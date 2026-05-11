Вратарь Медведев накричал на фанатов «Пари НН» за плакаты в поддержку Шпилевского

Голкипер «Пари НН» Никита Медведев после поражения от ЦСКА в 29-м туре чемпионата России раскритиковал фанатов нижегородской команды.

Источник: Спорт-Экспресс

Игра прошла в понедельник, 11 мая, на «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев. После окончания матча Медведев подошел к трибунам и в нецензурной форме накричал на болельщиков за плакаты «Наш тренер» в поддержку уволенного из «Пари НН» Алексея Шпилевского.

«Вот ваш тренер до этого довел, вы еще это выставляете! Идите за своего тренера тогда болейте, *****! Я два года за вас тут жопу рву, *****. Что он сделал вам? ****, позор!» — сказал Медведев на поле.

В конце апреля нижегородский клуб отправил в отставку Шпилевского, который возглавлял команду с лета 2025-го. Новым главным тренером был назначен Вадим Гаранин.

«Пари НН» с 22 очками остается в зоне вылета — на 15-й строчке турнирной таблицы РПЛ. В заключительном туре сезона нижегородцы 17 мая в гостях сыграют с «Рубином».

Пари Нижний Новгород
1:2
Первый тайм: 1:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 29
11.05.2026, 15:15 (МСК UTC+3)
Совкомбанк Арена
Главные тренеры
Вадим Гаранин
Дмитрий Игдисамов
Голы
Пари Нижний Новгород
Даниил Лесовой
(Олакунле Олусегун)
44′
ЦСКА
Данила Козлов
(Имран Фиров)
88′
Имран Фиров
90′
Составы команд
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
3
Юрий Коледин
25
Свен Карич
78
Николай Калинский
40′
6
Алекс Опоку Сарфо
22
Никита Каккоев
29
Лука Веснер Тичич
84′
77
Андрей Ивлев
88
Даниил Лесовой
28′
46′
2
Виктор Александров
88′
40
Олакунле Олусегун
72′
14
Матвей Урванцев
21
Реналдо Сефас
42′
27
Вячеслав Грулев
4
Илья Кирш
46′
10
Адриан Бальбоа
ЦСКА
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
31
Матвей Кисляк
79
Кирилл Данилов
10
Иван Обляков
2
Матеус Рейс
67′
20
Матия Попович
52
Артем Бандикян
58′
62
Имран Фиров
11
Тамерлан Мусаев
58′
97
Максим Воронов
4
Жоао Виктор
73′
90
Матвей Лукин
6
Дмитрий Баринов
57′
18
Данила Козлов
Статистика
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
Желтые карточки
4
0
Удары (всего)
18
16
Удары в створ
5
3
Угловые
5
3
Фолы
17
5
Офсайды
4
3
Судейская бригада
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти