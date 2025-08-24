Матч ЦСКА — «Акрон» 24 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

Правда, и коллектив Заура Тедеева стартовал очень недурно. В предыдущем туре «Акрон» в Оренбурге потерпел первое поражение этого сезона (1:2), а до того в рамках РПЛ разгромил «Сочи» и трижды сыграл вничью с «Крыльями», «Спартаком» и махачкалинским «Динамо». У главной звезды тольяттинцев Артема Дзюбы уже два забитых мяча в новом чемпионате и могут быть шансы против ЦСКА, потому что как бы хороши ни были армейцы, кроме первого тура с «Оренбургом» они никак не могут сыграть на ноль, ни в чемпионате, ни в Кубке.