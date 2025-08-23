Премьер-лига, матч 6 тура. 23 августа 2025 года на стадионе «Ак Барс Арена» в городе Казань сойдутся команды «Рубин» и «Спартак». Встреча назначена на 14:00, в это время вы можете присоединиться к онлайн-трансляции на нашем сайте.
Редакция проекта Спорт Mail подготовила свой прогноз для матча «Рубин» - «Спартак». Полная подробная информация о статистике, коэффициентах, составах команд перед началом поединка поможет сделать выигрышную ставку на результат матча.
Трансляция
Прокручивайте вниз
Чемпионат.com
Спорт-Экспресс
Чемпионат.com
Барко со штрафного бил на исполнение в дальнюю девятку — мяч пролетел в метре от штанги!
Контратаку организовали красно-белые. Барко сделал пас к штрафной, Фернандеш стал разворачиваться и получил по ногам от Иву. Шанс для «Спартака»!
Барко выполнил подачу со штрафного, Литвинов выиграл борьбу и сделал скидку во вратарскую, но там Мартинс сфолил в атаке.
Йочич выставил руку и попал Угальде по лицу. Жёлтая карточка.
Желтая карточка Богдан Йочич (Рубин)
Спартаковцы совершили отбор и организовали контратаку! Маркиньос ускорился по флангу и сделал пас к штрафной, но Фернандеш затянул и потерял мяч в борьбе с защитником.
Фернандеш сместился на фланг и мягко навесил в штрафную! Кабутов выиграл борьбу и вынес мяч.
По-прежнему спартаковцы подолгу разыгрывают мяч на чужой половине поля. Но нет ударов по воротам.
Угальде в штрафной принял мяч на грудь, полез в обводку и упал после контакта с Йочичем, но арбитр показал, что нужно подниматься.
Барко получил пас на ход, дошёл до лицевой и прострелил в штрафную низом! Казанцы выиграли борьбу и вынесли мяч в сторону.
Казанцы совершили отбор и организовали контратаку! Ходжа ускорился по левому флангу, после чего стал смещаться к центру и потерял мяч в борьбе с Умяровым.
Умяров из глубины сделал диагональный перевод на левый фланг, но Маркиньос вновь забрался во «вне игры».
Иву забрал подбор возле чужой штрафной, сместился к центру и пробил низом — спартаковцы заблокировали!
Литвинов сделал мягкий заброс из глубины к чужой штрафной! Угальде тянулся к мячу, но совсем немного не успел.
В позиционную атаку перешли красно-белые. Маркиньос обыграл соперника на фланге и выполнил подачу в руки Ставеру.
Денисов забежал по флангу, накрутил соперника и мягко навесил в центр! Тесленко выиграл борьбу и вынес мяч в сторону.
Казанцы заработали стандарт в 27 метрах от ворот. Кабутов выполнил подачу на дальнюю штангу, но там никого не оказалось.
Умяров из глубины вырезал диагональный перевод на левый фланг, но Маркиньос поторопился и залез в офсайд.
Спартаковцы много владеют мячом, но нет по-настоящему опасных моментов у ворот Ставера.
Фернандеш из глубины сделал мягкий заброс вперёд! Маркиньос на скорости влетел в штрафную и пробросил себе мяч на ход, после чего рухнул на газон, но арбитр показал, что всё было чисто.
Барко сместился на фланг и сделал мягкий заброс в штрафную! Казанцы выиграли борьбу и выбили мяч в сторону.
Литвинов откликнулся на подачу с фланга и пробил головой после подачи Барко, но не дошёл мяч до ворот.
Казанцы попытались организовать контратаку. Бабич здорово отработал в обороне и в центре поля выбил мяч у набравшего скорость Даку.
Мартинс сместился на правый фланг и сделал мягкий заброс вперёд в расчёте на рывок Угальде! Ставер вовремя вышел из ворот и опередил форварда гостей.
Шабанхаджай мощно приложился со штрафного и попал в стенку! Отбились красно-белые.
Даку открылся перед штрафной, полез в центр и получил по ногам от Умярова. Шанс для казанцев!
Иву сделал заброс в штрафную, Вуячич дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую, Тесленко попытался пробить пяткой, но не попал по мячу!
Иву выиграл борьбу в центре поля и сделал пас по центру к штрафной, но спартаковцы перехватили мяч.
