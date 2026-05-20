Тео Бонгонда поделился подробностями ухода из «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Тео Бонгонда поделился подробностями предстоящего ухода из клуба. Ранее «Спартак» заявил, что контракт с футболистом не будет продлен.

— Прошлым летом «Спартак» сообщил мне, что могу уйти в последний год контракта. К сожалению, я получил травму в национальной команде на сборах в Орлеане, выбыл на три месяца и не смог уйти. Когда вернулся, они решили больше не выпускать меня на поле, я принял это и ждал, пока всё закончится.

— Мы видели, что несколько твоих соотечественников были наказаны за позднее возвращение из сборной. Как это прошло у тебя с руководством «Спартака»?

— Меня оштрафовали, очень крупный штраф, и я потерял место в основном составе.

— Вы приехали в Париж в воскресенье из России, когда чемпионат еще не закончился, но вас отпустили. Почему?

— В футболе случается всякое. «Спартак» решил отпустить меня на неделю раньше, мне нужно было кое-что сделать для визы в США, поэтому они любезно позволили мне уехать, — сказал Бонгонда в эфире Canal+.

В сезоне-2025/2026 Бонгонда провел шесть матчей в чемпионате и Кубке России, в которых не отметился результативными действиями. Бонгонда родился в Бельгии в семье конголезца и бельгийки. Ранее 30-летний футболист играл за «Зюльте-Варегем», «Генк», «Трабзонспор», «Сельту» и «Кадис».

Накануне стало известно о том, что Бонгонда попал в состав сборной ДР Конго на чемпионат мира.