Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
20:00
Жирона
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.32
П2
3.39
Футбол. Франция
21:45
Ренн
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.69
X
3.60
П2
2.11
Футбол. Англия
22:00
Ливерпуль
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.33
X
6.20
П2
9.00
Футбол. Испания
22:30
Вильярреал
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.70
П2
9.20
Футбол. Лига конференций
завершен
Аустрия
1
:
Баник О
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хайберниан
2
:
Партизан
3
П1
X
П2

Матч «Спартак» — «Зенит» 16 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

В субботу, 16 августа, состоится матч 5-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Игра начнется в 17:30 мск на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Главный арбитр матча — Артем Чистяков (Азов). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.

О проблемах «Спартака» и «Зенита» этим летом сказано уже многое, но утверждать можно одно: оба клуба собирались начать сезон совершенно не так, как начали. Четыре тура — это, конечно, совсем мало, но 11-е и 8-е места в таблице соответственно — кому пришло бы в голову искать там два титулованных клуба. Спартаковцы выиграли в этом сезоне два матча из шести проведенных, зенитовцы — три. У «Спартака» худший сезон в РПЛ с 2011 года, у «Зенита» — с 2008-го. О грядущем увольнении Деяна Станковича СМИ трубят вовсю, критика в адрес Сергея Семака после стольких чемпионских титулов более сдержанная, но тоже присутствует.

Когда у «Спартака» что-то идет не так, его сербский тренер психует и выглядит не очень достойно, зато за ним интересно наблюдать. Его визави из «Зенита», а также игра команды Семака, скучны, как никогда, а их упрекали в этом и раньше. У «Спартака» провалы на флангах, у «Зенита» стерильное владение. У тех и у других новички не оправдывают ожиданий, а вчерашние лидеры вроде Угальде и Глушенкова вдруг стали резервистами. И в таком состоянии заклятые соперники встречаются вновь, чтобы выяснить, кто из них безнадежнее, а кто ближе к выходу из пике. Результаты матчей и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.

В очных встречах в последние сезоны у «Зенита» было подавляющее преимущество, однако если брать совсем свежие матчи, картина другая: у «Спартака» долгожданная победа в последней встрече весной (2:1) и три встречи без поражений. Это укладывается в общее ухудшение результатов «Зенита» в противостояниях с московскими клубами — одна из причин, почему «Зенит» больше не чемпион.

Букмекеры не знают, чего ждать от битвы кризисных грандов, но по привычке больше верят в «Зенит». Коэффициент на победу гостей в этом матче составляет 2,35, а хозяев — 3,20. Похожий расклад и на ничью — 3,30. Открытого и результативного футбола не ждут. Тотал меньше 2.5 голов установлен на отметке 1,73, больше 2.5 — 2.08.

Футбол. Премьер-лига
16.08
Спартак
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.30
П2
2.44