Зобнин объяснил, почему «Спартак» не выиграл бронзу РПЛ

17 мая «Спартак» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (0:0) и упустил возможность обогнать московский «Локомотив» в битве за третье место. В итоге красно-белые финишировали на четвертой строчке Российской Премьер-лиги.
— Сами виноваты, нужно было побеждать. Если сами не выигрываем, то нет смысла о чем‑то мечтать.
— Чего не хватило для победы над «Динамо»?
— Не хватило опасных моментов, не так много создали. Но то, что создали, можно было забивать. Была вязкая игра, много пауз и остановок. Сами виноваты, — заявил Зобнин в интервью «Матч ТВ».
Роману Зобнину 32 года. Его контракт с клубом истекает летом 2027 года. В матче с махачкалинским клубом он вышел на чистое 10‑е место в истории «Спартака» по количеству сыгранных матчей. У полузащитника теперь 307 матчей за московский клуб, он обошел по этому показателю Евгения Ловчева (306 игр). На 9‑м месте Сергей Шавло, который провел за «Спартак» 315 матчей. Лидером списка остается Федор Черенков (494).
Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года, ранее он играл за московское «Динамо», воспитанником которого является. В составе «Спартака» Зобнин становился чемпионом России, серебряным и двукратным бронзовым призером первенств страны, выигрывал Кубок и Суперкубок России. Всего за «Спартак» полузащитник провел 291 матч, забив 21 гол и отдав 19 результативных передач во всех турнирах. В составе сборной России доходил до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.
