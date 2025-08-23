Ричмонд
Матч Рубин - Спартак, 23 августа 2025, прямая трансляция

Футбол. Премьер-лига
23.08.2025
До начала:
0
дни
:
0
часы
:
0
мин.
Идет 1-й тайм
Рубин
0
:
Спартак
0
Первый тайм: 0:0
Стадион: 
Ак Барс Арена
Казань
Главный судья
Рафаэль Шафеев
Все судьи
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.00
П2
2.17
Превью
Трансляция
Протокол

Информация о матче

Премьер-лига, матч 6 тура. 23 августа 2025 года на стадионе «Ак Барс Арена» в городе Казань сойдутся команды «Рубин» и «Спартак». Встреча назначена на 14:00, в это время вы можете присоединиться к онлайн-трансляции на нашем сайте.

Редакция проекта Спорт Mail подготовила свой прогноз для матча «Рубин» - «Спартак». Полная подробная информация о статистике, коэффициентах, составах команд перед началом поединка поможет сделать выигрышную ставку на результат матча.

Трансляция
Прокручивайте вниз
Чемпионат.com
  • Спорт-Экспресс
  • Чемпионат.com
Барко со штрафного бил на исполнение в дальнюю девятку — мяч пролетел в метре от штанги!
Контратаку организовали красно-белые. Барко сделал пас к штрафной, Фернандеш стал разворачиваться и получил по ногам от Иву. Шанс для «Спартака»!
Барко выполнил подачу со штрафного, Литвинов выиграл борьбу и сделал скидку во вратарскую, но там Мартинс сфолил в атаке.
Йочич выставил руку и попал Угальде по лицу. Жёлтая карточка.
Желтая карточка Богдан Йочич (Рубин)
Спартаковцы совершили отбор и организовали контратаку! Маркиньос ускорился по флангу и сделал пас к штрафной, но Фернандеш затянул и потерял мяч в борьбе с защитником.
Фернандеш сместился на фланг и мягко навесил в штрафную! Кабутов выиграл борьбу и вынес мяч.
По-прежнему спартаковцы подолгу разыгрывают мяч на чужой половине поля. Но нет ударов по воротам.
Угальде в штрафной принял мяч на грудь, полез в обводку и упал после контакта с Йочичем, но арбитр показал, что нужно подниматься.
Барко получил пас на ход, дошёл до лицевой и прострелил в штрафную низом! Казанцы выиграли борьбу и вынесли мяч в сторону.
Казанцы совершили отбор и организовали контратаку! Ходжа ускорился по левому флангу, после чего стал смещаться к центру и потерял мяч в борьбе с Умяровым.
Умяров из глубины сделал диагональный перевод на левый фланг, но Маркиньос вновь забрался во «вне игры».
Иву забрал подбор возле чужой штрафной, сместился к центру и пробил низом — спартаковцы заблокировали!
Литвинов сделал мягкий заброс из глубины к чужой штрафной! Угальде тянулся к мячу, но совсем немного не успел.
В позиционную атаку перешли красно-белые. Маркиньос обыграл соперника на фланге и выполнил подачу в руки Ставеру.
Денисов забежал по флангу, накрутил соперника и мягко навесил в центр! Тесленко выиграл борьбу и вынес мяч в сторону.
Казанцы заработали стандарт в 27 метрах от ворот. Кабутов выполнил подачу на дальнюю штангу, но там никого не оказалось.
Умяров из глубины вырезал диагональный перевод на левый фланг, но Маркиньос поторопился и залез в офсайд.
Спартаковцы много владеют мячом, но нет по-настоящему опасных моментов у ворот Ставера.
Фернандеш из глубины сделал мягкий заброс вперёд! Маркиньос на скорости влетел в штрафную и пробросил себе мяч на ход, после чего рухнул на газон, но арбитр показал, что всё было чисто.
Барко сместился на фланг и сделал мягкий заброс в штрафную! Казанцы выиграли борьбу и выбили мяч в сторону.
Литвинов откликнулся на подачу с фланга и пробил головой после подачи Барко, но не дошёл мяч до ворот.
Казанцы попытались организовать контратаку. Бабич здорово отработал в обороне и в центре поля выбил мяч у набравшего скорость Даку.
Мартинс сместился на правый фланг и сделал мягкий заброс вперёд в расчёте на рывок Угальде! Ставер вовремя вышел из ворот и опередил форварда гостей.
Шабанхаджай мощно приложился со штрафного и попал в стенку! Отбились красно-белые.
Даку открылся перед штрафной, полез в центр и получил по ногам от Умярова. Шанс для казанцев!
Иву сделал заброс в штрафную, Вуячич дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую, Тесленко попытался пробить пяткой, но не попал по мячу!
Иву выиграл борьбу в центре поля и сделал пас по центру к штрафной, но спартаковцы перехватили мяч.
Умяров из глубины вырезал диагональный перевод на правый фланг, Денисов рвался к мячу, но немного не успел.
Матч начался! Спартаковцы разыграли мяч с центра поля.
За всеми событиями игрового дня вы можете следить в нашем лайве. «Спартак» бьётся в Казани с «Рубином»! Гости пытаются прервать серию без побед. LIVE
Один из главных матчей 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги – «Рубин» против «Спартака». Если Рашид Рахимов воспринимается сейчас как тренер, который выжимает из команды максимум, то Деян Станкович в последнее время постоянно находится под огнём критики и рискует быть отправленным в отставку. Насколько бывшие игроки «Спартака» успешны в РПЛ как тренеры? Хуже всех настоящая легенда
«Спартак» подписал третьего новичка в летнее трансферное окно. Вслед за Жедсоном Фернандешем и Антоном Заболотным клуб объявил о переходе Ильи Самошникова из «Локомотива». Станкович очень хотел взять в «Спартак» именно Самошникова. Зачем?
Лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян в последнее время редко общается с прессой. Хотя на играх бывает, за повесткой следит и вообще для своих 98 лет выглядит замечательно. Корреспонденты «Чемпионата» лично в этом убедились, навестив легенду в Доме футбола. «Это не лезет ни в какие ворота!» Любимый «Спартак» расстраивает легендарного Симоняна
Таблица судейских ошибок после пяти туров РПЛ. «Спартаку» и ЦСКА не везёт больше других!
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: «Рубин» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
5
Игор Вуячич
27
Алексей Грицаенко
70
Дмитрий Кабутов
51
Илья Рожков
6
Угочукву Иву
8
Богдан Йочич
35′
22
Велдин Ходжа
99
Дардан Шабанхаджай
10
Мирлинд Даку
Спартак
98
Александр Максименко
6
Срджан Бабич
4
Алексис Дуарте
97
Даниил Денисов
68
Руслан Литвинов
35
Кристофер Мартинс
18
Наиль Умяров
83
Жедсон Фернандеш
5
Эсекьель Барко
10
Маркиньос
9
Манфред Угальде
Главные тренеры
Рашид Рахимов
Деян Станкович
Статистика
Рубин
Спартак
Желтые карточки
1
0
Угловые
1
2
Фолы
4
3
Офсайды
0
2

