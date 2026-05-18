22:00
Арсенал
:
Бернли
Футбол. Франция
17.05
Нант
0
:
Тулуза
0
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Бетис
1
Футбол. Франция
завершен
Брест
1
:
Анже
1
Футбол. Франция
завершен
Лилль
0
:
Осер
2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
0
:
Гавр
2
Футбол. Франция
завершен
Лион
0
:
Ланс
4
Футбол. Франция
завершен
Марсель
3
:
Ренн
1
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Метц
0
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
ПСЖ
1
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
5
:
Монако
4
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
2
:
Торино
1
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
2
:
Лечче
3
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Кремонезе
1
Батракова у «ПСЖ» могут перехватить, Моуринью признался, когда даст ответ «Реалу». Трансферы и слухи дня

Главное к этому часу.

Источник: РИА "Новости"

Что в России

«Акрон» объявил об уходе Тедеева сразу после разгрома от «Крыльев»

Источник: ФК "Акрон"

Пресс-служба «Акрона» объявила об уходе главного тренера Заура Тедеева.

Сегодня, 17 мая, команда Тедеева крупно проиграла «Крыльям Советов» в 30-м туре РПЛ и осталась в зоне стыковых матчей (13-е место). За право выступать в следующем сезоне РПЛ тольяттинский коллектив сыграет с «Ротором».

«Мы рассчитывали более стабильно провести весеннюю часть сезона после зимней подготовки в качественных условиях. “Акрон” никогда не славился необдуманными решениями. Мы оказывали полное доверие тренерскому штабу, но этот кредит закончен. Команде необходима эмоциональная встряска и новые идеи», — цитирует пресс-служба владельца «Акрона» Павла Морозова.

«Локомотив» опроверг слухи о предложени «ПСЖ» по Батракову

Источник: РИА "Новости"

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал, клубы из каких стран интересуются полузащитником команды Алексеем Батраковым.

Ранее сообщалось, что спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш прилетит в Москву на переговоры по трансферу Батракова после финала Лиги чемпионов.

— Были ли официальные контакты с «ПСЖ»?

— Нет.

— Представители «ПСЖ» должны приехать.

— И слава богу, супер будет, если приедут. Давайте дождемся.

— Клубы из каких стран интересуются Батраковым?

— Из недружественных.

— А как тогда вести переговоры?

— Так получилось.

— Англия в их числе?

— Англия — нет, — приводит слова Ульянова «СЭ».

В сезоне-2025/26 Батраков провел 35 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 11 голевых передач.

Олег Иванов завершил карьеру

Источник: РИА "Новости"

Полузащитник и капитан «Рубина» Олег Иванов провел последний матч в игровой карьере.

Заключительной для 39-летнего футболиста стала игра 30-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:2), где он вышел на замену в концовке второго тайма.

Всего за игровую карьеру Иванов провел 588 матчей во всех турнирах. За «Рубин» у него 94 матча, 3 гола и 4 голевые передачи.

Иванов также известен по выступлениям за «Ахмат», «Крылья Советов», «Кубань», «Химки», «Уфу», «Ростов» и «Спартак». В его активе 5 матчей за сборную России.

Зотов ушел из «Рубина»

Источник: РИА "Новости"

Полузащитник Александр Зотов завершает выступления за «Рубин» в связи с истечением срока контракта, сообщает пресс-служба клуба.

35-летний футболист играл за «Рубин» с лета 2022 года. За казанский клуб он провел 96 матчей, в которых отметился 4 голами и 12 голевыми передачами. В текущем сезоне хавбек принял участие в 8 играх.

Зотов также известен по выступлениям за «Енисей», московское «Динамо», «Спартак», «Шинник» и другие команды.

Что в Европе

Моуринью подтвердил переговоры с «Реалом»

Источник: Getty Images

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался по поводу интереса «Реала», сообщив, что его агент Жорже Мендеш ведет переговоры с мадридцами. У португальца есть предложение от его нынешнего клуба о продлении контракта, решение о своем будущем он примет на следующей неделе.

«Единственное конкретное предложение, которое у меня есть, — это предложение от “Бенфики”. Я не разговаривал с Флорентино Пересом или руководством “Реала”, но я не глупец: между клубом и Жорже есть контакты, которые на следующей неделе перейдут в контакты со мной. Я должен решить свое будущее и будущее “Бенфики”. Очевидно, мне есть о чем подумать.

Я еще не видел контракта, предложенного “Бенфикой”. Жорже Мендеш сказал мне, что это очень хороший контракт. Если я не останусь, то это никак не связано с тем, что мы не попали в Лигу чемпионов. Лига Европы — не тот турнир, в котором хочет участвовать “Бенфика”, но у клуба есть все условия, чтобы выиграть Лигу Европы, чего нельзя сказать о Лиге чемпионов. Мое будущее решится на этой неделе. Мне нужно время, чтобы принять решение», — цитирует 63-летнего Моуринью SIC Notícias.

Капитан «Бенфики» Отаменди покидает клуб

Источник: Reuters

Чемпион мира 2022 года в составе сборной Аргентины Николас Отаменди покидает «Бенфику».

Португальский клуб объявил, что 38-летний защитник принял решение уйти по окончании контракта этим летом.

Отаменди выступал за «Бенфику» с 2020 года и являлся капитаном команды. В составе «орлов» центральный защитник провел 281 матч.

Ожидается, что аргентинский футболист после ЧМ-2026 перейдет в «Ривер Плейт».

Гвардиола принял решение уйти летом из «Манчестер Сити»

Источник: Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола принял решение покинуть клуб после окончания текущего сезона. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, испанский специалист объявит об этом решении в ближайшие дни.

16 мая «Манчестер Сити» одержал победу над «Челси» в финале Кубка Англии (1:0) благодаря голу Антуана Семеньо.

Хаби Алонсо возглавил «Челси»

Источник: Reuters

«Челси» объявил о назначении Хаби Алонсо на должность главного тренера команды.

Испанский специалист приступит к своими обязанностям 1 июля 2026 года. Он заключил с клубом четырехлетний контракт.

Напомним, что в январе 44-летний Алонсо был уволен с поста главного тренера мадридского «Реала».

Автор: Николай Соников