Бубнов: рад, что «Зенит», «Спартак», «Динамо» идут внизу таблицы

Футбол. Кубок России
14:30
Иркутск
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.55
X
3.90
П2
5.80
Футбол. Кубок России
17:00
Авангард К
:
Broke Boys
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.60
П2
2.09
Футбол. Кубок России
17:00
Тюмень
:
Ильпар
Все коэффициенты
П1
1.23
X
5.71
П2
13.00
Футбол. Лига конференций
19:00
Русенборг
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.75
П2
1.87
Футбол. Кубок России
19:15
Текстильщик
:
Тверь
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.30
П2
11.00
Футбол. Лига Европы
19:30
Мидтьюлланн
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
14.50
Футбол. Лига Европы
20:00
Мальме
:
Сигма
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.15
П2
6.50
Футбол. Лига Европы
20:00
Бранн
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.05
П2
4.84
Футбол. Лига конференций
20:00
Хамрун Спартанс
:
РФШ
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:00
Дьер
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
2.96
X
3.63
П2
2.40
Футбол. Лига конференций
20:00
Хеккен
:
ЧФР
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.53
П2
3.80
Футбол. Лига конференций
20:00
Вольфсбергер
:
Омония
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.38
П2
3.30
Футбол. Лига конференций
20:45
Истанбул Башакшехир
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.00
П2
5.00
Футбол. Лига Европы
21:00
Маккаби
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.49
П2
2.64
Футбол. Лига Европы
21:00
Шкендия
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.36
П2
2.03
Футбол. Лига Европы
21:00
Панатинаикос
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.19
П2
6.20
Футбол. Лига Европы
21:00
Зриньски
:
Утрехт
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.05
П2
1.77
Футбол. Лига конференций
21:00
Брейдаблик
:
Виртус
Все коэффициенты
П1
1.08
X
15.00
П2
38.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Дрита
:
Дифферданж
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.55
П2
4.30
Футбол. Лига конференций
21:00
Олимпия Л
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.29
П2
3.30
Футбол. Лига конференций
21:00
Страсбур
:
Брённбю
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:00
Шахтер
:
Серветт Ж
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.55
П2
8.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Андерлехт
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.65
П2
3.65
Футбол. Лига конференций
21:00
Целе
:
Баник О
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.01
П2
3.42
Футбол. Лига конференций
21:00
Левски
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
3.63
X
3.90
П2
2.01
Футбол. Лига конференций
21:00
Полесье
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
8.50
X
5.23
П2
1.40
Футбол. Лига конференций
21:00
Неман
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
14.50
X
7.14
П2
1.25
Футбол. Лига конференций
21:00
Спарта П
:
Рига
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.86
П2
10.50
Футбол. Лига Европы
21:15
Слован Бр
:
Янг Бойз
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.69
П2
2.46
Футбол. Лига конференций
21:15
Ягеллония
:
Динамо Тр
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.25
П2
11.00
Футбол. Лига конференций
21:15
Лозанна
:
Бешикташ
Все коэффициенты
П1
3.38
X
3.99
П2
2.07
Футбол. Лига Европы
21:30
Лех
:
Генк
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.71
П2
2.14
Футбол. Лига Европы
21:45
Абердин
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.45
П2
2.83
Футбол. Лига Европы
21:45
Риека
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.22
П2
2.31
Футбол. Лига конференций
21:45
Шелбурн
:
Линфилд
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.55
П2
4.60
Футбол. Лига Европы
22:00
Линколн
:
Брага
Все коэффициенты
П1
21.00
X
8.40
П2
1.12
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Фредрикстад
Все коэффициенты
П1
1.13
X
11.00
П2
28.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Ракув
:
Арда
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.26
П2
13.75
Футбол. Лига конференций
22:00
Хайберниан
:
Легия
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Санта-Клара
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
5
:
Штурм
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Селтик
0
:
Кайрат
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Базель
1
:
Копенгаген
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Фенербахче
0
:
Бенфика
0
П1
X
П2

Бубнов: рад, что «Зенит», «Спартак», «Динамо» идут внизу таблицы

Футбольный эксперт Александр Бубнов в новом выпуске «Коммент. Шоу» прокомментировал положение команд в турнирной таблице РПЛ после первых пяти туров.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Чемпионат.com

«Радует меня после тура вторая восьмерка, особенно внизу. Ну, просто я кайфую. Такая радость! “Зенит”, “Спартак”, “Динамо” — все там. Они конкурировать будут за то, чтобы не вылететь. Вот здесь кайф, вот там борьба будет… Они не вылетят, но они вылетели из первой тройки. Думаю, что “Динамо” и “Спартак” точно в тройку не попадут, а “Зенит” еще поборется. Но мы посмотрим, где “Зенит” будет находиться к зимнему перерыву. Если они не подойдут к этой тройке, то и “Зенит” может в тройке не оказаться», — сказал Бубнов.

На данный момент «Зенит» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, отставая от тройки лидеров на пять очков. «Динамо» располагается на 11-м месте, «Спартак» — на 13-м.

В 6-м туре «Зенит» дома сыграет с махачкалинским «Динамо», московское «Динамо» — дома с «Пари НН», «Спартак» — на выезде с «Рубином». Все три матча пройдут в субботу, 23 августа.