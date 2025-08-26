«В ожидании чуда». Соболев сообщил, что ждет второго ребенка

В минувшем сезоне Соболев провел за клуб из Санкт-Петербурга 31 матч, в которых забил семь голов и сделал три результативные передачи. В текущем сезоне на счету Соболева два забитых мяча и одна голевая передача в 7 матчах за «Зенит» во всех турнирах.