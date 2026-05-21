Главное преображение весны. Без голов Соболева «Зенит» не взял бы золото

И тут есть интересное совпадение — как один, так и другой родились в Барнауле (привет, Леша Смертин и Миша Меламед!). И если в НХЛ существует традиция отдавать Кубок Стэнли каждому игроку, многие из которых везут трофей в родные края, — то почему бы и с чемпионским кубком РПЛ не поступить так же и не позволить Соболеву и Ерохину вдвоем отвезти кубок на Алтай? Где никогда не было клуба Премьер-лиги, зато есть два футболиста, которые внесли важнейший вклад в завоевание одной командой ее главного приза.