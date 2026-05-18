Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:00
Арсенал
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.11
X
11.75
П2
28.00
Футбол. Франция
17.05
Нант
0
:
Тулуза
0
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.05
П2
2.55
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
1
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
0
:
Осер
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
0
:
Гавр
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
0
:
Ланс
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
3
:
Ренн
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
5
:
Монако
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
2
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
2
:
Лечче
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Кремонезе
1
П1
X
П2

«Спартак» получит 100 млн рублей за чемпионство «Зенита»

«Зенит» выплатит «Спартаку» 100 млн рублей после завоевания чемпионства в РПЛ. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Накануне «Зенит» на выезде обыграл «Ростов» (1:0) благодаря голу Соболева с пенальти и в 11-й раз стал чемпионом России. Благодаря этому титулу «сине-бело-голубые» стали самым титулованным клубом страны, обойдя московский «Спартак» (10).

По информации источника, в контракте Соболева, заключенном при переходе из «Спартака» в «Зенит», был прописан бонус за чемпионство в РПЛ в размере около 100 млн рублей.

Соболев перешел в «Зенит» летом 2024 года из «Спартака» за 10 млн евро. Он стал четвертым игроком в XXI веке после Владимира Быстрова (2009), Артема Дзюбы (2015) и Зелимхана Бакаева (2022), перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит».

За два сезона Соболев провел за «Зенит» 69 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 мячей и отдал 6 голевых передач. В этом сезоне 29-летний нападающий с десятью мячами стал лучшим бомбардиром команды в РПЛ.

Ростов
0:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 30
17.05.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Ростов Арена
Главные тренеры
Джонатан Альба
Сергей Семак
Голы
Зенит
Александр Соболев
14′
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
3
Умар Сако
78
Дмитрий Чистяков
73′
40
Илья Вахания
9
Мохаммад Мохеби
10′
87
Андрей Лангович
76′
7
Роналдо
8
Алексей Миронов
13′
66′
5
Данила Прохин
88′
62
Иван Комаров
83′
18
Константин Кучаев
10
Кирилл Щетинин
52′
83′
19
Хорен Байрамян
99
Тимур Сулейманов
76′
69
Егор Голенков
Зенит
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
78
Игорь Дивеев
33
Нино
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
11
Луис Энрике
77′
80′
21
Александр Ерохин
20
Педро
67′
28
Нуралы Алип
10
Максим Глушенков
89′
61
Даниил Кондаков
7
Александр Соболев
67′
31
Густаво Мантуан
Статистика
Ростов
Зенит
Желтые карточки
4
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
5
10
Удары в створ
4
4
Угловые
2
8
Фолы
14
15
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти