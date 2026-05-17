Семак обошел Романцева по числу завоеванных трофеев в качестве тренера

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая. /ТАСС/. Сергей Семак обошел Олега Романцева по числу завоеванных трофеев в качестве главного тренера.
В воскресенье петербургский «Зенит», который возглавляет Семак, стал чемпионом России. Для Семака этот трофей стал 14-м в карьере. Семаку 50 лет, он занимает пост главного тренера «Зенита» с 2018 года, под его руководством команда 7 раз стала чемпионом России, пять раз выиграла Суперкубок России и дважды — кубок страны.
Романцеву 72 года, с 1989 по 1995 год и с 1997 по 2003 год он возглавлял московский «Спартак». Под его руководством красно-белые по разу выиграли чемпионат и Кубок СССР, 8 раз стали чемпионами России и трижды выиграли Кубок России.
Футбол, Премьер-лига, Тур 30
17.05.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Ростов Арена
Главные тренеры
Джонатан Альба
Сергей Семак
Голы
Зенит
Александр Соболев
14′
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
3
Умар Сако
78
Дмитрий Чистяков
73′
40
Илья Вахания
9
Мохаммад Мохеби
10′
87
Андрей Лангович
76′
7
Роналдо
8
Алексей Миронов
13′
66′
5
Данила Прохин
88′
62
Иван Комаров
83′
18
Константин Кучаев
10
Кирилл Щетинин
52′
83′
19
Хорен Байрамян
99
Тимур Сулейманов
76′
69
Егор Голенков
Зенит
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
78
Игорь Дивеев
33
Нино
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
11
Луис Энрике
77′
80′
21
Александр Ерохин
20
Педро
67′
28
Нуралы Алип
10
Максим Глушенков
89′
61
Даниил Кондаков
7
Александр Соболев
67′
31
Густаво Мантуан
Статистика
Ростов
Зенит
Желтые карточки
4
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
5
10
Удары в створ
4
4
Угловые
2
8
Фолы
14
15
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
