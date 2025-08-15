Объявлен арбитр матча «Спартак» — «Зенит»

Чистяков в 15-й раз будет работать на матче с участием «Зенита» и в восьмой раз — на матче с участием «Спартака». В этом сезоне 38-летний арбитр из Ростовской области обслужил две игры: матч за Суперкубок России «Краснодар» — ЦСКА (0:1) и встречу «Зенит» — ЦСКА (1:1) в 3-м туре РПЛ. В этих матчах он показал шесть желтых и одну красную карточку.