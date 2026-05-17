Семак обошел Романцева по числу завоеванных трофеев в качестве тренера

В воскресенье петербургский «Зенит», который возглавляет Семак, стал чемпионом России. Для Семака этот трофей стал 14-м в карьере. Семаку 50 лет, он занимает пост главного тренера «Зенита» с 2018 года, под его руководством команда 7 раз стала чемпионом России, пять раз выиграла Суперкубок России и дважды — кубок страны.