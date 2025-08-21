Ричмонд
Агент Сперцяна: «Саутгемптон» гораздо привлекательнее «Краснодара»

Футбольный агент Вадим Оганян, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, высказался о переговорах с «Саутгемптоном». Об этом сообщает Sport24.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что английский клуб предложил «быкам» за 25-летнего полузащитника 14 млн долларов и процент от перепродажи, а игроку — контракт с зарплатой 1,9 млн евро год и повышением в случае выхода «святых» в АПЛ.

«Думаю, Эдуард расстроится, если трансфер в итоге не состоится, потому что три года хочет уехать, а сейчас есть конкретный шанс это сделать. Если бы не хотел, думаю, не говорил в интервью после матча с “Динамо”, что едет разговаривать с Галицким. До этого предложения он просто закрыл бы тему и не отвечал на такой вопрос. У Эдика есть конкретный интерес уехать в “Саутгемптон”.

Это большой клуб, который 13 сезонов играл в АПЛ, сохранил 90% состава. Трансферная стоимость клуба более чем в два раза превышает трансферную стоимость “Краснодара”. Плюс Чемпионшип — шестая лига в мире. Любой человек, который хорошо разбирается в футболе, прекрасно понимает, что эта лига гораздо сильнее РПЛ со спортивной точки зрения и как трамплин для трансфера в английские топ-клубы. Много действующих игроков АПЛ прошли ее.

По моему твердому убеждению, “Саутгемптон” 100% вернется в АПЛ по окончании сезона. Эдику легче в такой команде: он будет постоянно на мяче и созидать. В целом, если сравнивать “Краснодар с “Саутгемптоном”, английский клуб гораздо привлекательнее по всем параметрам, начиная от трансферной стоимости команды и уровня лиги и заканчивая логистикой и доступностью.

Не понимаю, какая мотивация у “Краснодара” не отпускать Эдика туда. Мусаев говорил, что если под конец трансферного окна за Сперцяном придет какой-то клуб, они пойдут ему навстречу. Насколько мне известно, и руководство “Краснодара” после чемпионства сказало Эдику: “Если будет предложение, устраивающее тебя и клуб — мы тебя отпустим”. А за последние три года именно “Саутгемптон” сделал самое большое предложение по Сперцяну. Поэтому будет обидно, если он никуда не перейдет.

В следующем году исполнится 26 лет. После 25 время идет против тебя и таких предложений уже не будет. Но если за ним придет какой-то другой клуб и трансфер случится, я буду только рад. У меня есть четкое понимание как у агента — для него это последнее трансферное окно, чтобы уехать в Европу”, — сказал Оганян.

Сперцян является воспитанником «Краснодара» и выступает за первую команду «быков» с 2020 года. В общей сложности он провел за клуб 151 матч, в которых забил 48 мячей и отдал 36 голевых передач.

В прошлом сезоне Сперцян в статусе капитана помог «Краснодару» завоевать первый в истории чемпионский титул в РПЛ. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на один балл. В воскресенье, 24 августа, «быки» на выезде сыграет с «Крыльями Советов». Начало матча — в 15:00 по московскому времени.

Краснодар
5:1
Первый тайм: 0:0
Сочи
Футбол, Премьер-лига, Тур 5
17.08.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Ozon Арена, 27173 зрителя
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Роберт Морено
Голы
Краснодар
Эдуард Сперцян
49′
Эдуард Сперцян
62′
Виктор Са
(Густаво Фуртадо Сантос)
68′
Никита Кривцов
(Эдуард Сперцян)
72′
Сергей Волков
90+3′
Сочи
Антон Зиньковский
65′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
20
Джованни Гонсалес
98
Сергей Петров
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
11
Жоау Батчи
46′
88
Никита Кривцов
7
Виктор Са
74′
23
Гаэтан Перрен
10
Эдуард Сперцян
78′
6
Кевин Ленини
66
Дуглас Аугусту
6′
46′
14
Густаво Фуртадо Сантос
53
Александр Черников
78′
8
Данила Козлов
Сочи
35
Александр Дегтев
27
Кирилл Заика
82
Сергей Волков
16
Максим Мухин
7
Антон Зиньковский
4
Вячеслав Литвинов
33
Марсело Алвес
39′
47′
17
Артем Макарчук
46′
14
Кирилл Кравцов
78′
20
Дмитрий Васильев
6
Игнасио Сааведра
53′
5
Набиль Абердин
9
Захар Федоров
70′
23
Сауль Гуарирапа
10
Мартин Крамарич
78′
29
Роман Ежов
Статистика
Краснодар
Сочи
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
23
3
Удары в створ
7
1
Угловые
8
1
Фолы
11
15
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
