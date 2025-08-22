Клаудиньо признался, что решил уйти из «Зенита» из-за СВО

«Когда начался военный конфликт, атмосфера изменилась, потому что у нас были друзья, которые играли на Украине, и они там страдали. Я очень переживал по этому поводу, и это начало тяготить. У меня было несколько предложений вернуться в Бразилию, но “Зенит” не отпускал, потому что они говорили, что я важный игрок для команды, для клуба. Многие говорят, что я использовал предложения из Бразилии, чтобы продлить контракт с “Зенитом”, но это не так. Я действительно хотел уехать, но не из-за чего-то, связанного с клубом. Просто я чувствовал, что мне нужно больше внимания. И до этого люди не особо обращали внимание на Россию, а когда начался военный конфликт, стало еще хуже», — сказал Клаудиньо.