«Зенит» намерен подписать полузащитника Джона Джона

По информации источника, представители «сине-бело-голубых» уже отправили в бразильский клуб официальный запрос по поводу возможного трансфера 22-летнего полузащитника, который не против того, чтобы продолжить карьеру в России.
Джон Джон перешел в «Ред Булл Брагантино» летом 2024 года из «Палмейраса» за 7,1 млн евро. Он провел за «быков» 59 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в семь миллионов евро.
Напомним, что летом 2021 года «Зенит» уже покупал ведущего игрока «Ред Булл Брагантино». Тогда в Санкт-Петербург за 12 млн евро перебрался бразилец Клаудиньо, который провел за «сине-бело-голубых» свыше 100 матчей.
В случае перехода в «Зенит» Джон Джон станет восьмым бразильцем в составе команды. На данный момент за петербуржцев выступают защитники Нино и Дуглас Сантос, полузащитники Жерсон, Вендел и Густаво Мантуан, а также нападающие Педро и Луис Энрике.
«Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков. Сегодня «сине-бело-голубые» в Кубке России на выезде сыграют с «Оренбургом». Начало матча — в 18:30 по московскому времени.