История личных встреч

Футбол. Премьер-лига
09.03.2025
Рубин
2
:
Спартак
1
Футбол. Премьер-лига
31.08.2024
Спартак
1
:
Рубин
0
Футбол. Премьер-лига
19.05.2024
Спартак
3
:
Рубин
1
Футбол. Премьер-лига
05.08.2023
Рубин
1
:
Спартак
4
Футбол. Премьер-лига
16.04.2022
Спартак
1
:
Рубин
1
Футбол. Премьер-лига
24.07.2021
Рубин
1
:
Спартак
0
Футбол. Премьер-лига
28.02.2021
Спартак
0
:
Рубин
2

Последние игры

Рубин
Спартак
Футбол. Премьер-лига
17.08.2025
Рубин
1
:
Ростов
0
Футбол. Кубок России
12.08.2025
Зенит
3
:
Рубин
0
Футбол. Премьер-лига
09.08.2025
ЦСКА
5
:
Рубин
1
Футбол. Премьер-лига
04.08.2025
Рубин
2
:
Сочи
1

Следующий матч

Футбол. Премьер-лига
08.05.2026
Спартак
:
Рубин

Таблица коэффициентов 1x2

Букмекер
П1
Х
П2
4.07
2.92
2.11
3.90
3.00
2.17
4.20
2.75
2.11
4.15
3.00
2.10

Выступление в турнире

Рубин
Спартак
Игры
5
5
Победы
3
1
Ничьи
1
2
Поражения
1
2
Забито
8
6
Пропущено
8
10
Очки
10
5

Новости команд

«Рубин» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 6-го тура РПЛ-2025/2026

состоится матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся казанский «Рубин» и московский «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Главным арбитром встречи назначен Рафаэль Шафеев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды назвали стартовые составы.

