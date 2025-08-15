«Матч смертников». Бубнов — о встрече «Спартака» с «Зенитом»

Встреча между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 16 августа на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 17:30 по московскому времени.
«Матч смертников. Кто-то после этого матча должен “умереть”. Не дай бог, но я образно выражаюсь. Это похоронный матч, еще можно назвать. Могут быть похороны. Некоторых сразу хоронят, некоторых там великих и попозже, могут задержать ещё», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».
После четырех стартовых туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает московский «Локомотив», набравший 12 очков. На второй строчке располагается «Краснодар» (9), тройку лидеров замыкают «Крылья Советов» (8). «Спартак» занимает 11-е место, набрав четыре очка. «Зенит» с 5 баллами — восьмой. Действующий чемпион России — «Краснодар».
Александр Бубнов выступал за «Спартак» с 1983-го по 1989 год, дважды становясь с клубом чемпионом СССР, еще один раз Бубнов побеждал в союзном первенстве в составе московского «Динамо». В активе защитника 34 матча за сборную СССР.