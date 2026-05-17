Зотов покинул «Рубин» после четырех лет в клубе

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Российский полузащитник Александр Зотов покинул казанский «Рубин» в связи с истечением срока контракта, сообщается в Telegram-канале клуба.
В воскресенье «Рубин» на своем поле сыграл вничью с «Нижним Новгородом» со счетом 2:2 и завершил сезон на восьмой позиции. После встречи на стадионе прошла церемония, в ходе которой Зотов попрощался с болельщиками.
Он выступал за «Рубин» с лета 2022 года. Всего хавбек провел в составе клуба 96 матчей, в которых отметился 4 голами и 12 голевыми передачами.
Зотову 35 лет. Он является воспитанником «Спартака» и на протяжении карьеры также выступал в составе сочинской «Жемчужины», томской «Томи», ярославского «Шинника», тульского «Арсенала», московского «Динамо» и красноярского «Енисея».