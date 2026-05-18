Батракова у «ПСЖ» могут перехватить, Моуринью признался, когда даст ответ «Реалу». Трансферы и слухи дня

Что в России
«Акрон» объявил об уходе Тедеева сразу после разгрома от «Крыльев»
Пресс-служба «Акрона» объявила об уходе главного тренера Заура Тедеева.
Сегодня, 17 мая, команда Тедеева крупно проиграла «Крыльям Советов» в 30-м туре РПЛ и осталась в зоне стыковых матчей (13-е место). За право выступать в следующем сезоне РПЛ тольяттинский коллектив сыграет с «Ротором».
«Мы рассчитывали более стабильно провести весеннюю часть сезона после зимней подготовки в качественных условиях. “Акрон” никогда не славился необдуманными решениями. Мы оказывали полное доверие тренерскому штабу, но этот кредит закончен. Команде необходима эмоциональная встряска и новые идеи», — цитирует пресс-служба владельца «Акрона» Павла Морозова.
«Локомотив» опроверг слухи о предложени «ПСЖ» по Батракову
Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал, клубы из каких стран интересуются полузащитником команды Алексеем Батраковым.
Ранее сообщалось, что спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш прилетит в Москву на переговоры по трансферу Батракова после финала Лиги чемпионов.
— Были ли официальные контакты с «ПСЖ»?
— Нет.
— Представители «ПСЖ» должны приехать.
— И слава богу, супер будет, если приедут. Давайте дождемся.
— Клубы из каких стран интересуются Батраковым?
— Из недружественных.
— А как тогда вести переговоры?
— Так получилось.
— Англия в их числе?
— Англия — нет, — приводит слова Ульянова «СЭ».
В сезоне-2025/26 Батраков провел 35 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 11 голевых передач.
Олег Иванов завершил карьеру
Полузащитник и капитан «Рубина» Олег Иванов провел последний матч в игровой карьере.
Заключительной для 39-летнего футболиста стала игра 30-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:2), где он вышел на замену в концовке второго тайма.
Всего за игровую карьеру Иванов провел 588 матчей во всех турнирах. За «Рубин» у него 94 матча, 3 гола и 4 голевые передачи.
Иванов также известен по выступлениям за «Ахмат», «Крылья Советов», «Кубань», «Химки», «Уфу», «Ростов» и «Спартак». В его активе 5 матчей за сборную России.
Зотов ушел из «Рубина»
Полузащитник Александр Зотов завершает выступления за «Рубин» в связи с истечением срока контракта, сообщает пресс-служба клуба.
35-летний футболист играл за «Рубин» с лета 2022 года. За казанский клуб он провел 96 матчей, в которых отметился 4 голами и 12 голевыми передачами. В текущем сезоне хавбек принял участие в 8 играх.
Зотов также известен по выступлениям за «Енисей», московское «Динамо», «Спартак», «Шинник» и другие команды.
Что в Европе
Моуринью подтвердил переговоры с «Реалом»
Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался по поводу интереса «Реала», сообщив, что его агент Жорже Мендеш ведет переговоры с мадридцами. У португальца есть предложение от его нынешнего клуба о продлении контракта, решение о своем будущем он примет на следующей неделе.
«Единственное конкретное предложение, которое у меня есть, — это предложение от “Бенфики”. Я не разговаривал с Флорентино Пересом или руководством “Реала”, но я не глупец: между клубом и Жорже есть контакты, которые на следующей неделе перейдут в контакты со мной. Я должен решить свое будущее и будущее “Бенфики”. Очевидно, мне есть о чем подумать.
Я еще не видел контракта, предложенного “Бенфикой”. Жорже Мендеш сказал мне, что это очень хороший контракт. Если я не останусь, то это никак не связано с тем, что мы не попали в Лигу чемпионов. Лига Европы — не тот турнир, в котором хочет участвовать “Бенфика”, но у клуба есть все условия, чтобы выиграть Лигу Европы, чего нельзя сказать о Лиге чемпионов. Мое будущее решится на этой неделе. Мне нужно время, чтобы принять решение», — цитирует 63-летнего Моуринью SIC Notícias.
Капитан «Бенфики» Отаменди покидает клуб
Чемпион мира 2022 года в составе сборной Аргентины Николас Отаменди покидает «Бенфику».
Португальский клуб объявил, что 38-летний защитник принял решение уйти по окончании контракта этим летом.
Отаменди выступал за «Бенфику» с 2020 года и являлся капитаном команды. В составе «орлов» центральный защитник провел 281 матч.
Ожидается, что аргентинский футболист после ЧМ-2026 перейдет в «Ривер Плейт».
Гвардиола принял решение уйти летом из «Манчестер Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола принял решение покинуть клуб после окончания текущего сезона. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным источника, испанский специалист объявит об этом решении в ближайшие дни.
16 мая «Манчестер Сити» одержал победу над «Челси» в финале Кубка Англии (1:0) благодаря голу Антуана Семеньо.
Хаби Алонсо возглавил «Челси»
«Челси» объявил о назначении Хаби Алонсо на должность главного тренера команды.
Испанский специалист приступит к своими обязанностям 1 июля 2026 года. Он заключил с клубом четырехлетний контракт.
Напомним, что в январе 44-летний Алонсо был уволен с поста главного тренера мадридского «Реала».
Автор: Николай Соников