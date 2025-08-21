Агент Сперцяна: «Саутгемптон» гораздо привлекательнее «Краснодара»

Ранее сообщалось, что английский клуб предложил «быкам» за 25-летнего полузащитника 14 млн долларов и процент от перепродажи, а игроку — контракт с зарплатой 1,9 млн евро год и повышением в случае выхода «святых» в АПЛ.
«Думаю, Эдуард расстроится, если трансфер в итоге не состоится, потому что три года хочет уехать, а сейчас есть конкретный шанс это сделать. Если бы не хотел, думаю, не говорил в интервью после матча с “Динамо”, что едет разговаривать с Галицким. До этого предложения он просто закрыл бы тему и не отвечал на такой вопрос. У Эдика есть конкретный интерес уехать в “Саутгемптон”.
Это большой клуб, который 13 сезонов играл в АПЛ, сохранил 90% состава. Трансферная стоимость клуба более чем в два раза превышает трансферную стоимость “Краснодара”. Плюс Чемпионшип — шестая лига в мире. Любой человек, который хорошо разбирается в футболе, прекрасно понимает, что эта лига гораздо сильнее РПЛ со спортивной точки зрения и как трамплин для трансфера в английские топ-клубы. Много действующих игроков АПЛ прошли ее.
По моему твердому убеждению, “Саутгемптон” 100% вернется в АПЛ по окончании сезона. Эдику легче в такой команде: он будет постоянно на мяче и созидать. В целом, если сравнивать “Краснодар с “Саутгемптоном”, английский клуб гораздо привлекательнее по всем параметрам, начиная от трансферной стоимости команды и уровня лиги и заканчивая логистикой и доступностью.
Не понимаю, какая мотивация у “Краснодара” не отпускать Эдика туда. Мусаев говорил, что если под конец трансферного окна за Сперцяном придет какой-то клуб, они пойдут ему навстречу. Насколько мне известно, и руководство “Краснодара” после чемпионства сказало Эдику: “Если будет предложение, устраивающее тебя и клуб — мы тебя отпустим”. А за последние три года именно “Саутгемптон” сделал самое большое предложение по Сперцяну. Поэтому будет обидно, если он никуда не перейдет.
В следующем году исполнится 26 лет. После 25 время идет против тебя и таких предложений уже не будет. Но если за ним придет какой-то другой клуб и трансфер случится, я буду только рад. У меня есть четкое понимание как у агента — для него это последнее трансферное окно, чтобы уехать в Европу”, — сказал Оганян.
Сперцян является воспитанником «Краснодара» и выступает за первую команду «быков» с 2020 года. В общей сложности он провел за клуб 151 матч, в которых забил 48 мячей и отдал 36 голевых передач.
В прошлом сезоне Сперцян в статусе капитана помог «Краснодару» завоевать первый в истории чемпионский титул в РПЛ. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.
«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на один балл. В воскресенье, 24 августа, «быки» на выезде сыграет с «Крыльями Советов». Начало матча — в 15:00 по московскому времени.
