«В ожидании чуда». Соболев сообщил, что ждет второго ребенка

Соболев и его жена Елена сообщили в соцсетях, что ждут ребенка.
«В ожидании чуда», — подписал публикацию спортсмен, на которой присутствует его жена Елена и старший сын Сергей.
Пара вместе с 2016 года. В феврале 2017 году у Александра и Елены родился первый ребенок.
Александр Соболев перешел в «Зенит» в августе 2024 года из «Спартака» за €10 млн. Он стал четвертым игроком в XXI веке после Владимира Быстрова (2009), Артема Дзюбы (2015) и Зелимхана Бакаева (2022), перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит».
В минувшем сезоне Соболев провел за клуб из Санкт-Петербурга 31 матч, в которых забил семь голов и сделал три результативные передачи. В текущем сезоне на счету Соболева два забитых мяча и одна голевая передача в 7 матчах за «Зенит» во всех турнирах.
Напомним, в сезоне-2024/25 «Зенит» впервые с 2018 года не смог завоевать чемпионство. Команда Сергея Семака заняла второе место в турнирной таблице РПЛ, уступив одно очко «Краснодару».
После 6 туров РПЛ «Зенит» располагается на шестом месте в турнирной таблице с 9 очками. В следующем матче сине-бело-голубые на домашнем поле примут «Пари НН».
