Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Оренбург
1
:
Ахмат
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.40
П2
21.00
Футбол. Германия
21:30
Бавария
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
1.26
X
7.29
П2
11.00
Футбол. Франция
21:45
ПСЖ
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.10
X
13.50
П2
32.00
Футбол. Англия
22:00
Вест Хэм
:
Челси
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.17
П2
1.69
Футбол. Испания
22:30
Бетис
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.45
П2
4.40
Футбол. Премьер-лига
23.08
Рубин
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.43
X
3.65
П2
2.13

Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» — «Ахмат»

22 августа состоится матч шестого тура Российской Премьер-лиги, в котором встретятся «Оренбург» и «Ахмат».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Ахмата» на матч 6-го тура Российской Премьер-лиги.

«Оренбург»: Овсянников, Хотулев, Муфи, Касимов, Чичинадзе, Камилов, Оганесян, Томпсон, Рыбчинский, Квеквескири, Гюрлюк.

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Ндонг, Гандри, Сидоров, Келиано, Касинтура, Исмаэл, Самородов, Садулаев, Конате.

Матч пройдет в Оренбурге и начнется в 18 часов по московскому времени.

«Ахмат» победил в двух подряд матчах чемпионата России, одолев «Зенит» и «Крылья Советов». В активе команды Станислава Черчесова 6 очков после 5 туров. «Ахмат» занимает 7-е место в турнирной таблице. «Оренбург» набрал на один балл меньше грозненцев и находится на 10-й строчке.

