40′ Барко со штрафного бил на исполнение в дальнюю девятку — мяч пролетел в метре от штанги!

39′ Контратаку организовали красно-белые. Барко сделал пас к штрафной, Фернандеш стал разворачиваться и получил по ногам от Иву. Шанс для «Спартака»!

37′ Барко выполнил подачу со штрафного, Литвинов выиграл борьбу и сделал скидку во вратарскую, но там Мартинс сфолил в атаке.

36′ Йочич выставил руку и попал Угальде по лицу. Жёлтая карточка.

36′ Желтая карточка Богдан Йочич ( Рубин )

34′ Спартаковцы совершили отбор и организовали контратаку! Маркиньос ускорился по флангу и сделал пас к штрафной, но Фернандеш затянул и потерял мяч в борьбе с защитником.

33′ Фернандеш сместился на фланг и мягко навесил в штрафную! Кабутов выиграл борьбу и вынес мяч.

31′ По-прежнему спартаковцы подолгу разыгрывают мяч на чужой половине поля. Но нет ударов по воротам.

29′ Угальде в штрафной принял мяч на грудь, полез в обводку и упал после контакта с Йочичем, но арбитр показал, что нужно подниматься.

27′ Барко получил пас на ход, дошёл до лицевой и прострелил в штрафную низом! Казанцы выиграли борьбу и вынесли мяч в сторону.

26′ Казанцы совершили отбор и организовали контратаку! Ходжа ускорился по левому флангу, после чего стал смещаться к центру и потерял мяч в борьбе с Умяровым.

25′ Умяров из глубины сделал диагональный перевод на левый фланг, но Маркиньос вновь забрался во «вне игры».

24′ Иву забрал подбор возле чужой штрафной, сместился к центру и пробил низом — спартаковцы заблокировали!

23′ Литвинов сделал мягкий заброс из глубины к чужой штрафной! Угальде тянулся к мячу, но совсем немного не успел.

22′ В позиционную атаку перешли красно-белые. Маркиньос обыграл соперника на фланге и выполнил подачу в руки Ставеру.

21′ Денисов забежал по флангу, накрутил соперника и мягко навесил в центр! Тесленко выиграл борьбу и вынес мяч в сторону.

20′ Казанцы заработали стандарт в 27 метрах от ворот. Кабутов выполнил подачу на дальнюю штангу, но там никого не оказалось.

18′ Умяров из глубины вырезал диагональный перевод на левый фланг, но Маркиньос поторопился и залез в офсайд.

16′ Спартаковцы много владеют мячом, но нет по-настоящему опасных моментов у ворот Ставера.

14′ Фернандеш из глубины сделал мягкий заброс вперёд! Маркиньос на скорости влетел в штрафную и пробросил себе мяч на ход, после чего рухнул на газон, но арбитр показал, что всё было чисто.

12′ Барко сместился на фланг и сделал мягкий заброс в штрафную! Казанцы выиграли борьбу и выбили мяч в сторону.

10′ Литвинов откликнулся на подачу с фланга и пробил головой после подачи Барко, но не дошёл мяч до ворот.

9′ Казанцы попытались организовать контратаку. Бабич здорово отработал в обороне и в центре поля выбил мяч у набравшего скорость Даку.

8′ Мартинс сместился на правый фланг и сделал мягкий заброс вперёд в расчёте на рывок Угальде! Ставер вовремя вышел из ворот и опередил форварда гостей.

6′ Шабанхаджай мощно приложился со штрафного и попал в стенку! Отбились красно-белые.

5′ Даку открылся перед штрафной, полез в центр и получил по ногам от Умярова. Шанс для казанцев!

4′ Иву сделал заброс в штрафную, Вуячич дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую, Тесленко попытался пробить пяткой, но не попал по мячу!

3′ Иву выиграл борьбу в центре поля и сделал пас по центру к штрафной, но спартаковцы перехватили мяч.

2′ Умяров из глубины вырезал диагональный перевод на правый фланг, Денисов рвался к мячу, но немного не успел.

1′ Матч начался! Спартаковцы разыграли мяч с центра поля.

За всеми событиями игрового дня вы можете следить в нашем лайве. «Спартак» бьётся в Казани с «Рубином»! Гости пытаются прервать серию без побед.

