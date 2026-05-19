Барко отклонил предложение «Спартака» о продлении контракта, переговоры застопорились — источник

— У меня есть информация, что переговоры о продлении застопорились. Все обещали, что вот-вот, что почти, если вы помните. А у меня есть информация, что не почти, что стороны стали дальше, чем были.
— Сторона Барко вышла из переговоров?
— Не то чтобы прямо вышла из переговоров, но последнее предложение, которое «Спартак» делал и улучшать не готов, — они на него сказали «нет», насколько я знаю. Думаю, зависит от денег, — сказал Лепсая.
Действующий контракт «Спартака» с Барко рассчитан до 30 июня 2027 года. За красно-белых он сыграл 72 матча, забил 22 гола и сделал 17 ассистов.