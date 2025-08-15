Источник: «Зенит» готовит трансфер форварда «Лацио»

По данным Николо Скиры, сине-бело-голубые готовы предложить очень выгодную цену за Кастельяноса, однако «орлы» не намерены продавать аргентинца в летнее трансферное окно, поскольку не успеют найти для него замену.
26-летний Валентин Кастельянос играет за «Лацио» с 2023 года. За римский клуб он провел 86 матчей, в которых забил 20 мячей и сделал 13 результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.
Ранее нападающий выступал за «Жирону», «Нью-Йорк Сити», уругвайский «Торке» и «Универсидад де Чили». В активе Кастельяноса 2 матча за сборную Аргентины. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.