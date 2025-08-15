Объявлен арбитр матча «Спартак» — «Зенит»

Помогать Чистякову будут лайнсмены Андрей Образко и Алексей Ширяев, резервным судьей стал Ранэль Зияков. За VAR будут отвечать Виталий Мешков и ассистент Сергей Цыганок.
Чистяков в 15-й раз будет работать на матче с участием «Зенита» и в восьмой раз — на матче с участием «Спартака». В этом сезоне 38-летний арбитр из Ростовской области обслужил две игры: матч за Суперкубок России «Краснодар» — ЦСКА (0:1) и встречу «Зенит» — ЦСКА (1:1) в 3-м туре РПЛ. В этих матчах он показал шесть желтых и одну красную карточку.
«Спартак» и «Зенит» сыграют друг с другом в Москве в субботу, 16 августа. Начало матча — в 17:30 по московскому времени.
После четырех туров РПЛ «Зенит» занимает восьмую позицию в турнирной таблице, «Спартак» — 11-ю. В последнем туре «сине-бело-голубые» на выезде уступили «Ахмату» (0:1), а «красно-белые» в гостевом дерби проиграли «Локомотиву» (2:4).
Все назначения арбитров на 5-й тур РПЛ
16 августа (суббота)
«Балтика» — «Локомотив»: судья — Иван Абросимов; помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Артур Фёдоров; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Александр Гончар; делегат РПЛ — Сергей Кочетов.
«Спартак» — «Зенит»: судья — Артём Чистяков; помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Александр Гвардис; делегат РПЛ — Иван Суворов.
«Ахмат» — «Крылья Советов»: судья — Ян Бобровский; помощники судьи — Игорь Демешко, Алексей Стипиди; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Сергей Иванов; инспектор — Алексей Резников; делегат РПЛ — Владислав Барановский.
17 августа (воскресенье)
«Акрон» — «Оренбург»: судья — Сергей Карасёв; помощники судьи — Алексей Лунёв, Артём Перов; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Владимир Москалёв; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Французов; делегат РПЛ — Андрей Клименков.
«Рубин» — «Ростов»: судья — Павел Кукуян; помощники судьи — Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Николай Иванов; делегат РПЛ — Алексей Воронцов.
«Динамо» — ЦСКА: судья — Кирилл Левников; помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретёшкин; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Олег Соколов; делегат РПЛ — Ильдар Зарипов.
«Краснодар» — «Сочи»: судья — Евгений Буланов; помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Максим Белокур; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Рафаэль Шафеев; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Юрий Баскаков; делегат РПЛ — Илья Хламов.
18 августа (понедельник)
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): судья — Инал Танашев; помощники судьи — Максим Гаврилин, Хамид Талаев; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Виталий Мешков; инспектор — Андрей Иванов; делегат РПЛ — Алексей Поляков.