ЦСКА купил бразильского защитника Жоао Виктора

По информации источника, сумма сделки с учетом бонусов составит пять миллионов евро. Кроме того, «Васко да Гама» получит 25% от будущей продажи игрока.
В агентстве Talents Sports, представляющем интересы 27-летнего защитника, заявили, что Жоао Виктор подписал с российским клубом контракт на четыре года. Бразилец прилетел в Москву в субботу, 17 августа, и уже прошел медобследование для армейцев. Официальное представление игрока пройдет сегодня.
По информации журналиста Ивана Карпова, зарплата Жоао Виктора в ЦСКА составит 1,35 млн евро в год. Бразилец будет выступать за армейцев под четвертым номером.
Жоао Виктор перешел в «Васко да Гама» зимой 2024 года из «Бенфики» за восемь миллионов евро. Бразилец провел за клуб 75 матчей, в которых забил три мяча и отдал три голевые передачи. В Европе Жоао Виктор провел 16 матчей за «Нант» и пять игр за «Бенфику».
Ожидается, что Жоао Виктор станет заменой соотечественнику Педро Роше, который на прошлой неделе был продан в «Аль-Джазиру» из ОАЭ за пять миллионов евро.
ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на два балла. В воскресенье, 24 августа, армейцы дома сыграют с «Акроном». Начало матча — в 17:30 по московскому времени.