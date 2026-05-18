«Зенит» не оставил шансов «Краснодару», «Локо» с бронзой благодаря Евсееву и «Спартаку». Это был великий сезон

Чемпионская интрига в последнем туре прожила 14 минут. И это с учетом самых невероятных сценариев, которые наверняка моделировали в «Краснодаре». Моделировали, но вряд ли допускали, что хотя бы один из них реалистичен.
Неофициально борьба за титул закончилась в прошлое воскресенье — после того самого гола Сергеева и двух суперсейвов Лунева. Совсем недавно казалось, что «Краснодар» очень близок к защите чемпионства: дольше лидировал, выцарапывал очки даже в тех моментах, когда, казалось, они уже упущены. Но на ключевом отрезке, когда уже виднелся финиш, попал под жесточайший подкат «Динамо», которое мечтало об этом еще с золотого матча в 2024-м. И наконец-то прыгнуло с двух ног.
«Зенит» все это время будто специально не выходил на первый план и ждал нужных обстоятельств для рывка. Я вообще не припомню, чтобы на протяжении сезона победителя столько критиковали. За трансфер Дурана и результативность Соболева в первом круге. За систематические опоздания Вендела на сборы, провалы с аутсайдерами и незрелищный футбол, с которым якобы невозможно добраться до трофея.
А что теперь? Или, как говорит Карпин: «Ну и?».
А теперь Вендел, пропустивший сборы, один из лучших игроков весны в РПЛ — по динамике, работе с мячом и, что самое потрясающее, физической готовности. Соболев, давно всеми списанный, «посадил» Дурана в запас, настрелял 7 голов в 11 турах и стал автором чемпионского мяча. Обмен Лусиано на Дивеева сгенерировал сильнейший центр обороны в лиге. Энрике и Глушенкову наконец-то подобрали позиции в старте — и в целом правильно настроили атаку. А скамейку использовали настолько грамотно и точечно, что вклад в результат есть даже у Ерохина, вытащившего тяжелейший и сверхважный матч с «Сочи». И, вероятно, наработавшего тем самым на новый контракт.
Отдельная роль — у тренерского штаба. Можно копаться в локальных проблемах, указывать на «погасших» легионеров и утверждать, что, по нашим ожиданиям, настолько мощный и дорогой состав обязан играть ярче. Но, во-первых, если даже со всеми нюансами команда забирает титул — какие к ней и к тренеру вопросы? Во-вторых, про ожидания Андрей Аршавин все сказал еще 14 лет назад.
«Зенит», который тоже совершал ошибки (причем, как казалось, фатальные), но вовремя забрал свое, был очень хорош в топ-матчах и моментально придушил интригу. В Ростове ведь Питер устраивала и ничья — что открывало простор для валидольной концовки, как с тем же «Сочи» в прошлом туре. А вместо этого — игра на ноль, с быстрым голом и финальным свистком, после которого Сергей Семак без проявления каких-либо эмоций пожал руку Джонатану Альбе. Все эти нюансы — маркер больших команд. И больших тренеров, добивающихся результатов под критикой, давлением и годами удерживающих раздевалку со звездами. Когда в других грандах полыхает.
Это был сумасшедший сезон. С, возможно, лучшей чемпионской гонкой за всю историю РПЛ. С дракой за выживание, где даже в последнем туре каждый гол менял таблицу. И одновременно очень странной развязкой борьбы за бронзу. Ее в решающий момент не захотел брать ни «Спартак», ни «Локомотив»… но подобрал Вадим Евсеев! И по старой памяти отправил в Черкизово. Впервые с 2021-го — что вообще-то тоже большое достижение.
Теперь ждем зарубу в стыках, суперфинал Кубка. И новый сезон — с сильными «Спартаком», ЦСКА и «Динамо», злым «Краснодаром», новичками РПЛ, которые точно здесь пошумят.
И с «Зенитом», где теперь будут удерживать золото, а не возвращать.
Автор: Леонид Волотко
Джонатан Альба
Сергей Семак
Александр Соболев
14′
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
3
Умар Сако
78
Дмитрий Чистяков
73′
40
Илья Вахания
9
Мохаммад Мохеби
10′
87
Андрей Лангович
76′
7
Роналдо
8
Алексей Миронов
13′
66′
5
Данила Прохин
88′
62
Иван Комаров
83′
18
Константин Кучаев
10
Кирилл Щетинин
52′
83′
19
Хорен Байрамян
99
Тимур Сулейманов
76′
69
Егор Голенков
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
78
Игорь Дивеев
33
Нино
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
11
Луис Энрике
77′
80′
21
Александр Ерохин
20
Педро
67′
28
Нуралы Алип
10
Максим Глушенков
89′
61
Даниил Кондаков
7
Александр Соболев
67′
31
Густаво Мантуан
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
