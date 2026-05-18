РПЛ показала лучшую посещаемость за последние семь сезонов

Общая посещаемость матчей в сезоне-2025/26 составила 3 270 691 человек (13 628 в среднем за матч). По сравнению с прошлым сезоном прирост посещаемости составил 365 258 человек (1 522 в среднем за матч).
По средней посещаемости минувший сезон вошел в четверку лучших в истории РПЛ. Впервые с «ковидного» сезона-2019/20 средняя посещаемость лиги превысила 13 тыс. человек. Средняя заполняемость стадионов составила 38,3%.
Рекорд по посещаемости в РПЛ был установлен в последнем «доковидном» сезоне-2018/19 — тогда общая посещаемость матчей составила 4 036 080 человек (16 817 в среднем за матч).
Самым посещаемым клубом РПЛ девятый сезон подряд стал санкт-петербургский «Зенит» (37 763). Худшая посещаемость зафиксирована на домашних матчах грозненского «Ахмата» (4 410). Лидером по заполняемости вновь стал «Краснодар» (83,6%), а худшими клубами по этому показатели стали «Сочи» и «Акрон» (10,5%).
Самые посещаемые клубы РПЛ в сезоне-2025/26:
- «Зенит» (Санкт-Петербург) — 37 763 (заполняемость — 59,9%)
- «Краснодар» — 29 392 (83,6%)
- «Спартак» (Москва) — 23 720 (53,2%)
- «Балтика» (Калининград) — 17 138 (56,0%)
- ЦСКА (Москва) — 15 457 (51,3%)
- «Динамо» (Москва) — 15 264 (59,4%)
- «Рубин» (Казань) — 14 658 (32,3%)
- «Ростов» — 12 422 (27,4%)
- «Локомотив» (Москва) — 12 214 (45,1%)
- «Крылья Советов» (Самара) — 10 288 (24,3%)
- «Пари НН» (Нижний Новгород) — 5 755 (13,0%)
- «Динамо» (Махачкала) — 5 158 (21,3%)
- «Оренбург» — 5 075 (50,5%)
- «Сочи» — 4 812 (10,5%)
- «Акрон» (Тольятти) — 4 702 (10,5%)
- «Ахмат» (Грозный) — 4 410 (14,6%)