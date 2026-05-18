Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:00
Арсенал
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.11
X
11.75
П2
28.00
Футбол. Франция
17.05
Нант
0
:
Тулуза
0
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.05
П2
2.55
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
1
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
0
:
Осер
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
0
:
Гавр
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
0
:
Ланс
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
3
:
Ренн
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
5
:
Монако
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
2
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
2
:
Лечче
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Кремонезе
1
П1
X
П2

«Обидно»: Сперцян оценил серебро «Краснодара» в РПЛ

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян подвел итоги сезона в РПЛ.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Краснодар» лидировал большую часть сезона-2025/26, но в заключительных турах упустил преимущество и занял второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, уступив чемпионство «Зениту».

— Какие эмоции, когда по игре все хорошо, а по итогу — второе место?

— Ожидали этого. Сами упустили преимущество еще в игре с «Динамо». Можно и другие игры вспомнить. Горжусь командой. Это большой путь, который мы проходим вместе. В матче с «Оренбургом» договорились насладиться футболом и поблагодарить болельщиков, которые целый год поддерживают нас не только здесь, но и в целом. Мы проделываем хорошую работу. Конечно, обидно, но это часть футбола.

— Надеялись на «Ростов» в параллельном матче?

— Чтобы выигрывать чемпионство, нельзя надеяться на кого‑то, — приводит слова Сперцяна «Матч ТВ».

В матче 29-го тура РПЛ «Краснодар» на выезде уступил московскому «Динамо» со счетом 1:2. Из-за этого поражения «Зенит» оторвался от «Краснодара» на два очка в турнирной таблице. В заключительном туре «быки» на своем поле одержали победу над «Оренбургом» (3:0).

В минувшем сезоне «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России, обойдя «Зенит» на один балл.

Краснодар
3:0
Первый тайм: 1:0
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 30
17.05.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Ильдар Ахметзянов
Голы
Краснодар
Кевин Ленини
(Джованни Гонсалес)
36′
Джон Кордоба
(Жоау Батчи)
63′
Эдуард Сперцян
88′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
40′
3
Тормена
6
Кевин Ленини
20
Джованни Гонсалес
84′
5
Жубал
11
Жоау Батчи
84′
17
Валентин Пальцев
88
Никита Кривцов
77′
23
Хуан Мануэль Боселли
4
Диего Коста
84′
90
Дэвид Мозес Кобнан
66
Дуглас Аугусту
64′
53
Александр Черников
Оренбург
1
Богдан Овсянников
2
Станислав Поройков
3
Данила Ведерников
16
Хорди Томпсон
40′
6
Джон Алекс Паласиос
74′
4
Данила Хотулев
15′
20
Дмитрий Рыбчинский
57′
22
Павел Горелов
27
Ренат Голыбин
58′
8
Дамиан Пуэбла
30
Гедеон Гузина
69′
78
Руслан Куль
57
Евгений Болотов
84′
33
Ираклий Квеквескири
37
Ду Кейрос
69′
19
Алешандре Жезус
Статистика
Краснодар
Оренбург
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
22
8
Удары в створ
10
2
Угловые
5
3
Фолы
7
16
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.
Читать дальше