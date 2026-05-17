«Локомотив» опередил «Спартак» в борьбе за бронзу РПЛ

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Атлетик
0
:
Сельта
1
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.26
П2
1.91
Футбол. Испания
1-й тайм
Атлетико
1
:
Жирона
0
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.60
П2
8.00
Футбол. Испания
1-й тайм
Эльче
1
:
Хетафе
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
11.00
П2
67.00
Футбол. Испания
1-й тайм
Леванте
1
:
Мальорка
0
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.33
П2
8.50
Футбол. Испания
1-й тайм
Осасуна
0
:
Эспаньол
1
Все коэффициенты
П1
5.09
X
3.35
П2
1.95
Футбол. Испания
1-й тайм
Овьедо
0
:
Алавес
1
Все коэффициенты
П1
11.00
X
4.10
П2
1.45
Футбол. Испания
1-й тайм
Райо Вальекано
1
:
Вильярреал
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.50
П2
10.00
Футбол. Испания
1-й тайм
Реал Сосьедад
1
:
Валенсия
2
Все коэффициенты
П1
7.00
X
3.80
П2
1.68
Футбол. Испания
1-й тайм
Севилья
0
:
Реал
1
Все коэффициенты
П1
9.00
X
4.70
П2
1.43
Футбол. Англия
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Вест Хэм
0
Все коэффициенты
П1
1.08
X
11.00
П2
41.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Аталанта
0
:
Болонья
1
Все коэффициенты
П1
46.00
X
5.25
П2
6.00
Футбол. Италия
21:45
Кальяри
:
Торино
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.12
П2
3.45
Футбол. Италия
21:45
Сассуоло
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.25
П2
2.75
Футбол. Италия
21:45
Удинезе
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.24
П2
3.05
Футбол. Франция
22:00
Брест
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.81
П2
4.24
Футбол. Франция
22:00
Лилль
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.12
П2
8.00
Футбол. Франция
22:00
Лорьян
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
2.66
X
3.55
П2
2.66
Футбол. Франция
22:00
Лион
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.42
П2
4.54
Футбол. Франция
22:00
Марсель
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.00
П2
3.40
Футбол. Франция
22:00
Нант
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.56
П2
2.65
Футбол. Франция
22:00
Ницца
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Франция
22:00
Париж
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.72
П2
1.63
Футбол. Франция
22:00
Страсбур
:
Монако
Все коэффициенты
П1
3.06
X
4.17
П2
2.13
Футбол. Испания
22:15
Барселона
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
1.35
X
6.25
П2
8.00
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Зенит
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
3
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
4
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
3
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Пари Нижний Новгород
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
Динамо
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Спартак
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
2
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Сандерленд
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Брайтон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
1
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
1
:
Милан
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Наполи
3
П1
X
П2

«Локомотив» опередил «Спартак» в борьбе за бронзу РПЛ

На счету «Локомотива» 53 очка, «Спартак» с 52 очками занял четвертое место.

Источник: РБК Спорт

«Локомотив» стал бронзовым призером чемпионата России по футболу.

В матче заключительного тура «Локомотив» проиграл ЦСКА со счетом 1:3.

Несмотря на проигрыш в матче «Локомотив» с 53 очками занял третье место турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ).

В параллельном матче главный конкурент за бронзу «Спартак» вничью сыграл с махачкалинским «Динамо» (0:0) и с 52 очками занял четвертое место, уступив «Локомотиву» одно очко.

ЦСКА (51) расположился на пятой строчке.

ЦСКА
3:1
Первый тайм: 1:0
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 30
17.05.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Дмитрий Игдисамов
Михаил Галактионов
Голы
ЦСКА
Данила Козлов
(Данил Круговой)
35′
Максим Ненахов
57′
Данил Круговой
(Матеус Алвес)
90+2′
Локомотив
Александр Сильянов
(Никита Салтыков)
70′
Составы команд
ЦСКА
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
6
Дмитрий Баринов
90
Матвей Лукин
79
Кирилл Данилов
31
Матвей Кисляк
2
Матеус Рейс
63′
52
Артем Бандикян
18
Данила Козлов
71′
7
Матеус Алвес
97
Максим Воронов
63′
11
Тамерлан Мусаев
10
Иван Обляков
90′
67
Мингиян Бадмаев
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
24
Максим Ненахов
45
Александр Сильянов
85
Евгений Морозов
93
Артем Карпукас
83
Алексей Батраков
76′
3
Лукас Фассон
39′
5
Жерзино Ньямси
19
Александр Руденко
61′
8
Владислав Сарвели
9
Сергей Пиняев
61′
14
Никита Салтыков
25
Данил Пруцев
61′
32
Лукас Вера
10
Дмитрий Воробьев
86′
99
Руслан Мялковский
Статистика
ЦСКА
Локомотив
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
10
17
Удары в створ
4
3
Угловые
3
5
Фолы
11
10
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти