ЭСК рассмотрит обращения «Зенита» и ЦСКА по итогам 5-го тура РПЛ

Петербургский «Зенит» обратился в экспертно‑судейскую комиссию (ЭСК) по итогам матча пятого тура Российской Премьер-лиги со «Спартаком». Клуб просит дать оценку действиям бригады арбитров во главе с Артемом Чистяковым в эпизодах со второй желтой карточкой защитнику петербургской команды Дугласу Сантосу, а также пенальти в ворота сине‑бело‑голубых.
Дуглас Сантос был удален с поля на 51‑й минуте за вторую желтую карточку. На 88‑й минуте гол c добивания после пенальти забил полузащитник «Спартака» Жедсон, но Чистяков отменил взятие ворот после подсказки VAR из‑за двойного касания мяча Эсекьелем Барко во время исполнения 11‑метрового удара.
ЦСКА просит ЭСК РФС рассмотреть эпизод на 47-й минуте матча с «Динамо», в котором судья Кирилл Левников не удалил голкипера бело-голубых Игоря Лещука. Также клуб просит рассмотреть эпизод с неназначенным пенальти на 54-й минуте матча — полузащитник «Динамо» Денис Макаров совершил контакт с ногой бразильского хавбека красно-синих Матеуса Алвеса во время розыгрыша углового.
На 47-й минуте игрок армейцев Данил Круговой столкнулся с вратарем соперника Игорем Лещуком и получил желтую карточку за симуляцию.