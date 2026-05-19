Без иллюзий. «Зениту» нужна перезагрузка — несмотря на титул

Но самое худшее, что сейчас могут сделать в городе на Неве, — это успокоиться, решить, что дальше само пойдет по накатанным победным рельсам. Не пойдет. Эта команда не влюбляет в себя нейтрального болельщика. Мотор по-прежнему барахлит, и нынешнее золото скорее вопреки, чем благодаря. Вопреки довольно скучному футболу в большинстве матчей, отсутствию в них драйва и эмоций. Огонь разжигается по праздникам. Такое ощущение, что все уже пресытились друг другом, победы достигаются на голом классе, вспышках Глушенкова, Вендела или Луиса Энрике.