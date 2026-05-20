Футболист Рябчук покинет «Спартак» по окончании сезона

Молдавский защитник Олег Рябчук покинет московский футбольный клуб «Спартак» по окончании текущего сезона. Об этом сообщил главный тренер сборной Молдавии Лилиан Попеску порталу Moldfootball, объясняя, почему не вызвал защитника на июньские матчи национальной команды с Болгарией (5 июня) и Арменией (9 июня). Контракт 28-летнего игрока истекает 30 июня.
«Как все знают, Рябчук не продлевает контракт со “Спартаком”. Я общался с ним. Ему с агентом нужно время, чтобы найти новый клуб», — отметил Попеску.
Рябчук перешёл в «Спартак» в 2023 году из греческого «Олимпиакоса». За время выступлений за красно-белых он провёл 73 матча, в завершившемся сезоне Российской премьер-лиги принял участие в 10 играх. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Рябчука в 3 млн евро, но «Спартак» он покинет бесплатно, на правах свободного агента.
Напомним, 24 мая «Спартак» сыграет с «Краснодаром» в суперфинале Кубка России на стадионе «Лужники».