ЭСК рассмотрит обращения «Зенита» и ЦСКА по итогам 5-го тура РПЛ

Петербургский «Зенит» обратился в экспертно‑судейскую комиссию (ЭСК) по итогам матча пятого тура Российской Премьер-лиги со «Спартаком». Клуб просит дать оценку действиям бригады арбитров во главе с Артемом Чистяковым в эпизодах со второй желтой карточкой защитнику петербургской команды Дугласу Сантосу, а также пенальти в ворота сине‑бело‑голубых.