РПЛ, первый тур в трех топ-лигах, теннис в Цинциннати: что смотреть сегодня

Футбол. Российская Премьер-лига. 5-й тур. «Динамо» — ЦСКА
17:00.
На поле стадиона «ВТБ Арена» состоится московское дерби. Хозяева в межсезонье сменили наставника — в «Динамо» пришел главный тренер сборной России Валерий Карпин. Однако в четырех стартовых турах чемпионата бело-голубые обыграли только «Ростов» — 1:0, при этом поделили очки с «Балтикой» и «Сочи» — по 1:1, а «Краснодару» уступили — 0:1. С пятью очками «динамовцы» идут на девятом месте в турнирной таблице. Кроме того, на неделе они крупно проиграли все тому же «Краснодару» в Кубке России — 0:4.
ЦСКА в межсезонье тоже пережил смену главного тренера. Фабио Челестини возглавил команду после того, как приведший армейцев к победе в Кубке России Марко Николич принял предложение греческого АЕКа. ЦСКА летом также покинули Миралем Пьянич, Аббосбек Файзуллаев («Истанбул Башахшехир»), Виллиан Роша («Аль-Джазира») и Келлвен («Палмейрас»). При этом состав команды пополнил ряд молодых футболистов из Южной Америки — аргентинцы Рамиро Ди Лусиано и Лионель Верде, бразилец Матеус Алвес, а также колумбиец Даниэль Руис.
Фаворитами встречи эксперты и букмекеры считают армейцев. Сможет ли команда Валерия Карпина удивить в этой игре и одержать победу в дерби?
Футбол. Английская Премьер-лига. 1-й тур. «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»
18:30.
Центральный матч первого тура Английской Премьер-лиги. Зрителей ждет увлекательное противостояние двух команд, потративших круглую сумму этим летом.
«Манчестер Юнайтед» в минувшем сезоне занял худшее в своей истории 15-е место в АПЛ. Это первый сезон, к которому команду готовит Рубен Аморим. Руководство клуба пошло навстречу наставнику и сделало ряд дорогих приобретений. Примерно за одну и ту же сумму в районе 75 миллионов евро за каждого в команду пришли нападающий Беньямин Шешко («Лейпциг»), Брайан Мбемо («Брентфорд») и Матеус Кунья («Вулверхэмптон»). Из команды ушел Маркус Рэшфорд, также, по слухам, клуб ищет новые коллективы для Джейдона Санчо и Расмуса Хейлунда. Испытанием на прочность для строящейся команды Аморима станет встреча с «Арсеналом» уже в первом туре.
Лондонцы вновь будут пытаться завоевать долгожданный титул чемпиона страны, первый с 2004 года. Последние три сезона команда Микела Артеты неизменно оказывалась на втором месте. Команду покинули вингер Рахим Стерлинг и два футболиста центра полузащиты — Томас Парти и Жоржиньо. Им на смену были приобретены полузащитники Мартин Субименди («Реал Сосьедад») и Кристиан Нергор («Брентфорд»), вингер Нони Мадуэке («Челси»), а также долгожданный центрфорвард — Виктор Дьокереш из лиссабонского «Спортинга».
Футбол. Чемпионат Испании. 1-й тур. «Эспаньол» — «Атлетико»
22:25.
Подопечные Диего Симеоне стартуют в новом сезоне Ла Лиги с матча в Барселоне. «Атлетико» сделал ряд дорогих приобретений общей стоимостью свыше 175 миллионов евро. Состав «матрасников» пополнили защитники Давид Ганцко («Фейеноорд»), Маттео Руджери («Аталанта») и Марк Пубиль («Альмерия»), полузащитники Джонни Кардосо («Бетис») и чемпион мира 2022 года Тьяго Альмада («Ботафого»), а также нападающий Джакомо Распадори («Наполи»). Основные потери — Родриго де Поль («Интер Майами») и Самуэл Лино («Фламенго»).
Этим летом «Эспаньол» потерял главную звезду — голкипер Жоан Гарсия перешел в «Барселону». По оценке экспертов, команде суждено в этом сезоне лишь бороться за место в Примере. Сможет ли главный тренер Маноло Гонсалес выстроить заново игру «Эспаньола», покажет время. Но в первом матче безоговорочным фаворитом являются мадридцы.
Футбол. Чемпионат Франции. 1-й тур. «Нант» — «ПСЖ»
21:45.
Чемпион страны и действующий победитель Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА открывает новый сезон национального первенства игрой в Нанте. Парижане летом практически воздержались от покупок. Исключение — приобретение двух вратарей и центрального защитника. Из «Лилля» пришел Люка Шевалье, который, вероятно, сменит Джанлуиджи Доннарумму, а из «Ромы» — молодой и перспективный бразилец Ренато Марин. А и без того крепкую линию обороны призван усилить 23-летний украинец Илья Забарный («Борнмут»).
«Нант» строит новую команду. В межсезонье главного тренера Антуана Комбуаре сменил португальский специалист Луиш Каштру из «Дюнкерка». В минувшем сезоне «Дюнкерк» Каштру ловил соперников в офсайд чаще всех в Европе, даже чаще «Барселоны». За игрой «Нанта» будет любопытно проследить в новом сезоне. Но португальцу лишь только предстоит построить игру команды. В первом туре против сильнейшей команды Европы «канарейкам» придется несладко.
Теннис. WTA 1000. Цинциннати (США). ½ финала. Жасмин Паолини (Италия, 9) — Вероника Кудерметова (Россия, 36)
21:00* (время начала может измениться).
Вероника Кудерметова проводит крайне успешный для себя турнир в Цинциннати и находится уже в шаге от финала. На предыдущих стадиях она была сильнее швейцарки Белинды Бенчич, датчанки Клары Таусон, польки Магды Линетт и экс-россиянки Варвары Грачевой, которая сейчас представляет Францию.
В личных встречах Вероника ведет у Паолини со счетом 3:1, причем первый матч был проведен как раз в Цинциннати — в 2021 году сильнее была россиянка. Сможет ли сегодня Кудерметова одолеть теннисистку из топ-10 и выйти в финал престижного турнира? В другом полуфинале сразятся третья ракетка мира Ига Швентек из Польши и представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая накануне выбила из розыгрыша лидера мирового рейтинга Арину Соболенко.