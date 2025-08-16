Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Балтика
1
:
Локомотив
0
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.55
П2
8.25
Футбол. Англия
2-й тайм
Астон Вилла
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
Все коэффициенты
П1
10.00
X
1.95
П2
2.45
Футбол. Англия
17:00
Брайтон
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.86
П2
4.20
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.27
П2
2.30
Футбол. Англия
17:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.30
П2
7.00
Футбол. Премьер-лига
17:30
Спартак
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.25
П2
2.52
Футбол. Франция
18:00
Ланс
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.68
П2
2.94
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
3.20
X
2.90
П2
2.60
Футбол. Первая лига
19:00
Арсенал
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.33
П2
4.37
Футбол. Первая лига
19:00
Чайка
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.02
П2
3.05
Футбол. Англия
19:30
Вулверхэмптон
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
6.29
X
4.62
П2
1.56
Футбол. Франция
20:00
Монако
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.27
X
7.25
П2
12.50
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ахмат
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.59
П2
4.27
Футбол. Испания
20:30
Мальорка
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
7.80
X
5.43
П2
1.40
Футбол. Франция
22:05
Ницца
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.43
П2
3.64
Футбол. Испания
22:30
Алавес
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.16
П2
3.90
Футбол. Испания
22:30
Валенсия
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.52
X
3.06
П2
3.26
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Родина
0
П1
X
П2

Матч «Динамо» — ЦСКА 17 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

В воскресенье, 17 августа, в Москве пройдет встреча 5-го тура РПЛ между «Динамо» и ЦСКА.

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Игра начнется в 18:00 мск на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Главный арбитр матча — Кирилл Левников (Санкт-Петербург). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.

Болельщики называют встречи «Динамо» и ЦСКА «братским дерби», и обычно они проходят в дружеской атмосфере, но сейчас командам Фабио Челестини и Валерия Карпина совершенно не до дружбы: очень уж важны очки на кону. Руководство «Динамо» не может быть довольно тем, как бело-голубые начали сезон. Громкое приглашение на тренерский пост Валерия Карпина пока не дает результат: лишь одна победа в четырех турах и 9-е место. В составе «Динамо» интересный сплав россиян и легионеров, но на старте запомнились больше всего два поражения от чемпиона России «Краснодара» — сначала в гостях в чемпионате (0:1), а затем дома в рамках Пути РПЛ Кубка России буквально на днях (аж 0:4). Времени на раскачку больше нет, у команды большие амбиции, и пора давать результат.

ЦСКА завершил предыдущий сезон на мажорный ноте — выигрышем Кубка, но затем армейцев постиг шок в виде внезапного бегства творца успеха Марко Николича. Не было бы счастья да несчастье помогло: найденный в кратчайшие сроки в Швейцарии Фабио Челестини сразу же прекрасно проявил себя. У ЦСКА даже при ограниченных кадровых ресурсах выстроенная игра этим летом, и армейцы пока не потерпели ни одного поражения. Если бы не потерянные очки в матчах с «Оренбургом» и «Зенитом», было бы совсем хорошо, но и так ЦСКА теперь стали рассматривать чуть ли не как главного или одного из главных претендентов на чемпионский титул. Результаты и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.

Новости последних дней — это долгожданные трансферы ЦСКА. В Москву один за другим едут любопытные игроки из Южной Америки, и теперь задача Челестини, ничего не сломав в заработавшем красно-синем механизме, встроить новичков в игру.

Фаворита в дерби нет. Если сравнить коэффициенты букмекеров, мы увидим, что чуть выше оцениваются шансы победить у ЦСКА (коэффициент 2,60), но на победу «Динамо» ставки принимают практически такие же (2,70). Ничью оценивают в 3,55.