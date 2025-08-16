Матч «Динамо» — ЦСКА 17 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

ЦСКА завершил предыдущий сезон на мажорный ноте — выигрышем Кубка, но затем армейцев постиг шок в виде внезапного бегства творца успеха Марко Николича. Не было бы счастья да несчастье помогло: найденный в кратчайшие сроки в Швейцарии Фабио Челестини сразу же прекрасно проявил себя. У ЦСКА даже при ограниченных кадровых ресурсах выстроенная игра этим летом, и армейцы пока не потерпели ни одного поражения. Если бы не потерянные очки в матчах с «Оренбургом» и «Зенитом», было бы совсем хорошо, но и так ЦСКА теперь стали рассматривать чуть ли не как главного или одного из главных претендентов на чемпионский титул. Результаты и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.