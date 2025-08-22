Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» — «Ахмат»

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Ахмата» на матч 6-го тура Российской Премьер-лиги.
«Оренбург»: Овсянников, Хотулев, Муфи, Касимов, Чичинадзе, Камилов, Оганесян, Томпсон, Рыбчинский, Квеквескири, Гюрлюк.
«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Ндонг, Гандри, Сидоров, Келиано, Касинтура, Исмаэл, Самородов, Садулаев, Конате.
Матч пройдет в Оренбурге и начнется в 18 часов по московскому времени.
«Ахмат» победил в двух подряд матчах чемпионата России, одолев «Зенит» и «Крылья Советов». В активе команды Станислава Черчесова 6 очков после 5 туров. «Ахмат» занимает 7-е место в турнирной таблице. «Оренбург» набрал на один балл меньше грозненцев и находится на 10-й строчке.