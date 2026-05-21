Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22.05
Фиорентина
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.58
П2
2.69
Футбол. Италия
23.05
Болонья
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.75
П2
2.25
Футбол. Италия
23.05
Лацио
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.38
П2
6.00
Футбол. Испания
23.05
Алавес
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.43
П2
2.95
Футбол. Испания
23.05
Бетис
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.36
П2
3.50
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
0
:
Астон Вилла
3
П1
X
П2

Павлюченко признался, что ждал медалей от «Спартака»

«Спартак» стал четвертым в РПЛ.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Бывший форвард «Спартака» Роман Павлюченко в беседе с «СЭ» оценил итоги выступления красно-белых в чемпионате России сезона-2025/26.

«Хотелось, чтобы “Спартак” занял третье место. Хотя, наверное, это не тот клуб в контексте которого стоит говорить о серебре или бронзе. Хочется золото. Я ждал третье место, но, к сожалению, не получилось», — заявил Павлюченко.

По итогам розыгрыша РПЛ московский клуб финишировал на четвертой строчке. В активе команды 52 очка. Чемпионский титул второй год подряд завоевал «Зенит» (68 баллов). Серебряным призером стал «Краснодар» (66 очков), который годом ранее брал золото. Замкнул тройку лидеров «Локомотив».

В последнем туре сезона московский «Спартак» не смог переиграть махачкалинское «Динамо» — матч закончился с нулевой ничьей (0:0). Несмотря на этот результат, у красно-белых остается возможность завершить сезон с трофеем. 24 мая команда встретится с «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России.