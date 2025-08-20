Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Буде-Глимт
:
Штурм
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.97
П2
5.80
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Селтик
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.12
X
10.25
П2
23.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Базель
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.41
П2
2.91
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Фенербахче
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.60
П2
2.48
Футбол. Кубок России
завершен
Кристалл-МЭЗТ
3
:
Муром
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 12:13
Динамо Кир
1
:
Фанком
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Знамя Труда
2
:
Динамо Брл
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Велес
2
:
Красное Знамя
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:3
Динамо-Брянск
0
:
Леон Сатурн
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Космос
1
:
2DROTS
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Череповец
2
:
Звезда СПб
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Луки-Энергия
2
:
Ленинградец
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:3
Химик Дз
1
:
Амкар-Пермь
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:2
Машук-КМВ
0
:
Спартак Нч
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит Пн
1
:
Строгино
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:5
Торпедо Мс
0
:
Волна
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Легион
2
:
Алания
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Астрахань
1
:
Победа
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
КДВ
3
:
Динамо Вл
0
П1
X
П2

ЭСК рассмотрит обращения «Зенита» и ЦСКА по итогам 5-го тура РПЛ

В 5-м туре РПЛ «Зенит» 16 августа на выезде сыграл вничью со «Спартаком» (2:2). ЦСКА на следующий день в гостях обыграл «Динамо» со счетом 3:1.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Петербургский «Зенит» обратился в экспертно‑судейскую комиссию (ЭСК) по итогам матча пятого тура Российской Премьер-лиги со «Спартаком». Клуб просит дать оценку действиям бригады арбитров во главе с Артемом Чистяковым в эпизодах со второй желтой карточкой защитнику петербургской команды Дугласу Сантосу, а также пенальти в ворота сине‑бело‑голубых.

Дуглас Сантос был удален с поля на 51‑й минуте за вторую желтую карточку. На 88‑й минуте гол c добивания после пенальти забил полузащитник «Спартака» Жедсон, но Чистяков отменил взятие ворот после подсказки VAR из‑за двойного касания мяча Эсекьелем Барко во время исполнения 11‑метрового удара.

ЦСКА просит ЭСК РФС рассмотреть эпизод на 47-й минуте матча с «Динамо», в котором судья Кирилл Левников не удалил голкипера бело-голубых Игоря Лещука. Также клуб просит рассмотреть эпизод с неназначенным пенальти на 54-й минуте матча — полузащитник «Динамо» Денис Макаров совершил контакт с ногой бразильского хавбека красно-синих Матеуса Алвеса во время розыгрыша углового.

На 47-й минуте игрок армейцев Данил Круговой столкнулся с вратарем соперника Игорем Лещуком и получил желтую карточку за симуляцию.