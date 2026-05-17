«Локомотив» опередил «Спартак» в борьбе за бронзу РПЛ

«Локомотив» стал бронзовым призером чемпионата России по футболу.
В матче заключительного тура «Локомотив» проиграл ЦСКА со счетом 1:3.
Несмотря на проигрыш в матче «Локомотив» с 53 очками занял третье место турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ).
В параллельном матче главный конкурент за бронзу «Спартак» вничью сыграл с махачкалинским «Динамо» (0:0) и с 52 очками занял четвертое место, уступив «Локомотиву» одно очко.
ЦСКА (51) расположился на пятой строчке.
Футбол, Премьер-лига, Тур 30
17.05.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Дмитрий Игдисамов
Михаил Галактионов
Голы
ЦСКА
Данила Козлов
(Данил Круговой)
35′
Максим Ненахов
57′
Данил Круговой
(Матеус Алвес)
90+2′
Локомотив
Александр Сильянов
(Никита Салтыков)
70′
Составы команд
ЦСКА
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
6
Дмитрий Баринов
90
Матвей Лукин
79
Кирилл Данилов
31
Матвей Кисляк
2
Матеус Рейс
63′
52
Артем Бандикян
18
Данила Козлов
71′
7
Матеус Алвес
97
Максим Воронов
63′
11
Тамерлан Мусаев
10
Иван Обляков
90′
67
Мингиян Бадмаев
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
24
Максим Ненахов
45
Александр Сильянов
85
Евгений Морозов
93
Артем Карпукас
83
Алексей Батраков
76′
3
Лукас Фассон
39′
5
Жерзино Ньямси
19
Александр Руденко
61′
8
Владислав Сарвели
9
Сергей Пиняев
61′
14
Никита Салтыков
25
Данил Пруцев
61′
32
Лукас Вера
10
Дмитрий Воробьев
86′
99
Руслан Мялковский
Статистика
ЦСКА
Локомотив
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
10
17
Удары в створ
4
3
Угловые
3
5
Фолы
11
10
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
