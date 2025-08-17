РПЛ, первый тур в трех топ-лигах, теннис в Цинциннати: что смотреть сегодня

«Манчестер Юнайтед» в минувшем сезоне занял худшее в своей истории 15-е место в АПЛ. Это первый сезон, к которому команду готовит Рубен Аморим. Руководство клуба пошло навстречу наставнику и сделало ряд дорогих приобретений. Примерно за одну и ту же сумму в районе 75 миллионов евро за каждого в команду пришли нападающий Беньямин Шешко («Лейпциг»), Брайан Мбемо («Брентфорд») и Матеус Кунья («Вулверхэмптон»). Из команды ушел Маркус Рэшфорд, также, по слухам, клуб ищет новые коллективы для Джейдона Санчо и Расмуса Хейлунда. Испытанием на прочность для строящейся команды Аморима станет встреча с «Арсеналом» уже в первом туре.