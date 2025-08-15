Источник: «Зенит» готовит трансфер форварда «Лацио»

26-летний Валентин Кастельянос играет за «Лацио» с 2023 года. За римский клуб он провел 86 матчей, в которых забил 20 мячей и сделал 13 результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.