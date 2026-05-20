Футболист Рябчук покинет «Спартак» по окончании сезона

Рябчук перешёл в «Спартак» в 2023 году из греческого «Олимпиакоса». За время выступлений за красно-белых он провёл 73 матча, в завершившемся сезоне Российской премьер-лиги принял участие в 10 играх. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Рябчука в 3 млн евро, но «Спартак» он покинет бесплатно, на правах свободного агента.