В «Зените» высказались о возможном увольнении Сергея Семака

Футбол. Кубок России
14:30
Иркутск
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.30
П2
7.70
Футбол. Кубок России
17:00
Авангард К
:
Broke Boys
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.60
П2
2.10
Футбол. Кубок России
17:00
Тюмень
:
Ильпар
Все коэффициенты
П1
1.22
X
5.65
П2
16.00
Футбол. Лига конференций
19:00
Русенборг
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.70
П2
1.92
Футбол. Кубок России
19:15
Текстильщик
:
Тверь
Все коэффициенты
П1
1.32
X
4.89
П2
10.00
Футбол. Лига Европы
19:30
Мидтьюлланн
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
14.50
Футбол. Лига Европы
20:00
Мальме
:
Сигма
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.22
П2
6.68
Футбол. Лига Европы
20:00
Бранн
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.00
П2
4.63
Футбол. Лига конференций
20:00
Хамрун Спартанс
:
РФШ
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:00
Дьер
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
2.96
X
3.63
П2
2.40
Футбол. Лига конференций
20:00
Хеккен
:
ЧФР
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.51
П2
3.67
Футбол. Лига конференций
20:00
Вольфсбергер
:
Омония
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.38
П2
3.30
Футбол. Лига конференций
20:45
Истанбул Башакшехир
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.00
П2
5.00
Футбол. Лига Европы
21:00
Маккаби
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.49
П2
2.64
Футбол. Лига Европы
21:00
Шкендия
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.36
П2
2.02
Футбол. Лига Европы
21:00
Панатинаикос
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.12
П2
6.20
Футбол. Лига Европы
21:00
Зриньски
:
Утрехт
Все коэффициенты
П1
4.87
X
4.30
П2
1.70
Футбол. Лига конференций
21:00
Брейдаблик
:
Виртус
Все коэффициенты
П1
1.08
X
15.00
П2
40.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Дрита
:
Дифферданж
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.55
П2
4.30
Футбол. Лига конференций
21:00
Олимпия Л
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.26
П2
3.30
Футбол. Лига конференций
21:00
Страсбур
:
Брённбю
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:00
Шахтер
:
Серветт Ж
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.36
П2
7.60
Футбол. Лига конференций
21:00
Андерлехт
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.65
П2
3.60
Футбол. Лига конференций
21:00
Целе
:
Баник О
Все коэффициенты
П1
2.09
X
4.00
П2
3.35
Футбол. Лига конференций
21:00
Левски
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
3.54
X
3.84
П2
2.08
Футбол. Лига конференций
21:00
Полесье
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
8.50
X
5.23
П2
1.40
Футбол. Лига конференций
21:00
Неман
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
15.00
X
7.31
П2
1.23
Футбол. Лига конференций
21:00
Спарта П
:
Рига
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.62
П2
9.50
Футбол. Лига Европы
21:15
Слован Бр
:
Янг Бойз
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.69
П2
2.46
Футбол. Лига конференций
21:15
Ягеллония
:
Динамо Тр
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.46
П2
12.00
Футбол. Лига конференций
21:15
Лозанна
:
Бешикташ
Все коэффициенты
П1
3.38
X
3.99
П2
2.07
Футбол. Лига Европы
21:30
Лех
:
Генк
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.71
П2
2.14
Футбол. Лига Европы
21:45
Абердин
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.45
П2
2.80
Футбол. Лига Европы
21:45
Риека
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.22
П2
2.27
Футбол. Лига конференций
21:45
Шелбурн
:
Линфилд
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.55
П2
4.70
Футбол. Лига Европы
22:00
Линколн
:
Брага
Все коэффициенты
П1
19.00
X
8.20
П2
1.13
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Фредрикстад
Все коэффициенты
П1
1.14
X
11.00
П2
28.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Ракув
:
Арда
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.26
П2
13.75
Футбол. Лига конференций
22:00
Хайберниан
:
Легия
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Санта-Клара
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2

В «Зените» высказались о возможном увольнении Сергея Семака

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на разговоры о необходимости уволить Сергея Семака с поста главного тренера клуба из Санкт-Петербурга.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Егор Алеев/ТАСС

«Спекуляции вокруг Сергея Богдановича, на которые были даны простые и, надеюсь, понятные ответы, начинают докучать, но не могут внести разлад в командную обстановку и работу», — приводит слова Медведева РИА Новости.

Сергей Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. В прошлом сезоне сине-бело-голубые не смогли выиграть чемпионат России, набрав на одно очко меньше победившего в турнире «Краснодара». До этого «Зенит» шесть лет подряд побеждал в Российской Премьер-лиге. Контракт клуба с Семаком рассчитан до 2030 года.

В 5 турах нового сезона Российской Премьер-лиги команда Сергея Семака набрала 6 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице. В субботу, 23 августа, в рамках 6-го тура РПЛ «Зенит» дома сыграет с махачкалинским «Динамо». Начало встречи — в 16:15 по московскому времени.