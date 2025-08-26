Артем Дзюба сказал, какой тренер сделает «Спартак» чемпионом

Артем Дзюба считает, что красно-белым стоило пригласить на пост главного тренера Станислава Черчесова, если в клубе хотят бороться за трофеи.
— Вас удивляет, что в составе «Спартака» достаточно много бывших армейцев?
— Удивляет, что самый большой клуб — такой, как «Спартак» — за 20 лет выиграл только одно чемпионство. Если честно, то, если бы они хотели взять трофей, они бы позвали Черчесова — фундаментального человека, который знает, что такое выигрывать.
— Удивляет, что он не востребован в московских клубах?
— Меня многое удивляет. То Слуцкий был сбитый летчик, а потом ему все дифирамбы поют. Потом Черчесов — опять то же самое. У нас много нефутбольных людей в структурах клубов, которым важнее не футбольные, а другие дела. Подковерные. Мы хотим выигрывать трофеи или кому-то нравиться? Кому-то быть удобным? — цитирует Дзюбу «РБ Спорт».
Станислав Черчесов в настоящий момент занимает пост главного тренера грозненского «Ахмата». Дзюба играл под руководством Черчесова в «Спартаке» с 2007-го по 2008 год и в сборной России, которую тренер возглавлял с 2016-го по 2021 год.
В нынешнем сезоне РПЛ Артем Дзюба забил три мяча, а также отдал два голевые передачи за шесть игр. «Акрон» на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице.
Артем Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Сейчас на его счету 243 гола. Помимо «Спартака» и «Акрона», он выступал также за «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демирспор» и московский «Локомотив».
Рашид Рахимов
Деян Станкович
Пабло Солари
(Руслан Литвинов)
58′
Кристофер Мартинс
(Жедсон Фернандеш)
73′
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
27
Алексей Грицаенко
15
Игор Вуячич
51
Илья Рожков
6
Угочукву Иву
99
Дардан Шабанхаджай
70
Дмитрий Кабутов
89′
23
Руслан Безруков
8
Богдан Йочич
35′
46′
7
Александр Юкич
62′
22
Велдин Ходжа
79′
19
Олег Иванов
10
Мирлинд Даку
89′
24
Никола Чумич
98
Александр Максименко
4
Алексис Дуарте
68
Руслан Литвинов
97
Даниил Денисов
18
Наиль Умяров
83
Жедсон Фернандеш
78′
6
Срджан Бабич
90′
27
Игорь Дмитриев
10
Маркиньос
46′
7
Пабло Солари
61′
35
Кристофер Мартинс
83′
47
Роман Зобнин
9
Манфред Угальде
90′
88
Егор Гузиев
5
Эсекиэль Барко
90′
11
Ливай Гарсия
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти