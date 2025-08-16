Матч «Динамо» — ЦСКА 17 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

Игра начнется в 18:00 мск на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Главный арбитр матча — Кирилл Левников (Санкт-Петербург). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
Болельщики называют встречи «Динамо» и ЦСКА «братским дерби», и обычно они проходят в дружеской атмосфере, но сейчас командам Фабио Челестини и Валерия Карпина совершенно не до дружбы: очень уж важны очки на кону. Руководство «Динамо» не может быть довольно тем, как бело-голубые начали сезон. Громкое приглашение на тренерский пост Валерия Карпина пока не дает результат: лишь одна победа в четырех турах и 9-е место. В составе «Динамо» интересный сплав россиян и легионеров, но на старте запомнились больше всего два поражения от чемпиона России «Краснодара» — сначала в гостях в чемпионате (0:1), а затем дома в рамках Пути РПЛ Кубка России буквально на днях (аж 0:4). Времени на раскачку больше нет, у команды большие амбиции, и пора давать результат.
ЦСКА завершил предыдущий сезон на мажорный ноте — выигрышем Кубка, но затем армейцев постиг шок в виде внезапного бегства творца успеха Марко Николича. Не было бы счастья да несчастье помогло: найденный в кратчайшие сроки в Швейцарии Фабио Челестини сразу же прекрасно проявил себя. У ЦСКА даже при ограниченных кадровых ресурсах выстроенная игра этим летом, и армейцы пока не потерпели ни одного поражения. Если бы не потерянные очки в матчах с «Оренбургом» и «Зенитом», было бы совсем хорошо, но и так ЦСКА теперь стали рассматривать чуть ли не как главного или одного из главных претендентов на чемпионский титул. Результаты и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.
Новости последних дней — это долгожданные трансферы ЦСКА. В Москву один за другим едут любопытные игроки из Южной Америки, и теперь задача Челестини, ничего не сломав в заработавшем красно-синем механизме, встроить новичков в игру.
Фаворита в дерби нет. Если сравнить коэффициенты букмекеров, мы увидим, что чуть выше оцениваются шансы победить у ЦСКА (коэффициент 2,60), но на победу «Динамо» ставки принимают практически такие же (2,70). Ничью оценивают в 3,55.