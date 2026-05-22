«Зенит» достоин уважения. Но до восхищения далеко. Колонка Иванова

Чемпионат России завершен. Подведем итоги. Как и в прошлые годы, я решил ограничиться пятью номинациями.
Лучшая команда
«Зенит»
Здесь все просто: кто чемпион, тот и лучший. Хотя в целом по качеству игры «Краснодар» выглядел поинтереснее. Но обиднейшая осечка в предпоследнем туре с «Динамо» оставила команду без золота.
«Зенит» же прошел сезон ровно, без спадов. В первую очередь, за счет длинной скамейки. Думаю, этот фактор и решил исход чемпионской гонки.
С появлением Дивеева, который быстро сыгрался с Нино, намного надежнее стал центр обороны. За 12 весенних матчей соперникам удалось забить в ворота «Зенита» всего семь мячей. В итоге именно он лидер РПЛ по пропущенным голам — 19 за 30 туров.
Игорь — классный защитник. Хладнокровный, великолепно играет головой, всегда опасен на стандартах у чужих ворот. Можно только поздравить «Зенит» с таким приобретением. И посочувствовать ЦСКА, который за полгода лишился сначала Виллиана Роши, а потом Дивеева. Двух столпов, на которых держалась оборона. Отсюда и колоссальные проблемы армейцев.
Ну, а «Зенит» — команда опытная, сыгранная. Есть универсалы, способные без потери качества закрыть несколько позиций, — Дуглас Сантос, Дркушич, Алип. Это позволяет варьировать схему в защите — Сергей Семак использует то двух центральных, то трех.
Помимо Дивеева, зимой «Зенит» взял еще двух новичков. Дуран надежд не оправдал. Деньги, которые на него потратили, с тем же успехом могли бы кинуть в костер. Зато своей инертностью парень открыл дорогу в стартовый состав Соболеву. Тот шансом воспользовался, наколотил 10 мячей.
Если колумбиец уже покинул Питер, то на бразильца Джона Джона в клубе наверняка рассчитывают. Игрок действительно неплохой, с потенциалом. И уж точно посильнее Боселли…
Почему три-четыре года назад «Зенит» легко справлялся с командами, которые оборонялись низким блоком? Потому что в составе были Малком и Клаудиньо. Оба — топовые исполнители, которые за счет импровизации могут создать момент из ничего.
Сегодня в распоряжении Семака игроков такого уровня нет, и футбол «Зенита» стал прагматичнее. Меньше «изюма», нестандартных решений, больше рациональности. Поэтому и Соболева пригласили. Он в верховых единоборствах хорош, цепляется за каждый мяч.
Словом, «Зенит» — 2025/26 достоин уважения. Но до восхищения далеко.
Лучший тренер
Мурад Мусаев
Если отталкиваться исключительно от второй половины сезона, лучшим тренером РПЛ я бы назвал Хуана Карлоса Карседо.
С его приходом «Спартак» преобразился. Испанец вернул в опорную зону Литвинова и поверил в Зобнина, который номинально занимает позицию левого защитника, но часто смещается в середину поля. Все это создает правильный хаос в атаке, где сейчас задействовано семь человек.
Плюс явно прибавил Барко. Весенний отрезок он провел гораздо сильнее, чем лето и осень-2025. Больше не падает при первом же контакте с соперником, лучше держит борьбу. Наша футбольная мясорубка его уже не пугает. А главное, теперь может спокойно импровизировать, зная, что за спиной в любой момент готовы подстраховать Зобнин, Умяров и Литвинов.
Но 12 туров — слишком маленький срок, чтобы претендовать на звание лучшего тренера чемпионата. Так что выбор тут очевиден: либо Семак, либо Мусаев. После мучительных раздумий отдаю предпочтение Мураду Олеговичу.
С одной стороны, согласен с теми, кто говорит, что «Краснодар» сам подарил золотые медали «Зениту». А с другой, Мусаев как тренер за этот год сделал огромный шаг вперед. После чемпионского сезона сумел мотивировать игроков на второй поход за трофеем. Команда заматерела, обрела уверенность, во многих матчах по качеству игры была ярче всех. Причем функционально не проседала — несмотря на короткую скамейку.
Не хватило глубины состава. У Мусаева и в прошлом году была ограниченная обойма. Но тогда не было Кубка — с ним попрощались еще в начале марта, уступив дорогу «Ахмату». Это позволило сконцентрироваться на чемпионате и довести сезон до победы.
Сейчас «быки» до последнего сражались на два фронта — и золото упустили. Сказались травмы ведущих игроков. Сначала сломался Виктор Са. В колонке, посвященной итогам первой половины сезона, я назвал бразильца теневым лидером «Краснодара». Он добавил в атаке вариативности, успел забить пять мячей, постоянно обострял игру с фланга, пока все внимание защитников было приковано к Сперцяну и Кордобе.
Весной выбыл на месяц и Дуглас Аугусто — связующее звено между защитой и атакой. Он не только в отборе хорош, но и спокойно контролирует мяч под давлением, раздает проникающие передачи. Равноценной замены этим ребятам не нашлось. Тот же Боселли может, выйдя со скамейки, заткнуть дыру, навести на поле суеты — но без игровой конкретики.