Умяров из глубины вырезал диагональный перевод на правый фланг, Денисов рвался к мячу, но немного не успел.
Матч начался! Спартаковцы разыграли мяч с центра поля.
За всеми событиями игрового дня вы можете следить в нашем лайве.
«Спартак» бьётся в Казани с «Рубином»! Гости пытаются прервать серию без побед. LIVE
Один из главных матчей 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги – «Рубин» против «Спартака». Если Рашид Рахимов воспринимается сейчас как тренер, который выжимает из команды максимум, то Деян Станкович в последнее время постоянно находится под огнём критики и рискует быть отправленным в отставку.
Насколько бывшие игроки «Спартака» успешны в РПЛ как тренеры? Хуже всех настоящая легенда
«Спартак» подписал третьего новичка в летнее трансферное окно. Вслед за Жедсоном Фернандешем и Антоном Заболотным клуб объявил о переходе Ильи Самошникова из «Локомотива».
Станкович очень хотел взять в «Спартак» именно Самошникова. Зачем?
Лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян в последнее время редко общается с прессой. Хотя на играх бывает, за повесткой следит и вообще для своих 98 лет выглядит замечательно. Корреспонденты «Чемпионата» лично в этом убедились, навестив легенду в Доме футбола.
«Это не лезет ни в какие ворота!» Любимый «Спартак» расстраивает легендарного Симоняна
Таблица судейских ошибок после пяти туров РПЛ. «Спартаку» и ЦСКА не везёт больше других!
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: «Рубин» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
состоится матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся казанский «Рубин» и московский «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Главным арбитром встречи назначен Рафаэль Шафеев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды назвали стартовые составы.
В субботу, 23 августа, «Рубин» примет «Спартак» в 6-м туре РПЛ. Матч начнется в 14:00 мск на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Главный арбитр встречи — Рафаэль Шафеев. В прямом эфире игру покажут «Матч Премьер» и «Кинопоиск». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что старается не смотреть на турнирное положение красно-белых после пяти туров сезона Мир РПЛ. Московская команда набрала пять очков и идёт в зоне стыковых матчей, на 13-м месте.
С января по июль РУСАДА проверило на допинг 11 футболистов ЦСКА. Игроки московского ЦСКА чаще футболистов других клубов проверялись Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в первые семь месяцев 2025 года. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
В шестом туре чемпионата России «Спартак» сыграет с «Рубином», «Зенит» — с «Динамо» из Махачкалы, московское «Динамо» — с «Пари НН». Программа шестого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в субботу четырьмя матчами. В этот день московский «Спартак» на выезде сыграет с казанским «Рубином», петербургский «Зенит» примет махачкалинское «Динамо», столичные «Локомотив» и «Динамо» проведут домашние матчи с «Ростовом» и «Пари Нижний Новгород» соответственно.
Председатель правления петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев в разговоре с РИА Новости опроверг сообщения о том, что в шорт-листе «сине-бело-голубых» значатся пять игроков из других клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов считает целесообразным для красно-белых выпустить форварда Антона Заболотного на матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Рубином», который состоится 23 августа.
Парагвайский защитник «Спартака» Алексис Дуарте близок к уходу из московского клуба. Об этом сообщил информационный канал Rock & Pop Paraguay, у которого 46,8 тысячи подписчиков в Х. По данным источника, Дуарте продолжит карьеру в неназванной команде из Бразилии.
Сразу для нескольких тренеров предстоящие матчи станут ключевыми. В МИР Российской Премьер-Лиге впереди 6-й тур! Пока европейские чемпионаты только разгоняются, наш уже вовсю набрал ход. Рассказываем о главных интригах ближайших матчей.
ESPN: «Спартаку» отказали в трансфере Касереса из «Америки». Московский футбольный клуб «Спартак» получил отказ по трансферу защитника сборной Уругвая и футбольного клуба «Америка» Себастьяна Касереса, сообщает ESPN.
Ждать ли смены лидера в ближайшем туре РПЛ. У главного тренера «Спартака» Деяна Станковича не осталось отговорок. Гостевой матч с «Рубином» — возможно, последний шанс для наставника красно-белых удержаться на своей позиции. Не менее интересным выглядит противостояние «Локомотива» и «Ростова». Столичный клуб постарается продлить свое лидерство, а Николай Комличенко — огорчить свою бывшую команду. В случае потери очков «Локо» могут обойти «Краснодар» и ЦСКА.
Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005—2015 годах — о самой актуальной теме для красно-белого клуба. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев выходит в информационное пространство в тот момент, когда начинаются разговоры о доверии Сергею Семаку — и после слов в поддержку главного тренера все тучи опять собираются над московским Тушино. Мы уже узнали, кто готов — или может — заменить Деяна Станковича в «Спартаке». Подсчитали, сколько денег в его период клуб потратил на трансферы. Выяснили, как видят происходящее в красно-белой команде ветераны, футболисты, конкуренты, болельщики.
Недавний гол Александра Соболева «Спартаку» стал словно напоминанием бывшей команде о потерянном лидере. РИА Новости Спорт рассказывает, как от статуса главного бомбардира форвард упал до разговоров о «футбольной деградации», и выясняет, насколько он нужен «Зениту».
Футбольный эксперт Александр Бубнов в новом выпуске «Коммент. Шоу» провел разбор центрального матча 5-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (2:2). Выступление «красно-белых» было оценено наивысшей оценкой. «797 технико-тактических действий с “Зенитом”, пускай там они в меньшинстве, но это проблема “Зенита”. 24% брака — это лигочемпионский показатель, да и объем минимальный для Лиги чемпионов, для российского чемпионата — это супер. Конечно, пятерка за игру», — сказал Бубнов.
Рассказываем о новичке «Спартака», который в России может вернуться на свой лучший уровень. Рост защитника не должен смущать В первых оценках трансфера Карлоса Куэсты в «Спартак» пока преобладает скепсис. Так что самое логичное — разобраться со списком претензий по пунктам. Начнем с того, что бросается в глаза, а именно — с не самых внушительных габаритов колумбийца. Его рост действительно не велик — 178 сантиметров. И когда Карлос переезжал в Европу, ряд экспертов по южноамериканскому футболу склонялись к тому, что именно это стало причиной отсутствия предложений из топ-5 лиг.
Редкий разговор с рекордсменом клуба. Лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян в последнее время редко общается с прессой. Хотя на играх бывает, за повесткой следит и вообще для своих 98 лет выглядит замечательно. Корреспонденты «Чемпионата» лично в этом убедились, навестив легенду в Доме футбола. Никита Павлович радушно встретил гостей — поделился мнением о выступлениях любимой команды и раскрыл секрет собственного долголетия.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре нападающего петербуржцев Александра Соболева в матче против московского «Спартака» в 5-м туре российской Премьер-Лиги. На прошлой неделе «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью 2:2, Соболев вышел на замену и отметился забитым голом на 63-й минуте.
Футбольный эксперт Александр Бубнов в новом выпуске «Коммент. Шоу» прокомментировал положение команд в турнирной таблице РПЛ после первых пяти туров. «Радует меня после тура вторая восьмерка, особенно внизу. Ну, просто я кайфую. Такая радость! “Зенит”, “Спартак”, “Динамо” — все там. Они конкурировать будут за то, чтобы не вылететь. Вот здесь кайф, вот там борьба будет… Они не вылетят, но они вылетели из первой тройки. Думаю, что “Динамо” и “Спартак” точно в тройку не попадут, а “Зенит” еще поборется. Но мы посмотрим, где “Зенит” будет находиться к зимнему перерыву. Если они не подойдут к этой тройке, то и “Зенит” может в тройке не оказаться», — сказал Бубнов.
Селекционер турецкого «Галатасарая» Эмре Дечдели назначен шеф-скаутом московского «Спартака». Об этом пишет журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале «Инсайды от Карпа». Согласно его информации, назначение в «Спартак» к спортивному директору Френсису Кахигао должно было состояться еще зимой 2025 года, однако оформить все удалось только в августе.
Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис признался, что не верит в способность московского «Спартака» бороться за призовые места в чемпионате России. Его слова приводит «Советский спорт». «Спартак», понятно, пропускает и играет ненадежно в обороне. Поэтому и купили защитника Самошникова. «Спартак» многих покупает, но где-то ошибается. Это футбол. Мне жалко, конечно, болельщиков «Спартака», команда будет бороться за четвертое-пятое место в этом сезоне, — заявил Канчельскис.