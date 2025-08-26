«Зенит» намерен подписать полузащитника Джона Джона

Джон Джон перешел в «Ред Булл Брагантино» летом 2024 года из «Палмейраса» за 7,1 млн евро. Он провел за «быков» 59 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в семь миллионов евро.