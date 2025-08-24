Матч ЦСКА — «Акрон» 24 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
15:00
Крылья Советов
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
5.00
X
3.77
П2
1.76
Футбол. Англия
16:00
Кристал Пэлас
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.35
П2
3.10
Футбол. Англия
16:00
Эвертон
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
3.14
X
3.38
П2
2.41
Футбол. Франция
16:00
Лорьян
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.40
П2
2.66
Футбол. Германия
16:30
Майнц
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.75
П2
4.05
Футбол. Премьер-лига
17:30
ЦСКА
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.90
П2
6.93
Футбол. Испания
18:00
Осасуна
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.22
П2
3.16
Футбол. Первая лига
18:00
Факел
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.67
П2
6.50
Футбол. Франция
18:15
Гавр
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
4.71
X
3.97
П2
1.77
Футбол. Франция
18:15
Страсбур
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.98
П2
5.50
Футбол. Франция
18:15
Тулуза
:
Брест
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.49
П2
3.30
Футбол. Англия
18:30
Фулхэм
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.62
П2
2.20
Футбол. Германия
18:30
Боруссия М
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.12
П2
3.95
Футбол. Первая лига
19:00
Чайка
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
4.41
X
3.20
П2
1.96
Футбол. Италия
19:30
Кальяри
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.34
П2
2.29
Футбол. Италия
19:30
Комо
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.37
П2
3.07
Футбол. Премьер-лига
20:00
Сочи
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.40
П2
2.07
Футбол. Испания
20:30
Реал Сосьедад
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.62
П2
5.10
Футбол. Испания
20:30
Вильярреал
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.72
П2
6.20
Футбол. Италия
21:45
Аталанта
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.90
П2
7.10
Футбол. Италия
21:45
Ювентус
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.97
П2
8.00
Футбол. Франция
21:45
Лилль
:
Монако
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.68
П2
2.26
Футбол. Испания
22:30
Овьедо
:
Реал
Все коэффициенты
П1
11.00
X
5.70
П2
1.32
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2

Матч ЦСКА — «Акрон» 24 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

В воскресенье, 24 августа, состоится матч 6-го тура РПЛ между столичным ЦСКА и «Акроном» из Тольятти.

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Игра начнется в 17:30 мск на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Главный арбитр матча — Василий Казарцев (Санкт-Петербург). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.

«Акрон» и ЦСКА встречались совсем недавно: 12 августа в рамках Пути РПЛ Кубка России в Самаре. Основное время завершилось вничью 1:1 (Бакаев и Мусаев обменялись точными выстрелами), а в серии пенальти точнее оказались номинальные хозяева. Но вряд ли эту игру вообще стоит принимать во внимание перед предстоящим матчем РПЛ, где все будет на порядок серьезнее. ЦСКА — третий в таблице чемпионата и рвется в лидеры, тем более, форма позволяет. Армейцы под руководством нового тренера Фабио Челестини очень хороши этим летом. Неделю назад солидный «Рубин» поймал на «ВЭБ Арене» пять пропущенных мячей (5:1), так что перед «Акроном» стоит непростая задача.

Правда, и коллектив Заура Тедеева стартовал очень недурно. В предыдущем туре «Акрон» в Оренбурге потерпел первое поражение этого сезона (1:2), а до того в рамках РПЛ разгромил «Сочи» и трижды сыграл вничью с «Крыльями», «Спартаком» и махачкалинским «Динамо». У главной звезды тольяттинцев Артема Дзюбы уже два забитых мяча в новом чемпионате и могут быть шансы против ЦСКА, потому что как бы хороши ни были армейцы, кроме первого тура с «Оренбургом» они никак не могут сыграть на ноль, ни в чемпионате, ни в Кубке.

В прошлом сезоне эти соперники встречались на этом стадионе в том же 6-м туре. ЦСКА оказался безжалостен к гостям — 4:0 после голов Мусаева, Мойзеса и дубля Облякова. Во втором круге армейцы снова были лучше — 2:1 после забитых мячей Глебова, Гуарирапы и гола престижа Хубулова. Результаты и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.

Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 1,45, поставить на успех «Акрона» можно за 7,80, а ничейный исход идет за 4,60. Эксперты предполагают, что матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.35, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1,65.

Футбол. Премьер-лига
24.08
ЦСКА
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.90
П2
6.93