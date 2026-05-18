«Зенит» не оставил шансов «Краснодару», «Локо» с бронзой благодаря Евсееву и «Спартаку». Это был великий сезон

«Зенит», который тоже совершал ошибки (причем, как казалось, фатальные), но вовремя забрал свое, был очень хорош в топ-матчах и моментально придушил интригу. В Ростове ведь Питер устраивала и ничья — что открывало простор для валидольной концовки, как с тем же «Сочи» в прошлом туре. А вместо этого — игра на ноль, с быстрым голом и финальным свистком, после которого Сергей Семак без проявления каких-либо эмоций пожал руку Джонатану Альбе. Все эти нюансы — маркер больших команд. И больших тренеров, добивающихся результатов под критикой, давлением и годами удерживающих раздевалку со звездами. Когда в других грандах полыхает.