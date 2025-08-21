В «Зените» высказались о возможном увольнении Сергея Семака

«Спекуляции вокруг Сергея Богдановича, на которые были даны простые и, надеюсь, понятные ответы, начинают докучать, но не могут внести разлад в командную обстановку и работу», — приводит слова Медведева РИА Новости.
Сергей Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. В прошлом сезоне сине-бело-голубые не смогли выиграть чемпионат России, набрав на одно очко меньше победившего в турнире «Краснодара». До этого «Зенит» шесть лет подряд побеждал в Российской Премьер-лиге. Контракт клуба с Семаком рассчитан до 2030 года.
В 5 турах нового сезона Российской Премьер-лиги команда Сергея Семака набрала 6 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице. В субботу, 23 августа, в рамках 6-го тура РПЛ «Зенит» дома сыграет с махачкалинским «Динамо». Начало встречи — в 16:15 по московскому времени.