Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
20:00
Жирона
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.32
П2
3.39
Футбол. Франция
21:45
Ренн
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.69
X
3.60
П2
2.11
Футбол. Англия
22:00
Ливерпуль
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.33
X
6.20
П2
9.00
Футбол. Испания
22:30
Вильярреал
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.70
П2
9.20
Футбол. Лига конференций
завершен
Аустрия
1
:
Баник О
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хайберниан
2
:
Партизан
3
П1
X
П2

Карпин объяснил, почему он не может поставить футбол Гвардиолы

Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин в новом выпуске шоу Smol FM рассказал, почему в его командах не может быть реализован стиль игры Хосепа Гвардиолы.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«От того, что ты видишь на поле от конкретной команды, хочется понять, как это происходит в тренировочном процессе. Условный “ПСЖ” — многое понятно. Не все. У каждого тренера в любой команде невозможно понять все, но какие-то глобальные настройки…

Гвардиолу не понять, если смотреть все игры. Со стороны не понять. Понятно, что он делает. Конкретно в этой игре они делают вот это: заходит центральный защитник в опорную зону, заходит крайний защитник в опорную зону. Или не заходит. Понятно, что они готовятся под каждого соперника. Но там слишком, наверное, много. Ну это и футболисты говорят. И применить потом это как-то в своей практике — понимаю, что в наших реалиях, вернее, в моих, это невозможно. Потому что не то что три задания разных дать игроку в игре — там два задания им не дать, компьютер зависает», — сказал Карпин.

После четырех туров «Динамо» занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе пять очков. В воскресенье, 17 августа, «бело-голубые» дома сыграют с ЦСКА. Начало матча — в 18:00 по московскому времени.

Динамо
0:4
Первый тайм: 0:3
Краснодар
Футбол, Кубок России, Группа B
13.08.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Мурад Мусаев
Голы
Краснодар
Казбек Мукаилов
19′
Густаво Фуртадо Сантос
34′
Казбек Мукаилов
44′
Эдуард Сперцян
88′
Составы команд
Динамо
31
Игорь Лещук
50
Александр Кутицкий
7
Дмитрий Скопинцев
30
Дмитрий Александров
17
Ульви Бабаев
56
Леон Зайдензаль
52
Егор Смелов
46′
2
Николас Маричаль
10
Бителло
59′
77
Денис Макаров
34
Лука Гагнидзе
46′
74
Даниил Фомин
69
Денис Боков
46′
13
Николя Муми Нгамале
55
Максим Осипенко
46′
33
Иван Сергеев
Краснодар
16
Александр Корякин
20
Джованни Гонсалес
59
Артем Хмарин
88
Никита Кривцов
88′
6
Кевин Ленини
5
Жубал
90′
4
Диего Коста
8
Данила Козлов
67′
10
Эдуард Сперцян
67
Казбек Мукаилов
67′
66
Дуглас Аугусту
14
Густаво Фуртадо Сантос
72′
23
Гаэтан Перрен
11
Жоау Батчи
59′
7
Виктор Са
Статистика
Динамо
Краснодар
Желтые карточки
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти