Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Урал
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.73
П2
8.00
Футбол. Италия
19:30
Удинезе
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.44
П2
4.91
Футбол. Первая лига
19:30
Ротор
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.91
X
2.81
П2
2.90
Футбол. Испания
20:30
Атлетик
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.82
П2
5.70
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.33
П2
8.75
Футбол. Англия
22:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.23
X
3.85
П2
2.25
Футбол. Испания
22:30
Севилья
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.12
П2
4.04

Тренер «Акрона»: Дзюба нужен нам и всему российскому футболу

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев после выездного поражения в 6-м туре РПЛ от ЦСКА (1:3) высказался о будущем Артема Дзюбы в тольяттинском клубе.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Контракт 37-летнего нападающего с «Акроном» рассчитан до лета 2026 года. Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев заявил, что тольяттинский клуб пока не ведет переговоров о продлении соглашении.

«Артем нужен нам в “Акроне”, как и всему российскому футболу. Это сто процентов», — сказал Тедеев.

После матча с ЦСКА Дзюба публично раскритиковал руководство «Акрона» за отсутствие усиления состава и ставку на неопытных молодых игроков, а также выразил разочарование последними результатами команды.

Дзюба перешел в «Акрон» в сентябре 2024 года на правах свободного агента. На его счету 30 матчей за клуб из Тольятти, в которых он забил 13 мячей и отдал девять голевых передач.

«Акрон» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. Безвыигрышная серия тольяттинцев в чемпионате составляет четыре матча. В воскресенье, 31 августа, «Акрон» дома сыграет с «Балтикой». Начало матча — в 14:30 по московскому времени.

ЦСКА
3:1
Первый тайм: 2:1
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 6
24.08.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Фабио Челестини
Заур Тедеев
Голы
ЦСКА
Матеус Алвес
(Кирилл Глебов)
6′
Кирилл Глебов
19′
Иван Обляков
59′
Акрон
Артем Дзюба
(Марат Бокоев)
34′
Составы команд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
17
Кирилл Глебов
78
Игорь Дивеев
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
3
Данил Круговой
70′
19
Даниэль Руис
90
Матвей Лукин
64′
4
Жоао Виктор
7
Матеус Алвес
81′
52
Артем Бандикян
11
Тамерлан Мусаев
64′
8
Артем Шуманский
Акрон
88
Виталий Гудиев
71
Дмитрий Пестряков
21
Роберто Фернандес
35
Ифет Джаковац
22
Артем Дзюба
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
81
Никита Базилевский
41′
67′
6
Максим Кузьмин
8
Константин Марадишвили
79′
5
Алекса Джурасович
91
Максим Болдырев
79′
69
Арсений Дмитриев
17
Солтмурад Бакаев
67′
15
Стефан Лончар
Статистика
ЦСКА
Акрон
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
13
15
Удары в створ
5
5
Угловые
1
10
Фолы
10
11
Офсайды
1
6
Судейская бригада
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти