Денис Макаров
34
Лука Гагнидзе
46′
74
Даниил Фомин
69
Денис Боков
46′
13
Николя Муми Нгамале
55
Максим Осипенко
46′
33
Иван Сергеев
16
Александр Корякин
20
Джованни Гонсалес
59
Артем Хмарин
88
Никита Кривцов
88′
6
Кевин Ленини
5
Жубал
90′
4
Диего Коста
8
Данила Козлов
67′
10
Эдуард Сперцян
67
Казбек Мукаилов
67′
66
Дуглас Аугусту
14
Густаво Фуртадо Сантос
72′
23
Гаэтан Перрен
11
Жоау Батчи
59′
7
Виктор Са
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти