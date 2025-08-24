Матч ЦСКА — «Акрон» 24 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

Игра начнется в 17:30 мск на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Главный арбитр матча — Василий Казарцев (Санкт-Петербург). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
«Акрон» и ЦСКА встречались совсем недавно: 12 августа в рамках Пути РПЛ Кубка России в Самаре. Основное время завершилось вничью 1:1 (Бакаев и Мусаев обменялись точными выстрелами), а в серии пенальти точнее оказались номинальные хозяева. Но вряд ли эту игру вообще стоит принимать во внимание перед предстоящим матчем РПЛ, где все будет на порядок серьезнее. ЦСКА — третий в таблице чемпионата и рвется в лидеры, тем более, форма позволяет. Армейцы под руководством нового тренера Фабио Челестини очень хороши этим летом. Неделю назад солидный «Рубин» поймал на «ВЭБ Арене» пять пропущенных мячей (5:1), так что перед «Акроном» стоит непростая задача.
Правда, и коллектив Заура Тедеева стартовал очень недурно. В предыдущем туре «Акрон» в Оренбурге потерпел первое поражение этого сезона (1:2), а до того в рамках РПЛ разгромил «Сочи» и трижды сыграл вничью с «Крыльями», «Спартаком» и махачкалинским «Динамо». У главной звезды тольяттинцев Артема Дзюбы уже два забитых мяча в новом чемпионате и могут быть шансы против ЦСКА, потому что как бы хороши ни были армейцы, кроме первого тура с «Оренбургом» они никак не могут сыграть на ноль, ни в чемпионате, ни в Кубке.
В прошлом сезоне эти соперники встречались на этом стадионе в том же 6-м туре. ЦСКА оказался безжалостен к гостям — 4:0 после голов Мусаева, Мойзеса и дубля Облякова. Во втором круге армейцы снова были лучше — 2:1 после забитых мячей Глебова, Гуарирапы и гола престижа Хубулова. Результаты и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.
Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 1,45, поставить на успех «Акрона» можно за 7,80, а ничейный исход идет за 4,60. Эксперты предполагают, что матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.35, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1,65.