Матч «Спартак» — «Зенит» 16 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

Игра начнется в 17:30 мск на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Главный арбитр матча — Артем Чистяков (Азов). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
О проблемах «Спартака» и «Зенита» этим летом сказано уже многое, но утверждать можно одно: оба клуба собирались начать сезон совершенно не так, как начали. Четыре тура — это, конечно, совсем мало, но 11-е и 8-е места в таблице соответственно — кому пришло бы в голову искать там два титулованных клуба. Спартаковцы выиграли в этом сезоне два матча из шести проведенных, зенитовцы — три. У «Спартака» худший сезон в РПЛ с 2011 года, у «Зенита» — с 2008-го. О грядущем увольнении Деяна Станковича СМИ трубят вовсю, критика в адрес Сергея Семака после стольких чемпионских титулов более сдержанная, но тоже присутствует.
Когда у «Спартака» что-то идет не так, его сербский тренер психует и выглядит не очень достойно, зато за ним интересно наблюдать. Его визави из «Зенита», а также игра команды Семака, скучны, как никогда, а их упрекали в этом и раньше. У «Спартака» провалы на флангах, у «Зенита» стерильное владение. У тех и у других новички не оправдывают ожиданий, а вчерашние лидеры вроде Угальде и Глушенкова вдруг стали резервистами. И в таком состоянии заклятые соперники встречаются вновь, чтобы выяснить, кто из них безнадежнее, а кто ближе к выходу из пике. Результаты матчей и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.
В очных встречах в последние сезоны у «Зенита» было подавляющее преимущество, однако если брать совсем свежие матчи, картина другая: у «Спартака» долгожданная победа в последней встрече весной (2:1) и три встречи без поражений. Это укладывается в общее ухудшение результатов «Зенита» в противостояниях с московскими клубами — одна из причин, почему «Зенит» больше не чемпион.
Букмекеры не знают, чего ждать от битвы кризисных грандов, но по привычке больше верят в «Зенит». Коэффициент на победу гостей в этом матче составляет 2,35, а хозяев — 3,20. Похожий расклад и на ничью — 3,30. Открытого и результативного футбола не ждут. Тотал меньше 2.5 голов установлен на отметке 1,73, больше 2.5 — 2.08.