Впрочем, даже при серьезных кадровых потерях «Краснодар» остановился в миллиметрах от золота. По большому счету все упирается в один-единственный матч. Который команда не провалила. Просто не повезло. Ленини с Боселли запороли два стопроцентных момента. А забили бы — и никто бы сегодня о куцей обойме не вспоминал.
Что ж, в футболе всегда есть место драматизму. Ярчайший пример — Роберто Баджо. На ЧМ-1994 он за уши вытащил сборную Италии в финал, но в серии пенальти с Бразилией пробил выше ворот и вмиг стал антигероем…
Лучший игрок
Эдуард Сперцян
Я долго размышлял, кого выбрать — Кордобу или Сперцяна. Джон — топ-форвард, забил 17 мячей, стал лучшим бомбардиром чемпионата. Но и Эдуард провел блестящий сезон, повторил рекорд РПЛ по голевым передачам, нет ему равных в лиге и по системе «гол плюс пас» (16+13). Два последних фактора перевесили.
Кто-то подсчитал, что 10 голевых Сперцяна пришлись на стандарты. Ну и что плохого? Их в каждом клубе исполняют. Однако до показателей капитана «Краснодара» никто недотягивает. Я в таких случаях говорю: «Все хотят подавать как Бекхэм. Но мало у кого получается».
Мартовская травма выбила Сперцяна из колеи, но даже не в оптимальной форме он оставался ключевой фигурой в атакующих построениях команды. Да и в целом очень стабилен. Возмужал, помудрел, уверенно ведет игру. По-отцовски. Еще и в обороне успевает отрабатывать.
Ну и конечно, правильно сделал, отказавшись прошлым летом переходить в «Саутгемптон». Лучше провести всю карьеру в «Краснодаре» и стать легендой клуба, чем размениваться на команды уровня Чемпионшипа. Другое дело — условный «Реал Сосьедад». Вот если бы испанцы купили не Захаряна, а Сперцяна, он бы там точно не затерялся.
Открытие сезона
«Балтика»
О таких, как «Балтика», говорят — тренерская команда. Без звезд, зато монолитная, способная навести шороху, с узнаваемым почерком Андрея Талалаева: великолепная функциональная готовность, прессинг, единоборства на каждом участке поля, четкая подстраховка, быстрый ввод мяча из аута.
Все это позволило «Балтике», которая только-только вернулась из Первой лиги, не просто взлететь, но и долго претендовать на бронзовые медали. Они были вполне реальны — если бы не травмы лидеров. Самого сухого вратаря чемпионата Максима Бориско (из 23 матчей в 14 сыграл на ноль) и форварда Брайана Хиля, одного из лучших бомбардиров лиги (13 голов в 24 матчах).
Когда из состава выпадают разом два важнейших футболиста — это катастрофа. В атаке у калининградцев многое завязано на Хиле. Забивной, неуступчивый, постоянно вступает в борьбу, сохраняет мячи. Другие нападающие «Балтики» такими качествами не обладают.
То же самое с Бориско. Без него команда стала пропускать в каждом туре. Сменщики — что Кукушкин, что Любаков — грубых ошибок не допускали. Но и не выручали.
А травмы, по моей информации, связаны с плачевным состоянием поля. Я видел его три недели назад, когда «Рубин» играл в Калининграде. Кочковатое, с реденькой травой, присыпано песком. Самое удивительное, что по телекартинке этого не скажешь, но вблизи изъяны сразу бросаются в глаза. Мне кажется, на данный момент газон на «Ростех Арене» — худший в РПЛ!
Разочарование сезона
«Пари НН»
Кто-то в этой номинации наверняка назовет «Динамо» Карпина. Или «Спартак» Станковича. А может, весенний ЦСКА Челестини. Но для меня главное разочарование сезона — «Пари НН».
Обидно за Нижний Новгород. Мы потеряли классный футбольный город, где отличный стадион и всегда приятно играть. Да и команда добротная, с неплохим подбором исполнителей. Они точно не слабее, чем игроки, собранные в «Акроне», махачкалинском «Динамо», «Оренбурге», «Крыльях». И такой провал…
При Алексее Шпилевском «Пари НН» начал меняться в лучшую сторону. Стал мобильнее, более непредсказуемым в атаке. Не было матчей, после которых хотелось крикнуть: «Караул!» Но все время чего-то не хватало.
А дальше проблемы росли как снежный ком — отсутствие результата, трения с игроками, внутренняя неразбериха… Апофеоз — встреча со «Спартаком» за четыре тура до финиша, когда Шпилевский внезапно выпустил в стартовом составе Николая Калинского. Капитана, которого почти год держал в глухом запасе. Так человек, застрявший в болоте, судорожно цепляется за каждую веточку в надежде спастись. Не помогло. На следующий день тренера уволили, а «Пари НН» вылетел в Первую лигу.
Автор: Олег Иванов
