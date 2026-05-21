Главное преображение весны. Без голов Соболева «Зенит» не взял бы золото

Александр Соболев, как мне видится, второй по важности фактор чемпионской весны «Зенита» после обмена Лусиано на Дивеева. Последний ведь не только центр обороны забетонировал, но и место в атаке для Александра высвободил — благо Дуран оказался Дураном не из «Астон Виллы», а из «Аль-Насра» и «Фенербахче».
Так что жизнь — сложная штука. Люди смеялись над его нырками, болельщики — и не только спартаковские, но и многие зенитовские — терпеть его не могли и всячески это отношение выражали. Казалось, он в Питере свой среди чужих, чужой среди своих. Соболев провел ужасный первый сезон всего с четырьмя голами (что это для центрфорварда?), в начале второго ничего особо не изменилось к лучшему — три мяча до зимы.
А потом вон как вышло. И теперь понятно, почему Семак — говорят, единственный на тот момент в клубе — так настаивал на его приобретении. И не поставил на нем крест ни через год, ни через полтора.
Очень вероятно, что без такой результативности Соболева — семь голов в 12 матчах — не было бы этого золота. Ведь «Зенит» по весне забивал в чемпионате не так много — всего 19, и это четвертое место в лиге после «Динамо» (24) и «Краснодара» со «Спартаком» (по 21). И семь из них, причем в семи разных матчах, — на счету Соболева. У которого первое чемпионство в карьере.
Его декларация о «плохом мальчике», над которой тогда многие посмеялись, и последующее голевое воплощение — символичная штука на самом деле. Потому что, как бы нам ни хотелось видеть торжествующими в спорте сплошь положительных людей, спорт — он про другое. Про использование шансов, готовность проламывать ради этого головой стену и делать это любой ценой.
Может, поэтому многие интеллектуалы из разных стран и воротят от спорта носы.
Но тогда они и от жизни должны их воротить. Потому что в ней зачастую — то же самое. Спорт — это всего лишь ее более выпуклое отражение.
А Соболеву, который, кстати, в весенней части чемпионата свою «плохость» не особо и демонстрировал (припоминаю только один смешной нырок-мем, а то, что со «Спартаком» ему за удар локтем не показали вторую желтую, — не его проблема, а судейской бригады, он же просто нарушил правила в борьбе, но не сделал ничего паскудного), — респект за преодоление.
За то, что после долгого неудачного периода в «Зените», после семи голов за полтора сезона не плюнул на всё и продолжил биться.
За то, что выиграл эту битву за место в составе у Дурана, которого пару лет назад «Аль-Наср» купил у «Астон Виллы» за 77 миллионов, и не рублей.
Ведь что бы на его месте сказал себе кто-то другой? Что человека, за которого платили такие деньги, арендуют почти за три миллиона меньше, чем на полсезона не для того, чтобы держать на лавке. А значит, сопротивление бесполезно, и можно на все забить и уйти во все тяжкие.
Но Соболев, наоборот, сконцентрировался на футболе — в отличие как раз-таки от Дурана. И добился своего. И символично натянул после завоевания золота футболку с фамилией Дурана…
Считаю при этом, что золотым голом пенальти Соболева в Ростове называть нельзя — «Зенит» стал бы чемпионом и в случае ничьей. В таком случае правильнее именовать золотым гол Ерохина «Сочи».
И тут есть интересное совпадение — как один, так и другой родились в Барнауле (привет, Леша Смертин и Миша Меламед!). И если в НХЛ существует традиция отдавать Кубок Стэнли каждому игроку, многие из которых везут трофей в родные края, — то почему бы и с чемпионским кубком РПЛ не поступить так же и не позволить Соболеву и Ерохину вдвоем отвезти кубок на Алтай? Где никогда не было клуба Премьер-лиги, зато есть два футболиста, которые внесли важнейший вклад в завоевание одной командой ее главного приза.
Джонатан Альба
Сергей Семак
Александр Соболев
14′
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
3
Умар Сако
78
Дмитрий Чистяков
73′
40
Илья Вахания
9
Мохаммад Мохеби
10′
87
Андрей Лангович
76′
7
Роналдо
8
Алексей Миронов
13′
66′
5
Данила Прохин
88′
62
Иван Комаров
83′
18
Константин Кучаев
10
Кирилл Щетинин
52′
83′
19
Хорен Байрамян
99
Тимур Сулейманов
76′
69
Егор Голенков
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
78
Игорь Дивеев
33
Нино
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
11
Луис Энрике
77′
80′
21
Александр Ерохин
20
Педро
67′
28
Нуралы Алип
10
Максим Глушенков
89′
61
Даниил Кондаков
7
Александр Соболев
67′
31
Густаво Мантуан
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
