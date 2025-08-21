Агент Сперцяна: «Саутгемптон» гораздо привлекательнее «Краснодара»

«Думаю, Эдуард расстроится, если трансфер в итоге не состоится, потому что три года хочет уехать, а сейчас есть конкретный шанс это сделать. Если бы не хотел, думаю, не говорил в интервью после матча с “Динамо”, что едет разговаривать с Галицким. До этого предложения он просто закрыл бы тему и не отвечал на такой вопрос. У Эдика есть конкретный интерес уехать в “Саутгемптон”.



Это большой клуб, который 13 сезонов играл в АПЛ, сохранил 90% состава. Трансферная стоимость клуба более чем в два раза превышает трансферную стоимость “Краснодара”. Плюс Чемпионшип — шестая лига в мире. Любой человек, который хорошо разбирается в футболе, прекрасно понимает, что эта лига гораздо сильнее РПЛ со спортивной точки зрения и как трамплин для трансфера в английские топ-клубы. Много действующих игроков АПЛ прошли ее.



По моему твердому убеждению, “Саутгемптон” 100% вернется в АПЛ по окончании сезона. Эдику легче в такой команде: он будет постоянно на мяче и созидать. В целом, если сравнивать “Краснодар с “Саутгемптоном”, английский клуб гораздо привлекательнее по всем параметрам, начиная от трансферной стоимости команды и уровня лиги и заканчивая логистикой и доступностью.



Не понимаю, какая мотивация у “Краснодара” не отпускать Эдика туда. Мусаев говорил, что если под конец трансферного окна за Сперцяном придет какой-то клуб, они пойдут ему навстречу. Насколько мне известно, и руководство “Краснодара” после чемпионства сказало Эдику: “Если будет предложение, устраивающее тебя и клуб — мы тебя отпустим”. А за последние три года именно “Саутгемптон” сделал самое большое предложение по Сперцяну. Поэтому будет обидно, если он никуда не перейдет.



В следующем году исполнится 26 лет. После 25 время идет против тебя и таких предложений уже не будет. Но если за ним придет какой-то другой клуб и трансфер случится, я буду только рад. У меня есть четкое понимание как у агента — для него это последнее трансферное окно, чтобы уехать в Европу”, — сказал Оганян.