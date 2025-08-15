Зелимхан Бакаев высказался о конкуренции с бразильцами в «Зените»

— Я работал, чтобы заслужить игровое время в чемпионате. Все понимаю, Малком тогда выдал лучший сезон в своей карьере. Тяжело конкурировать с человеком, который забивает в каждом матче. Даже если русский и бразилец находятся на одном уровне, играть будет все равно иностранец — потому что за него заплатили деньги. Это не секрет. Но дали бы хоть десять минут, чтобы проявить себя, набраться уверенности. Главное для футболиста — доверие. Тогда я его не ощущал, — сказал Бакаев в интервью Sport24.