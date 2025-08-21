Источник: «Краснодар» не отпустил Сперцяна в «Саутгемптон»

По информации источника, «Краснодар» четко обозначил свою позицию — в «Саутгемптон» Эдуард Сперцян не поедет. Один из ключевых моментов — сложности с получением денег за трансфер от английской стороны.
«Саутгемптон» вел дискуссии с Футбольной ассоциацией Англией на предмет возможности проведения платежа и потенциальной сделки. Клубу было рекомендовано отказаться от трансфера, однако англичане все равно готовы платить. «Краснодар» так и не получил стопроцентных гарантий того, что деньги в итоге дойдут, хотя и обсуждался вариант с перечислением платежа через третью сторону.
«Саутгемптон» занял последнее место в минувшем сезоне АПЛ и вылетел в Чемпионшип. В новом сезоне команда набрала 4 очка в двух стартовых турах. Подопечные Уилла Стилла обыграл «Рексэм» (2:1) и сыграли вничью с «Ипсвичем» (1:1).
25-летний Эдуард Сперцян является воспитанником «Краснодара». В основном составе клуба полузащитник дебютировал в сентябре 2020 года и с тех провел в общей сложности 151 матч за «быков», в которых забил 48 голов и сделал 36 результативных передач. Футболист был одним из лидером команды, которая в сезоне-2024/25 впервые в своей истории стала чемпионом России.
В активе Сперцяна 34 матча и 9 забитых мячей за сборную Армении. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 25 миллионов евро.
Мурад Мусаев
Роберт Морено
Эдуард Сперцян
49′
Эдуард Сперцян
62′
Виктор Са
(Густаво Фуртадо Сантос)
68′
Никита Кривцов
(Эдуард Сперцян)
72′
Сергей Волков
90+3′
Антон Зиньковский
65′
1
Станислав Агкацев
20
Джованни Гонсалес
98
Сергей Петров
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
11
Жоау Батчи
46′
88
Никита Кривцов
7
Виктор Са
74′
23
Гаэтан Перрен
10
Эдуард Сперцян
78′
6
Кевин Ленини
66
Дуглас Аугусту
6′
46′
14
Густаво Фуртадо Сантос
53
Александр Черников
78′
8
Данила Козлов
35
Александр Дегтев
27
Кирилл Заика
82
Сергей Волков
16
Максим Мухин
7
Антон Зиньковский
4
Вячеслав Литвинов
33
Марсело Алвес
39′
47′
17
Артем Макарчук
46′
14
Кирилл Кравцов
78′
20
Дмитрий Васильев
6
Игнасио Сааведра
53′
5
Набиль Абердин
9
Захар Федоров
70′
23
Сауль Гуарирапа
10
Мартин Крамарич
78′
29
Роман Ежов
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти