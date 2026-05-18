«Зенит» не оставил шансов «Краснодару», «Локо» с бронзой благодаря Евсееву и «Спартаку». Это был великий сезон

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
17.05
Нант
0
:
Тулуза
0
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Бетис
1
Футбол. Франция
завершен
Брест
1
:
Анже
1
Футбол. Франция
завершен
Лилль
0
:
Осер
2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
0
:
Гавр
2
Футбол. Франция
завершен
Лион
0
:
Ланс
4
Футбол. Франция
завершен
Марсель
3
:
Ренн
1
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Метц
0
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
ПСЖ
1
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
5
:
Монако
4
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
2
:
Торино
1
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
2
:
Лечче
3
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Кремонезе
1
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Сельта
1
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
1
:
Жирона
0
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Хетафе
0
Футбол. Испания
завершен
Леванте
2
:
Мальорка
0
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Эспаньол
2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Алавес
1
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
2
:
Вильярреал
0
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Валенсия
4
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Реал
1
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Вест Хэм
1
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
0
:
Болонья
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Зенит
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
3
:
Оренбург
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
4
:
Акрон
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
3
:
Локомотив
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Пари Нижний Новгород
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
Динамо
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Спартак
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
Ахмат
1
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
2
:
Кристал Пэлас
2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Сандерленд
3
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Брайтон
0
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Фулхэм
1
Футбол. Италия
завершен
Интер
1
:
Верона
1
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Ноттингем Форест
2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Лацио
0
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Парма
0
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
1
:
Милан
2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Фиорентина
2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Наполи
3
«Зенит» не оставил шансов «Краснодару», «Локо» с бронзой благодаря Евсееву и «Спартаку». Это был великий сезон

«Зенит» стал 11-кратным победителем чемпионата России по футболу.

Источник: РИА "Новости"

Чемпионская интрига в последнем туре прожила 14 минут. И это с учетом самых невероятных сценариев, которые наверняка моделировали в «Краснодаре». Моделировали, но вряд ли допускали, что хотя бы один из них реалистичен.

Неофициально борьба за титул закончилась в прошлое воскресенье — после того самого гола Сергеева и двух суперсейвов Лунева. Совсем недавно казалось, что «Краснодар» очень близок к защите чемпионства: дольше лидировал, выцарапывал очки даже в тех моментах, когда, казалось, они уже упущены. Но на ключевом отрезке, когда уже виднелся финиш, попал под жесточайший подкат «Динамо», которое мечтало об этом еще с золотого матча в 2024-м. И наконец-то прыгнуло с двух ног.

Источник: РИА "Новости"
Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 29, 11.05.2026, 20:00
Динамо
2
Краснодар
1

«Зенит» все это время будто специально не выходил на первый план и ждал нужных обстоятельств для рывка. Я вообще не припомню, чтобы на протяжении сезона победителя столько критиковали. За трансфер Дурана и результативность Соболева в первом круге. За систематические опоздания Вендела на сборы, провалы с аутсайдерами и незрелищный футбол, с которым якобы невозможно добраться до трофея.

А что теперь? Или, как говорит Карпин: «Ну и?».

А теперь Вендел, пропустивший сборы, один из лучших игроков весны в РПЛ — по динамике, работе с мячом и, что самое потрясающее, физической готовности. Соболев, давно всеми списанный, «посадил» Дурана в запас, настрелял 7 голов в 11 турах и стал автором чемпионского мяча. Обмен Лусиано на Дивеева сгенерировал сильнейший центр обороны в лиге. Энрике и Глушенкову наконец-то подобрали позиции в старте — и в целом правильно настроили атаку. А скамейку использовали настолько грамотно и точечно, что вклад в результат есть даже у Ерохина, вытащившего тяжелейший и сверхважный матч с «Сочи». И, вероятно, наработавшего тем самым на новый контракт.

Источник: РИА "Новости"

Отдельная роль — у тренерского штаба. Можно копаться в локальных проблемах, указывать на «погасших» легионеров и утверждать, что, по нашим ожиданиям, настолько мощный и дорогой состав обязан играть ярче. Но, во-первых, если даже со всеми нюансами команда забирает титул — какие к ней и к тренеру вопросы? Во-вторых, про ожидания Андрей Аршавин все сказал еще 14 лет назад.

Источник: ФК "Зенит"
«Краснодар» выдал прекрасный сезон. Стал намного сильнее, чем даже в прошлом чемпионате. А Кордоба и Сперцян — гарантированно в тройке лучших футболистов РПЛ-2025/26. Но этого все равно не хватило, чтобы опередить «Зенит».
Источник: РИА "Новости"
Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 30, 17.05.2026, 18:00
Краснодар
3
Оренбург
0

«Зенит», который тоже совершал ошибки (причем, как казалось, фатальные), но вовремя забрал свое, был очень хорош в топ-матчах и моментально придушил интригу. В Ростове ведь Питер устраивала и ничья — что открывало простор для валидольной концовки, как с тем же «Сочи» в прошлом туре. А вместо этого — игра на ноль, с быстрым голом и финальным свистком, после которого Сергей Семак без проявления каких-либо эмоций пожал руку Джонатану Альбе. Все эти нюансы — маркер больших команд. И больших тренеров, добивающихся результатов под критикой, давлением и годами удерживающих раздевалку со звездами. Когда в других грандах полыхает.

Это был сумасшедший сезон. С, возможно, лучшей чемпионской гонкой за всю историю РПЛ. С дракой за выживание, где даже в последнем туре каждый гол менял таблицу. И одновременно очень странной развязкой борьбы за бронзу. Ее в решающий момент не захотел брать ни «Спартак», ни «Локомотив»… но подобрал Вадим Евсеев! И по старой памяти отправил в Черкизово. Впервые с 2021-го — что вообще-то тоже большое достижение.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 30, 17.05.2026, 18:00
Динамо Мх
0
Спартак
0
Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 30, 17.05.2026, 18:00
ЦСКА
3
Локомотив
1
Источник: РИА "Новости"

Теперь ждем зарубу в стыках, суперфинал Кубка. И новый сезон — с сильными «Спартаком», ЦСКА и «Динамо», злым «Краснодаром», новичками РПЛ, которые точно здесь пошумят.

И с «Зенитом», где теперь будут удерживать золото, а не возвращать.

Автор: Леонид Волотко

Ростов
0:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 30
17.05.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Ростов Арена
Главные тренеры
Джонатан Альба
Сергей Семак
Голы
Зенит
Александр Соболев
14′
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
3
Умар Сако
78
Дмитрий Чистяков
73′
40
Илья Вахания
9
Мохаммад Мохеби
10′
87
Андрей Лангович
76′
7
Роналдо
8
Алексей Миронов
13′
66′
5
Данила Прохин
88′
62
Иван Комаров
83′
18
Константин Кучаев
10
Кирилл Щетинин
52′
83′
19
Хорен Байрамян
99
Тимур Сулейманов
76′
69
Егор Голенков
Зенит
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
78
Игорь Дивеев
33
Нино
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
11
Луис Энрике
77′
80′
21
Александр Ерохин
20
Педро
67′
28
Нуралы Алип
10
Максим Глушенков
89′
61
Даниил Кондаков
7
Александр Соболев
67′
31
Густаво Мантуан
Статистика
Ростов
Зенит
Желтые карточки
4
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
5
10
Удары в створ
4
4
Угловые
2
8
Фолы
14
15
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
