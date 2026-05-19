Без иллюзий. «Зениту» нужна перезагрузка — несмотря на титул

Внешне у «Зенита» все хорошо. Питер после прошлогодней осечки снова чемпион. Лев прилег отдохнуть, а теперь снова терзает добычу.
Но самое худшее, что сейчас могут сделать в городе на Неве, — это успокоиться, решить, что дальше само пойдет по накатанным победным рельсам. Не пойдет. Эта команда не влюбляет в себя нейтрального болельщика. Мотор по-прежнему барахлит, и нынешнее золото скорее вопреки, чем благодаря. Вопреки довольно скучному футболу в большинстве матчей, отсутствию в них драйва и эмоций. Огонь разжигается по праздникам. Такое ощущение, что все уже пресытились друг другом, победы достигаются на голом классе, вспышках Глушенкова, Вендела или Луиса Энрике.
Тем заметнее страсть, с которой провел весну Соболев. Думается, что его ренессанс и стал решающим в борьбе за золото. Почти вся остальная команда словно плывет по течению.
Не того мы ждем от самого богатого клуба России. От команды, в составе которой два футболиста сборной Бразилии. А еще Вендел, Барриос, Глушенков… Педро, в конце концов, который приезжал в статусе восходящей звезды мирового футбола. Где он? Есть развитие? Растворился в общей массе.
«Зенит» не сам забрал чемпионство мощной игрой — его подарили конкуренты. «Спартак», «Динамо» и ЦСКА просто провалились, а «Краснодару» не хватило последнего шага. Боселли не реализовал выход один на один во встрече с «Динамо», вот «быки» и не повторили прошлогодний успех. Это не «Зенит» молодец — это Лунев сделал презент бывшей команде.
Сам же Питер в золотом матче в Ростове провел очередную невзрачную игру. В большинстве героически затягивая время у углового флажка.
И все это в сезон столетия, да еще после прошлогодней неудачи, за которую обязательно надо было реабилитироваться. Гештальт закрыт, и если сине-бело-голубые ничего не поменяют, то находить в себе мотивацию в следующем чемпионате станет еще сложнее. Из теплой ванны вылезать не хочется никому.
Косметические меры вряд ли помогут. Есть ощущение, что эта команда уже выдала свой максимум, завоевав много трофеев, ее цикл завершен. Сергею Семаку и всему «Зениту» надо думать о глобальной перезагрузке.
