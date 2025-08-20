ЦСКА купил бразильского защитника Жоао Виктора

Ричмонд
Футбол. Кубок России
13:00
КДВ
:
Динамо Вл
Все коэффициенты
П1
3.26
X
3.55
П2
2.13
Футбол. Кубок России
16:00
Зенит Пн
:
Строгино
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.25
П2
4.20
Футбол. Кубок России
16:00
Торпедо Мс
:
Волна
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.80
П2
5.73
Футбол. Кубок России
16:00
Легион
:
Алания
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.55
П2
1.58
Футбол. Кубок России
16:00
Астрахань
:
Победа
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.49
П2
2.46
Футбол. Кубок России
17:00
Космос
:
2DROTS
Все коэффициенты
П1
4.84
X
4.34
П2
1.57
Футбол. Кубок России
17:00
Череповец
:
Звезда СПб
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.55
П2
2.65
Футбол. Кубок России
17:00
Луки-Энергия
:
Ленинградец
Все коэффициенты
П1
4.17
X
4.17
П2
1.77
Футбол. Кубок России
17:00
Химик Дз
:
Амкар-Пермь
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.50
П2
2.55
Футбол. Кубок России
17:00
Машук-КМВ
:
Спартак Нч
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.41
П2
13.50
Футбол. Кубок России
18:00
Велес
:
Красное Знамя
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.19
П2
7.35
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо-Брянск
:
Леон Сатурн
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.60
П2
6.10
Футбол. Кубок России
18:30
Динамо Кир
:
Фанком
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.17
П2
11.25
Футбол. Кубок России
18:30
Знамя Труда
:
Динамо Брл
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.33
П2
4.87
Футбол. Кубок России
19:00
Кристалл-МЭЗТ
:
Муром
Все коэффициенты
П1
4.49
X
4.56
П2
1.63
Футбол. Кубок России
19:15
Волгарь
:
Чертаново
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.18
П2
7.40
Футбол. Кубок России
19:15
Динамо Вг
:
Динамо СПб
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.35
П2
2.70
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Буде-Глимт
:
Штурм
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.59
П2
5.06
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Селтик
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.15
X
9.75
П2
22.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Базель
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.40
П2
3.17
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Фенербахче
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.65
П2
2.52
Футбол. Испания
завершен
Реал
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ференцварош
1
:
Карабах
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Црвена Звезда
1
:
Пафос
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Рейнджерс
1
:
Брюгге
3
П1
X
П2

ЦСКА купил бразильского защитника Жоао Виктора

Защитник «Васко да Гама» Жоао Виктор переходит в московский ЦСКА. Об этом сообщает Globo.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По информации источника, сумма сделки с учетом бонусов составит пять миллионов евро. Кроме того, «Васко да Гама» получит 25% от будущей продажи игрока.

В агентстве Talents Sports, представляющем интересы 27-летнего защитника, заявили, что Жоао Виктор подписал с российским клубом контракт на четыре года. Бразилец прилетел в Москву в субботу, 17 августа, и уже прошел медобследование для армейцев. Официальное представление игрока пройдет сегодня.

По информации журналиста Ивана Карпова, зарплата Жоао Виктора в ЦСКА составит 1,35 млн евро в год. Бразилец будет выступать за армейцев под четвертым номером.

Жоао Виктор перешел в «Васко да Гама» зимой 2024 года из «Бенфики» за восемь миллионов евро. Бразилец провел за клуб 75 матчей, в которых забил три мяча и отдал три голевые передачи. В Европе Жоао Виктор провел 16 матчей за «Нант» и пять игр за «Бенфику».

Ожидается, что Жоао Виктор станет заменой соотечественнику Педро Роше, который на прошлой неделе был продан в «Аль-Джазиру» из ОАЭ за пять миллионов евро.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на два балла. В воскресенье, 24 августа, армейцы дома сыграют с «Акроном». Начало матча — в 17:30 по московскому времени.

