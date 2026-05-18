Евсеев назвал «Спартак» лучшей командой весенней части сезона

«Нам сегодня нужен был положительный результат, мы его добились. Играли против лучшей команды, с кем встречались в весенней части. И в плане тактики, и в плане игры. Это про соперника. Поэтому очень довольны тем очком, которое нам позволило попасть в стыки.



Что касается вратаря Карбышева, то я был доволен им еще на сборах. Не только им, еще и Магомедовым. Вначале выбор падал на Волка, мы ему дали себя проявить на довольно длинной дистанции, но решили перед “Ахматом” сделать рокировку. В принципе она сработала.



Отсутствие Джавада не связано с травмой. У нас другие игроки играли. А выходили на замену уже по игре. Да, мы планировали его выпустить, планировали вообще в основном составе. Но в недельном цикле приняли решение, что лучше как раз выпустить второго нападающего — Миро. Который бы боролся. Он бы, наверное, и продолжил играть, если бы не получил желтую карточку. Мы его поменяли только из‑за этого», — сказал Евсеев после матча.