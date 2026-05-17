Ловчев: Это просто ужасный «Спартак»!

У меня есть огромные претензии к людям, которые испортили футбол, к судьям. Последние 30 минут матча было невозможно смотреть. Я готов был поубивать этих футболистов, которые лежат на поле. Подходят врачи, судья вместе с игроками убивает время. Он показывает на часы, что добавит время. А потом тютелька в тютельку свистит… Всем этим игрокам, которые ложились, в мое время дали бы карточки за затяжку времени. Это невозможно смотреть. Этих ребят тренеры и судьи приучили не играть в футбол.