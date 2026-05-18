«Спартак» получит 100 млн рублей за чемпионство «Зенита»

Накануне «Зенит» на выезде обыграл «Ростов» (1:0) благодаря голу Соболева с пенальти и в 11-й раз стал чемпионом России. Благодаря этому титулу «сине-бело-голубые» стали самым титулованным клубом страны, обойдя московский «Спартак» (10).
По информации источника, в контракте Соболева, заключенном при переходе из «Спартака» в «Зенит», был прописан бонус за чемпионство в РПЛ в размере около 100 млн рублей.
Соболев перешел в «Зенит» летом 2024 года из «Спартака» за 10 млн евро. Он стал четвертым игроком в XXI веке после Владимира Быстрова (2009), Артема Дзюбы (2015) и Зелимхана Бакаева (2022), перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит».
За два сезона Соболев провел за «Зенит» 69 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 мячей и отдал 6 голевых передач. В этом сезоне 29-летний нападающий с десятью мячами стал лучшим бомбардиром команды в РПЛ.
Джонатан Альба
Сергей Семак
Александр Соболев
14′
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
3
Умар Сако
78
Дмитрий Чистяков
73′
40
Илья Вахания
9
Мохаммад Мохеби
10′
87
Андрей Лангович
76′
7
Роналдо
8
Алексей Миронов
13′
66′
5
Данила Прохин
88′
62
Иван Комаров
83′
18
Константин Кучаев
10
Кирилл Щетинин
52′
83′
19
Хорен Байрамян
99
Тимур Сулейманов
76′
69
Егор Голенков
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
78
Игорь Дивеев
33
Нино
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
11
Луис Энрике
77′
80′
21
Александр Ерохин
20
Педро
67′
28
Нуралы Алип
10
Максим Глушенков
89′
61
Даниил Кондаков
7
Александр Соболев
67′
31
Густаво Мантуан
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
