Зелимхан Бакаев высказался о конкуренции с бразильцами в «Зените»

«Если русский и бразилец на одном уровне, играть будет иностранец», — заявил Зелимхан Бакаев, летом перешедший из петербургского клуба в «Локомотив».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

— Ты признавался, что нетерпим к несправедливости. Хотя бы раз за эти два года испытывал это чувство?

— Давайте расскажу историю, а вы сами решите — справедливо или нет.

— Слушаем.

— Кубковый матч, меня признают лучшим игроком. До следующей игры в Кубке России — четыре тура в чемпионате. Знаете, сколько я в них сыграл? Ноль минут. Потом снова выхожу в Кубке и забиваю. Следующие четыре матча — опять ноль.

— Несправедливо.

— Я работал, чтобы заслужить игровое время в чемпионате. Все понимаю, Малком тогда выдал лучший сезон в своей карьере. Тяжело конкурировать с человеком, который забивает в каждом матче. Даже если русский и бразилец находятся на одном уровне, играть будет все равно иностранец — потому что за него заплатили деньги. Это не секрет. Но дали бы хоть десять минут, чтобы проявить себя, набраться уверенности. Главное для футболиста — доверие. Тогда я его не ощущал, — сказал Бакаев в интервью Sport24.

Полузащитник присоединился к «Зениту» 15 июня 2022 года, подписав контракт на три года. В сентябре 2023‑го он был арендован клубом «Аль‑Вахда» из Объединенных Арабских Эмиратов. Минувший сезон Бакаев провел в аренде в «Химках». На его счету 6 голов и 3 результативные передачи в 28 матчах за подмосковный клуб.

Зелимхан Бакаев — воспитанник московского «Спартака», за основную команду красно-белых он играл с 2015-го по 2022 год. На счету полузащитника 15 матчей и 2 забитых мяча в составе сборной России.