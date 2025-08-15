Матч «Спартак» — «Зенит» 16 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

Когда у «Спартака» что-то идет не так, его сербский тренер психует и выглядит не очень достойно, зато за ним интересно наблюдать. Его визави из «Зенита», а также игра команды Семака, скучны, как никогда, а их упрекали в этом и раньше. У «Спартака» провалы на флангах, у «Зенита» стерильное владение. У тех и у других новички не оправдывают ожиданий, а вчерашние лидеры вроде Угальде и Глушенкова вдруг стали резервистами. И в таком состоянии заклятые соперники встречаются вновь, чтобы выяснить, кто из них безнадежнее, а кто ближе к выходу из пике. Результаты матчей и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.