Зобнин объяснил, почему «Спартак» не выиграл бронзу РПЛ

Роману Зобнину 32 года. Его контракт с клубом истекает летом 2027 года. В матче с махачкалинским клубом он вышел на чистое 10‑е место в истории «Спартака» по количеству сыгранных матчей. У полузащитника теперь 307 матчей за московский клуб, он обошел по этому показателю Евгения Ловчева (306 игр). На 9‑м месте Сергей Шавло, который провел за «Спартак» 315 матчей. Лидером списка остается Федор Черенков (494).