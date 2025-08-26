Ричмонд
Футбол. Кубок России
18:30
Оренбург
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
7.20
X
5.00
П2
1.45
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Кайрат
:
Селтик
Все коэффициенты
П1
5.70
X
4.51
П2
1.60
Футбол. Кубок России
20:45
Ахмат
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.65
П2
4.05
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.64
П2
9.75
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Ливерпуль
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
5
:
Торино
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2

«Зенит» намерен подписать полузащитника Джона Джона

Полузащитник «Ред Булл Брагантино» Джон Джон может продолжить карьеру в санкт-петербургском «Зените». Об этом сообщает ESPN Brasil.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

По информации источника, представители «сине-бело-голубых» уже отправили в бразильский клуб официальный запрос по поводу возможного трансфера 22-летнего полузащитника, который не против того, чтобы продолжить карьеру в России.

Джон Джон перешел в «Ред Булл Брагантино» летом 2024 года из «Палмейраса» за 7,1 млн евро. Он провел за «быков» 59 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в семь миллионов евро.

Напомним, что летом 2021 года «Зенит» уже покупал ведущего игрока «Ред Булл Брагантино». Тогда в Санкт-Петербург за 12 млн евро перебрался бразилец Клаудиньо, который провел за «сине-бело-голубых» свыше 100 матчей.

В случае перехода в «Зенит» Джон Джон станет восьмым бразильцем в составе команды. На данный момент за петербуржцев выступают защитники Нино и Дуглас Сантос, полузащитники Жерсон, Вендел и Густаво Мантуан, а также нападающие Педро и Луис Энрике.

«Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков. Сегодня «сине-бело-голубые» в Кубке России на выезде сыграют с «Оренбургом». Начало матча — в 18:30 по московскому времени.

