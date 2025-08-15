Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
20:00
Жирона
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.32
П2
3.39
Футбол. Франция
21:45
Ренн
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.68
П2
2.01
Футбол. Англия
22:00
Ливерпуль
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.32
X
6.20
П2
9.00
Футбол. Испания
22:30
Вильярреал
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.70
П2
9.20
Футбол. Первая лига
16.08
Уфа
:
Родина
Все коэффициенты
П1
2.92
X
3.16
П2
2.56
Футбол. Лига конференций
завершен
Аустрия
1
:
Баник О
1
П1
X
П2

«Матч смертников». Бубнов — о встрече «Спартака» с «Зенитом»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от центрального матча 5-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Встреча между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 16 августа на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 17:30 по московскому времени.

«Матч смертников. Кто-то после этого матча должен “умереть”. Не дай бог, но я образно выражаюсь. Это похоронный матч, еще можно назвать. Могут быть похороны. Некоторых сразу хоронят, некоторых там великих и попозже, могут задержать ещё», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

После четырех стартовых туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает московский «Локомотив», набравший 12 очков. На второй строчке располагается «Краснодар» (9), тройку лидеров замыкают «Крылья Советов» (8). «Спартак» занимает 11-е место, набрав четыре очка. «Зенит» с 5 баллами — восьмой. Действующий чемпион России — «Краснодар».

Александр Бубнов выступал за «Спартак» с 1983-го по 1989 год, дважды становясь с клубом чемпионом СССР, еще один раз Бубнов побеждал в союзном первенстве в составе московского «Динамо». В активе защитника 34 матча за сборную СССР.

Футбол. Премьер-лига
16.08
Спартак
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.30
П2
2.44