Клаудиньо признался, что решил уйти из «Зенита» из-за СВО

«Когда начался военный конфликт, атмосфера изменилась, потому что у нас были друзья, которые играли на Украине, и они там страдали. Я очень переживал по этому поводу, и это начало тяготить. У меня было несколько предложений вернуться в Бразилию, но “Зенит” не отпускал, потому что они говорили, что я важный игрок для команды, для клуба. Многие говорят, что я использовал предложения из Бразилии, чтобы продлить контракт с “Зенитом”, но это не так. Я действительно хотел уехать, но не из-за чего-то, связанного с клубом. Просто я чувствовал, что мне нужно больше внимания. И до этого люди не особо обращали внимание на Россию, а когда начался военный конфликт, стало еще хуже», — сказал Клаудиньо.
За украинский «Шахтер» выступают бразильцы Майкон и Педриньо, с которыми Клаудиньо вместе играл за молодежный состав «Коринтианса».
Клаудиньо перешел в «Зенит» в августе 2021 года из бразильского «РБ Бригантино» за 12 млн евро. За три с половиной года бразилец провел за «сине-бело-голубых» 124 матча, в которых забил 21 мяч и отдал 31 голевую передачу.
С «Зенитом» Клаудиньо трижды становился чемпионом России, три раза выигрывал Суперкубок и один раз — Кубок страны. В феврале 2023 года бразилец получил российский паспорт.
Минувшей зимой «Зенит» продал Клаудиньо в катарский «Аль-Садд» за 20 млн евро. Он провел за клуб 18 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал девять голевых передач.