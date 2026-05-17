Полузащитник «Рубина» Иванов завершил карьеру

В воскресенье, 17 мая, казанская команда на своем поле сыграла вничью с «Пари НН» (2:2) в заключительном, 30-м туре РПЛ. Как сообщает matchtv.ru, после этого матча диктор стадиона объявил, что Иванова провожают из большого футбола.
Иванов выступал за «Рубин» с 2022 года. В сезоне-2025/26 39-летний полузащитник провел 24 матча во всех турнирах и забил один гол в FONBET Кубке России.
Ранее футболист также играл за «Спартак», «Ростов», «Уфу», «Химки», «Кубань», «Крылья Советов» и «Ахмат». Всего за карьеру на его счету 588 матчей и 53 гола.
Футбол, Премьер-лига, Тур 30
17.05.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена
Главные тренеры
Франк Артига
Вадим Гаранин
Голы
Рубин
Руслан Безруков
(Велдин Ходжа)
15′
Никита Каккоев
47′
Пари Нижний Новгород
Вячеслав Грулев
(Никита Каккоев)
61′
Вячеслав Грулев
(Олакунле Олусегун)
65′
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
98
Никита Лобов
2
Егор Тесленко
90+5′
5
Игор Вуячич
51
Илья Рожков
43
Жак-Жюльен Сиве
90+4′
70
Дмитрий Кабутов
68′
77
Александр Юкич
10
Мирлинд Даку
81′
19
Олег Иванов
23
Руслан Безруков
89′
44
Даниил Кузнецов
7
Игнасио Начо Сааведра
81′
21
Александр Зотов
22
Велдин Ходжа
81′
99
Дардан Шабанхаджай
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
3
Юрий Коледин
25
Свен Карич
29
Лука Веснер Тичич
78
Николай Калинский
6
Алекс Опоку Сарфо
40
Олакунле Олусегун
22
Никита Каккоев
24
Эдгардо Фаринья
10
Адриан Бальбоа
21
Реналдо Сефас
37′
56′
27
Вячеслав Грулев
Статистика
Рубин
Пари Нижний Новгород
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
13
23
Удары в створ
5
4
Угловые
6
6
Фолы
14
10
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти