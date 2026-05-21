Павлюченко признался, что ждал медалей от «Спартака»

Бывший форвард «Спартака» Роман Павлюченко в беседе с «СЭ» оценил итоги выступления красно-белых в чемпионате России сезона-2025/26.
«Хотелось, чтобы “Спартак” занял третье место. Хотя, наверное, это не тот клуб в контексте которого стоит говорить о серебре или бронзе. Хочется золото. Я ждал третье место, но, к сожалению, не получилось», — заявил Павлюченко.
По итогам розыгрыша РПЛ московский клуб финишировал на четвертой строчке. В активе команды 52 очка. Чемпионский титул второй год подряд завоевал «Зенит» (68 баллов). Серебряным призером стал «Краснодар» (66 очков), который годом ранее брал золото. Замкнул тройку лидеров «Локомотив».
В последнем туре сезона московский «Спартак» не смог переиграть махачкалинское «Динамо» — матч закончился с нулевой ничьей (0:0). Несмотря на этот результат, у красно-белых остается возможность завершить сезон с трофеем. 24 мая команда встретится с «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России.