Матч «Рубин» — «Спартак» 23 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

В субботу, 23 августа, «Рубин» примет «Спартак» в 6-м туре РПЛ. Матч начнется в 14:00 мск на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Главный арбитр встречи — Рафаэль Шафеев. В прямом эфире игру покажут «Матч Премьер» и «Кинопоиск». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Валерий Кечинов — о «Спартаке»: стараюсь не смотреть в турнирную таблицу РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что старается не смотреть на турнирное положение красно-белых после пяти туров сезона Мир РПЛ. Московская команда набрала пять очков и идёт в зоне стыковых матчей, на 13-м месте.

ЦСКА остается самым проверяемым на допинг футбольным клубом в России в 2025 году

С января по июль РУСАДА проверило на допинг 11 футболистов ЦСКА. Игроки московского ЦСКА чаще футболистов других клубов проверялись Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в первые семь месяцев 2025 года. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

«Спартак», «Зенит» и «Динамо» попробуют улучшить свое положение в РПЛ

В шестом туре чемпионата России «Спартак» сыграет с «Рубином», «Зенит» — с «Динамо» из Махачкалы, московское «Динамо» — с «Пари НН». Программа шестого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в субботу четырьмя матчами. В этот день московский «Спартак» на выезде сыграет с казанским «Рубином», петербургский «Зенит» примет махачкалинское «Динамо», столичные «Локомотив» и «Динамо» проведут домашние матчи с «Ростовом» и «Пари Нижний Новгород» соответственно.

В «Зените» опровергли слухи об интересе к россиянам из «Спартака» и ЦСКА

Председатель правления петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев в разговоре с РИА Новости опроверг сообщения о том, что в шорт-листе «сине-бело-голубых» значатся пять игроков из других клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Нужен Заболотный». Бубнов — о нападающих «Спартака» на матч с «Рубином»

Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов считает целесообразным для красно-белых выпустить форварда Антона Заболотного на матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Рубином», который состоится 23 августа.

Алексис Дуарте близок к уходу из «Спартака» — источник

Парагвайский защитник «Спартака» Алексис Дуарте близок к уходу из московского клуба. Об этом сообщил информационный канал Rock & Pop Paraguay, у которого 46,8 тысячи подписчиков в Х. По данным источника, Дуарте продолжит карьеру в неназванной команде из Бразилии.

Прервутся ли неудачные серии «Зенита» и «Спартака»? Интриги 6-го тура РПЛ

Сразу для нескольких тренеров предстоящие матчи станут ключевыми. В МИР Российской Премьер-Лиге впереди 6-й тур! Пока европейские чемпионаты только разгоняются, наш уже вовсю набрал ход. Рассказываем о главных интригах ближайших матчей.

«Спартак» получил отказ по трансферу футболиста сборной Уругвая, пишут СМИ

ESPN: «Спартаку» отказали в трансфере Касереса из «Америки». Московский футбольный клуб «Спартак» получил отказ по трансферу защитника сборной Уругвая и футбольного клуба «Америка» Себастьяна Касереса, сообщает ESPN.

Выездная проверка: сможет ли «Спартак» вернуться к борьбе за высокие места

Ждать ли смены лидера в ближайшем туре РПЛ. У главного тренера «Спартака» Деяна Станковича не осталось отговорок. Гостевой матч с «Рубином» — возможно, последний шанс для наставника красно-белых удержаться на своей позиции. Не менее интересным выглядит противостояние «Локомотива» и «Ростова». Столичный клуб постарается продлить свое лидерство, а Николай Комличенко — огорчить свою бывшую команду. В случае потери очков «Локо» могут обойти «Краснодар» и ЦСКА.

Вопрос без ответа: кто должен заменить Станковича в «Спартаке»? Колонка Казакова

Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005—2015 годах — о самой актуальной теме для красно-белого клуба. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев выходит в информационное пространство в тот момент, когда начинаются разговоры о доверии Сергею Семаку — и после слов в поддержку главного тренера все тучи опять собираются над московским Тушино. Мы уже узнали, кто готов — или может — заменить Деяна Станковича в «Спартаке». Подсчитали, сколько денег в его период клуб потратил на трансферы. Выяснили, как видят происходящее в красно-белой команде ветераны, футболисты, конкуренты, болельщики.

