Карпин объяснил, почему он не может поставить футбол Гвардиолы

«От того, что ты видишь на поле от конкретной команды, хочется понять, как это происходит в тренировочном процессе. Условный “ПСЖ” — многое понятно. Не все. У каждого тренера в любой команде невозможно понять все, но какие-то глобальные настройки…



Гвардиолу не понять, если смотреть все игры. Со стороны не понять. Понятно, что он делает. Конкретно в этой игре они делают вот это: заходит центральный защитник в опорную зону, заходит крайний защитник в опорную зону. Или не заходит. Понятно, что они готовятся под каждого соперника. Но там слишком, наверное, много. Ну это и футболисты говорят. И применить потом это как-то в своей практике — понимаю, что в наших реалиях, вернее, в моих, это невозможно. Потому что не то что три задания разных дать игроку в игре — там два задания им не дать, компьютер зависает», — сказал Карпин.