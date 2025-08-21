В «Зените» высказались о возможном увольнении Сергея Семака

Сергей Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. В прошлом сезоне сине-бело-голубые не смогли выиграть чемпионат России, набрав на одно очко меньше победившего в турнире «Краснодара». До этого «Зенит» шесть лет подряд побеждал в Российской Премьер-лиге. Контракт клуба с Семаком рассчитан до 2030 года.