Прострелял доллары, обиделся и деградировал: как выживает Александр Соболев

Недавний гол Александра Соболева «Спартаку» стал словно напоминанием бывшей команде о потерянном лидере. РИА Новости Спорт рассказывает, как от статуса главного бомбардира форвард упал до разговоров о «футбольной деградации», и выясняет, насколько он нужен «Зениту».

Бубнов поставил «Спартаку» пятерку, а «Зениту» — двойку

Футбольный эксперт Александр Бубнов в новом выпуске «Коммент. Шоу» провел разбор центрального матча 5-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (2:2). Выступление «красно-белых» было оценено наивысшей оценкой. «797 технико-тактических действий с “Зенитом”, пускай там они в меньшинстве, но это проблема “Зенита”. 24% брака — это лигочемпионский показатель, да и объем минимальный для Лиги чемпионов, для российского чемпионата — это супер. Конечно, пятерка за игру», — сказал Бубнов.

Что ждать от Куэсты в «Спартаке»? У него был сложный год, но это вице-чемпион Америки, которого сравнивали с Барези

Рассказываем о новичке «Спартака», который в России может вернуться на свой лучший уровень. Рост защитника не должен смущать В первых оценках трансфера Карлоса Куэсты в «Спартак» пока преобладает скепсис. Так что самое логичное — разобраться со списком претензий по пунктам. Начнем с того, что бросается в глаза, а именно — с не самых внушительных габаритов колумбийца. Его рост действительно не велик — 178 сантиметров. И когда Карлос переезжал в Европу, ряд экспертов по южноамериканскому футболу склонялись к тому, что именно это стало причиной отсутствия предложений из топ-5 лиг.

«Это не лезет ни в какие ворота!» Любимый «Спартак» расстраивает легендарного Симоняна

Редкий разговор с рекордсменом клуба. Лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян в последнее время редко общается с прессой. Хотя на играх бывает, за повесткой следит и вообще для своих 98 лет выглядит замечательно. Корреспонденты «Чемпионата» лично в этом убедились, навестив легенду в Доме футбола. Никита Павлович радушно встретил гостей — поделился мнением о выступлениях любимой команды и раскрыл секрет собственного долголетия.

Семак: «Соболев силен в забитых мячах. “Спартаку” прекрасный гол забил»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре нападающего петербуржцев Александра Соболева в матче против московского «Спартака» в 5-м туре российской Премьер-Лиги. На прошлой неделе «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью 2:2, Соболев вышел на замену и отметился забитым голом на 63-й минуте.

Бубнов: рад, что «Зенит», «Спартак», «Динамо» идут внизу таблицы

Футбольный эксперт Александр Бубнов в новом выпуске «Коммент. Шоу» прокомментировал положение команд в турнирной таблице РПЛ после первых пяти туров. «Радует меня после тура вторая восьмерка, особенно внизу. Ну, просто я кайфую. Такая радость! “Зенит”, “Спартак”, “Динамо” — все там. Они конкурировать будут за то, чтобы не вылететь. Вот здесь кайф, вот там борьба будет… Они не вылетят, но они вылетели из первой тройки. Думаю, что “Динамо” и “Спартак” точно в тройку не попадут, а “Зенит” еще поборется. Но мы посмотрим, где “Зенит” будет находиться к зимнему перерыву. Если они не подойдут к этой тройке, то и “Зенит” может в тройке не оказаться», — сказал Бубнов.

«Спартак» назначил шеф-скаута, который будет искать игроков удаленно

Селекционер турецкого «Галатасарая» Эмре Дечдели назначен шеф-скаутом московского «Спартака». Об этом пишет журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале «Инсайды от Карпа». Согласно его информации, назначение в «Спартак» к спортивному директору Френсису Кахигао должно было состояться еще зимой 2025 года, однако оформить все удалось только в августе.

«Мне жалко болельщиков»: легенда сборной России о «Спартаке»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис признался, что не верит в способность московского «Спартака» бороться за призовые места в чемпионате России. Его слова приводит «Советский спорт». «Спартак», понятно, пропускает и играет ненадежно в обороне. Поэтому и купили защитника Самошникова. «Спартак» многих покупает, но где-то ошибается. Это футбол. Мне жалко, конечно, болельщиков «Спартака», команда будет бороться за четвертое-пятое место в этом сезоне, — заявил Канчельскис.
