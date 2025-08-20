ЦСКА купил бразильского защитника Жоао Виктора

Жоао Виктор перешел в «Васко да Гама» зимой 2024 года из «Бенфики» за восемь миллионов евро. Бразилец провел за клуб 75 матчей, в которых забил три мяча и отдал три голевые передачи. В Европе Жоао Виктор провел 16 матчей за «Нант» и пять игр за «Бенфику».