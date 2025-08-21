Источник: «Краснодар» не отпустил Сперцяна в «Саутгемптон»

«Саутгемптон» вел дискуссии с Футбольной ассоциацией Англией на предмет возможности проведения платежа и потенциальной сделки. Клубу было рекомендовано отказаться от трансфера, однако англичане все равно готовы платить. «Краснодар» так и не получил стопроцентных гарантий того, что деньги в итоге дойдут, хотя и обсуждался вариант с перечислением платежа через третью сторону.