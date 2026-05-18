Евсеев назвал «Спартак» лучшей командой весенней части сезона

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев прокомментировал итоги домашнего матча 30-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0). Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Нам сегодня нужен был положительный результат, мы его добились. Играли против лучшей команды, с кем встречались в весенней части. И в плане тактики, и в плане игры. Это про соперника. Поэтому очень довольны тем очком, которое нам позволило попасть в стыки.

Что касается вратаря Карбышева, то я был доволен им еще на сборах. Не только им, еще и Магомедовым. Вначале выбор падал на Волка, мы ему дали себя проявить на довольно длинной дистанции, но решили перед “Ахматом” сделать рокировку. В принципе она сработала.

Отсутствие Джавада не связано с травмой. У нас другие игроки играли. А выходили на замену уже по игре. Да, мы планировали его выпустить, планировали вообще в основном составе. Но в недельном цикле приняли решение, что лучше как раз выпустить второго нападающего — Миро. Который бы боролся. Он бы, наверное, и продолжил играть, если бы не получил желтую карточку. Мы его поменяли только из‑за этого», — сказал Евсеев после матча.

Во время зимней паузы «Спартак» возглавил испанец Хуан Карседо, который сменил во главе «красно-белых» серба Деяна Станковича. Под руководством Карседо московский клуб финишировал на четвертой строчке в РПЛ, выиграв весной 7 из 12 матчей.

Махачкалинское «Динамо» завершило свой второй сезон в РПЛ на 14-м месте. В стыковых матчах за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне «Динамо» сыграет с «Урал». Первый матч пройдет в Екатеринбурге в среду, 20 мая, ответный — в Махачкале в субботу, 23 мая. Начало матчей — в 18:00 по московскому времени.

Динамо Мх
0:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 30
17.05.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Анжи Арена
Главные тренеры
Вадим Евсеев
Хуан Карлос Карседо
Составы команд
Динамо Мх
33
Никита Карабашев
90+5′
22
Мохамед Аззи
5
Джемал Табидзе
47
Никита Глушков
82′
77
Темиркан Сундуков
60′
43
Ильяс Ахмедов
99
Муталип Алибеков
16
Уссем Мрезиг
61′
21
Абдулпаша Джабраилов
6
Мехди Мубарик
89′
24
Андрес Аларкон
25
Гамид Агаларов
80′
72
Александр Сандрачук
11
Миро
45′
46′
7
Хазем Мастури
Спартак
98
Александр Максименко
7
Пабло Солари
10
Маркиньос
3
Кристофер Ву
90+6′
4
Александр Джику
68
Руслан Литвинов
24′
18
Наиль Умяров
54′
97
Даниил Денисов
84′
11
Ливай Гарсия
47
Роман Зобнин
83′
17
Владислав Саусь
83
Жедсон Фернандеш
68′
27
Игорь Дмитриев
9
Манфред Угальде
88′
35
Кристофер Мартинс
Статистика
Динамо Мх
Спартак
Желтые карточки
4
2
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
7
8
Удары в створ
1
1
Угловые
3
4
Фолы
12
16
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
