Тренер «Акрона»: Дзюба нужен нам и всему российскому футболу

Контракт 37-летнего нападающего с «Акроном» рассчитан до лета 2026 года. Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев заявил, что тольяттинский клуб пока не ведет переговоров о продлении соглашении.
«Артем нужен нам в “Акроне”, как и всему российскому футболу. Это сто процентов», — сказал Тедеев.
После матча с ЦСКА Дзюба публично раскритиковал руководство «Акрона» за отсутствие усиления состава и ставку на неопытных молодых игроков, а также выразил разочарование последними результатами команды.
Дзюба перешел в «Акрон» в сентябре 2024 года на правах свободного агента. На его счету 30 матчей за клуб из Тольятти, в которых он забил 13 мячей и отдал девять голевых передач.
«Акрон» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. Безвыигрышная серия тольяттинцев в чемпионате составляет четыре матча. В воскресенье, 31 августа, «Акрон» дома сыграет с «Балтикой». Начало матча — в 14:30 по московскому времени.
Фабио Челестини
Заур Тедеев
Матеус Алвес
(Кирилл Глебов)
6′
Кирилл Глебов
19′
Иван Обляков
59′
Артем Дзюба
(Марат Бокоев)
34′
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
17
Кирилл Глебов
78
Игорь Дивеев
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
3
Данил Круговой
70′
19
Даниэль Руис
90
Матвей Лукин
64′
4
Жоао Виктор
7
Матеус Алвес
81′
52
Артем Бандикян
11
Тамерлан Мусаев
64′
8
Артем Шуманский
88
Виталий Гудиев
71
Дмитрий Пестряков
21
Роберто Фернандес
35
Ифет Джаковац
22
Артем Дзюба
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
81
Никита Базилевский
41′
67′
6
Максим Кузьмин
8
Константин Марадишвили
79′
5
Алекса Джурасович
91
Максим Болдырев
79′
69
Арсений Дмитриев
17
Солтмурад Бакаев
67′
15
Стефан Лончар
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
